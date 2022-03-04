Название "Страстная" икона Божией Матери (ударение на второй слог) связано прежде всего с тем, что кроме образа Пресвятой Богородицы с Младенцем в верхней части симметрично изображены ангелы с орудиями Крестных страстей Господних. Архангел Гавриил держит крест, где Иисус Христос принял смерть, а Архангел Михаил - губку, поданную Христу для утоления жажды, и копие, которое вонзил в ребра Иисуса сотник Лонгин, чтобы убедиться, что тот мертв.

Общее описание

"Страстная" икона Божией Матери, пребывающая в монастыре возле гробницы преподобного Димитрия Прилуцкого, имеет изображение только одного ангела с орудиями пыток. Она создана иконописцами в монастыре Кутлумуш. В XIII веке с помощью этой иконы Богоматерь защитила афонских иноков от пиратов. Заступничество Пресвятой Богородицы сделало так, что обитель была окутана туманом и оказалась невидимой для грабителей. С тех пор икона имеет и другое наименование - "Фовера Простасиа", что в переводе означает "Страшная защита".

"Страстная" икона Божией Матери: значение

Слово "страсть" в переводе с церковнославянского в данном случае означает "страдание". Это изображение Богородицы обладает особенным смыслом, выполняет важную сакральную функцию.

"Страстная" икона Божией Матери, значение которой трудно переоценить, издавна почитается на Руси, так как символизирует Страстную седмицу перед Христовым воскресением. Ангелы, летящие к Младенцу Христу с орудиями пыток Господних, свидетельствуют о будущих реальных страданиях Спасителя. Он же, глядя на них, в испуге хватается за мать обеими руками, будто требуя помощи и защиты.

Пресвятая Богородица, исполненная смирения и добродетели, покорно несет свое чадо навстречу пыткам и страданиям, повинуясь Божьей воле и веря в Божью правоту. Сей чудотворный образ призван избавлять человеческий род от страстей, душевной немощи и страданий, он учит покорности и смирению. В последнее время наблюдается востребованность Страстного образа Богоматери верующими, независимо от образования или занимаемого положения в обществе, поскольку он является символом Христовых и человеческих страстей.

Иконографический тип

"Поясной" образ Богородицы на иконе имеет иконографический тип "Одигитрия". "Страстная" икона Божией Матери характерна тем, что лик Младенца повернут в направлении ангела, который держит Крест. Голова же Пресвятой Богородицы наклонена к Младенцу, что смягчает строгий иконографический тип "Одигитрия", к которому относятся "Казанская", "Иверская", "Троеручица", "Скоропослушница", "Смоленская" ("Одигитрия"), "Ченстоховская" и другие иконы. Богородица держит Младенца Христа, испуганно обхватывающего ее правую руку.

Страницы истории

"Страстная" икона Божьей Матери, фото которой здесь представлено, впервые упоминается ещё в шестнадцатом веке. Список с этой иконы, изготовленной на Афоне, появляется в России в семнадцатом веке. Его авторство приписывают иконописцу Григорию из Нижнего Новгорода. Крестьянка Екатерина из села Палицы была больна беснованием с самого начала супружеской жизни и часто покушалась на свою жизнь, то кидаясь в воду, то накидывая на себя петлю. Обратившись с молитвой к Богоматери, она дала обещание, что в случае исцеления уйдет в монастырь. Но после выздоровления Екатерина забыла про свой обет, стала матерью и занялась воспитанием своих детей.

По прошествии некоторого времени ей было видение Божией Матери в сопровождении другой светоносной девы. Пресвятая Владычица укоряла ее за неисполнение данного обета. Богородица повелела возвестить о ее явлении, но Екатерина не решилась это сделать. Два раза приходила к ней Божия Матерь, и в последний раз за непослушание женщина была наказана уродством и расслаблением. Для исцеления Пресвятая Богородица приказала Екатерине найти в Нижнем Новгороде иконописца Григория, написавшего ее образ, именуемый "Одигитрия". После молитвы пред ним Екатерина исцелилась. После этого икона прославилась многочисленными чудесами.

Дата празднования

По распоряжению государя Романова Алексея Михайловича, святой образ был перенесен из Нижнего Новгорода в Москву, где был встречен с почестями при большом скоплении народа у Тверских ворот. В честь этого памятного события установили празднование "Страстной" иконы Божией матери - это 13 августа. На месте торжественной встречи иконы в дальнейшем построили храм, а затем, в 1654 году, основали Страстной монастырь. В 1937 году здания обители были снесены. "Страстная" икона Пресвятой Богородицы в настоящее время помещена в храм Сокольников - "Воскресение Христово". Современная общественность выступает за восстановление разрушенного монастыря. На месте бывшего "Страстного" собора каждую субботу и воскресенье читается акафист "Страстной" иконе Божией Матери. Вторичная дата чествования иконы - в Неделю о слепом, это шестое воскресение, следующее после Пасхи, в память о произошедших в этот день чудесах.

О чем молятся

Образу "Страстной" иконы Пресвятой Богородицы молятся о спасении от пожара, об исцелении от болезней. Во времена правления Иоанна Грозного случился страшный пожар, в котором целым остался лишь тот дом, где была помещена эта икона.

По распоряжению царя святой образ был перенесен во дворец, а после - в храм в Китай-городе. "Страстная" икона Божией Матери почитаема в кафедральном соборе города Липецка. Здесь в соборе Рождества Христова (1835 г.) во время холеры был совершен крестный ход с ее образом, и по заступничеству Пресвятой Богородицы эпидемия страшной болезни прекратилась. Однако в 1931 году власти решили закрыть собор. Икона была спасена от поругания и перенесена в небольшой храм села Двуречки. В год 2000-летия христианства "Страстная" икона Божией Матери была торжественно перенесена крестным ходом в собор г. Липецка - "Рождества Христова".

Перед этим образом впоследствии не раз совершались чудесные исцеления. Ему молятся об отступлении страшных болезней и эпидемий. Поскольку этот образ символизирует не только страсти Христовы, но и страсти человеческие, молитва "Страстной" иконе Божией Матери способна исцелить душевные недуги, а также избавить от мыслей о самоубийстве или совершения каких-то греховных и пагубных поступков.

Важность иконы

В последнее время обострились отношения некоторых слоев общества с православием, что закончилось кощунственным поруганием святынь. После известных событий 21 февраля 2012 в храме Христа Спасителя в Москве, когда участницы феминистской панк-группы Pussy Riot осквернили священное место, образ "Страстной" иконы Божией Матери вновь оказался востребованным. Десятки тысяч верующих пришли на молитвенное стояние в защиту веры пред храмом Христа Спасителя и участвовали в Крестном ходе вместе со "Страстной" иконой Божией Матери (22 апреля 2012 г.).

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