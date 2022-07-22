Десять самых влиятельных «задир» в истории человечества

Политические достижения некоторых правителей, благие дела, успехи, ныне увековеченные в книгах и истории – поражают своей масштабностью и значимостью для современника. Но не всегда достичь подобных высот получается мирным путем. Методом «Кулаков» пользовались многие. Не брезгуют им пираты, полководцы, да и просто некоторые знаменитости. Как путь насилия и храбрости повлиял на жизнь и карьеру исторических знаменитостей, чего можно добиться не только при помощи блестящего ума, но и силы, поговорим далее.

1.

Жанна д’Арк: помогли ли спасительнице Франции божественные видения об ангелах?





Молодая женщина, которая смогла привести французскую армию к победе над англичанами, по праву и поныне считается героем своей страны. Девушка, обладающая необыкновенной храбростью и умом, родилась и выросла в крестьянской семье. Многие верят, что еще с детских лет в своих видениях ей являлись святые и ангелы. Родители, да и сама девочка были очень религиозными людьми. Видения еще больше укрепили веру Жанны, что и помогло ей столь отчаянно бороться за свою родину. Она была убеждена, что избрана святыми Михаилом, Екатериной и Маргаритой изгнать англичан и доставить дофина Карла в Реймс для коронации.

После смерти его отца – короля Франции прошло много лет, но трон так и не был передан наследнику.

2.

Ведь метил на него и английский король Генрих VI. Вооружившись верой и вверенной ей армией Жанна нашла способ разгромить англичан и возвести на престол Карла. Спустя год была схвачена противником и сожжена на костре за колдовство. В настоящее время воинственная женщина объявлена великомученицей.

Теодор Рузвельт: из болезненного мальчика с астмой в отчаянно храброго политика-реформатора





Рузвельт – один из самых выдающихся политиков Америки, был очень болезненным ребенком. Чтобы прожить долгую жизнь, врачи (из-за его приступов астмы и прочих хронических недугов), призывали найти юноше «кабинетную работу». При этом он смог дожить до 61 года, проявляя гиперактивное развитие в роли политика. Его буйная и харизматичная личность помогла изменить фактическое положение самого президента в стране, расширив его власть актами и реформами.

Теодор не раз бросал вызов системе и был прав. За время его правления страна сильно преобразилась. Рузвельт решил ряд вопросов, связанных с гражданскими правами, расовой дискриминацией и избирательным правом женщин. Его видение Америки помогло войти в новый век с новыми силами.

3.

Спартак – избит, но не сломлен





Известный гладиатор из Фракии, на самом деле – воин, покинутый Римской империей, в дальнейшем, попавший в рабство. Вместе с Криксом, Ганником, Кастом и Эномаем он сбежал из школы гладиаторов и возглавил одно из самых известных восстаний в римской истории, против олигархического римского правления. Герой, вдохновитель для множества рабов, побывавший в их «шкуре», стал вождем и полководцем в Третьей Рабской войне.

Учитывая весь накопленный опыт сражений, Спартак был чрезвычайно успешным военачальником. О его подвигах в дальнейшем слагались письмена, книги, снимались фильмы. И в настоящее время политические деятели обращаются за вдохновением к его подвигам.

4.

Чин Ши печально известная, но чрезвычайно могущественная женщина-пират





Хрупкая Чин Ши на пике карьеры известна как гроза Южного Китая. Девушка, обладающая невиданной красотой, острым умом и деловой хваткой, работала путаной в родном Гуанчжоу, провинции Гуандун. Однажды попавшись на глаза небезызвестному пирату Чэн И (Чжэн И), пленила его сердце, выгодно вышла за него замуж. В обмен на замужество Чэн И уступил ей контроль над половиной своего пиратского флота и бизнесом.

Несмотря на это она потерпела ряд поражений в боях с португальцами, была взята в плен, после чего помилована императорским правительством Цин. Чин Ши уговорила не только помиловать ее, но и сохранить богатство, нажитое от пиратских набегов, чтобы начать мирную жизнь.

5.

Влад Цепеш – мифический Дракула-кровопийца или мудрый правитель?





Правление Цепеша окружено большим количеством сказок. Также известный как Влад Дракула, он был одной из важнейших политических фигур в истории Валахии, географического региона Румынии. В большинстве источников позиционируется как национальный герой, воевода, князь. Но есть и менее славная сторона жизни Цепеша. Из-за репутации жестокого правителя стал прообразом мифического персонажа-кровососа, графа Дракулы. Вместе с отцом Влад состоял в ордене Дракона, специализирующемся на поиске эликсира вечной жизни. Некоторые источники утверждают, что в процессе поиска они могли пить кровь человека, считая ее снадобьем от всех болезней.

Он истреблял и разграблял целые деревни и города, поддерживающие его врагов. Одним из любимых занятий Влада Дракулы было трапезничать в окружении посаженных на кол. Он будто наслаждался предсмертной агонией казненных. В итоге, их трупы были полностью обескровлены. Вероятно, называя Влада кровопийцей, столь мифическим образом жители Валахии объясняли для себя зверства обычного человека.

6.

Лео Майор бунтарь и храбрец «Корейской войны»





Лео Майор был канадским солдатом, который в одиночку освободил Зволле, город в Нидерландах от нацистской оккупации. Был одним из трех солдат Британского Содружества. Неоднократно проявлял храбрость во время «Корейской войны», за что был награжден медалью «За выдающиеся успехи» в двух разных войнах. В настоящее время его часто называют «Квебекский Рэмбо».

7.

Агустина Раймунда – хрупкая женщина, а также артиллерист, гражданский и военный офицер





Агустина де Арагон дважды защищала родную Испанию во время «Полуостровной войны» против французов. В боях участвовала сначала как гражданский, а затем и как военный офицер. В народе известна как испанская Жанна д’Арк. Вдохновительница художников и писателей всех времен и народов.

Первое знакомство с оружием произошло случайно. Во время сражения с французами, укрепление испанских войск было прорвано. На линии стоявших пушек часть солдат стремительно гибла от штыков, часть – пустилась в бегство. Агустина, простая девушка принесшая на поле битвы еду для солдат, увидев это – бросилась к первой же пушке, зарядила снаряд, подожгла фитиль и свалила наповал волну нападающих. Убегающие дезертиры, увидев хрупкую девушку, отчаянно дающую отпор врагу, вернулись на позиции и битва была выиграна.

8.

Герой многочисленных книг и кинофильмов Аль Капоне





Аль Капоне – известен как крупнейший гангстер всех времен и народов, соучредитель и босс печально известного «чикагского наряда». Согласно статье Гая Мерчи младшего, в результате действий Аль Капоне погибли 33 человека. Как один из самых известных гангстеров 20-го века, Капоне был главной темой нескольких книг, фильмов и статей. Биография и «боевые заслуги» этого задиры заставляют вздрагивать и по сегодняшний день. Выросший в бедной семье, взрослый Капоне быстро «сколотил» себе баснословный капитал. Начинал с обычного воришки, после участвуя в небольшой банде, далее был принят в известную на то время группировку Торрио.

Противоречивая личность со славой храбреца, Робин Гуда, мецената и одновременно – хладнокровного, мстительного, жестокого убийцы. Несмотря на то, что он был лидером мафии, считается, что Капоне был очень вежливым и щедрым. Но не в отношении собственных врагов.

9.

Наполеон Бонапарт: как повлиял задиристый характер на полководческую славу?





Наполеон Бонапарт провел несколько успешных кампаний во время «французских революционных войн». Считается одним из величайших полководцев в истории. Кампании и войны Наполеона изучаются в военных школах по всему миру. Амбициозный, дерзкий, рискованный, обладающий блестящим умом Бонапарт, стал первым монархом Франции, носившим титул императора. Он достаточно явно отличался от современников своими военными приемами, а также нестандартным подходом, который помогал побеждать в битвах даже против численно превосходящих его врагов. Благодаря этому его по праву считают величайшим военачальником всех времен.

10.

Дебора Сэмпсон – обман во благо, или зачем женщине война





Во время «Американской войны за независимость» храбрая Дебора Сэмпсон Ганнетт переоделась мужчиной, чтобы служить в «Континентальной армии». Она прослужила семнадцать месяцев, с честью сражалась наравне с мужчинами прежде чем ее гендерная принадлежность была раскрыта. Виной этому стала обычная лихорадка. После того, как тайну Сэмпсон донесли до ее командира, Дебора была с честью уволена. Вскоре женщина вышла замуж, но военное прошлое не отпускало ее. Дебора еще долго рассказывала о своем опыте военного времени в собственном лекционном туре.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2527753871076101007/

А вы знали об этом?

Удивительная судьба России, единственное государство в мире, которое уже в пятый раз за последние двести лет отстаивает свое право на существование в борьбе с коллективным Западом.В первый раз - в войне с Наполеоном, где в составе его армии были не только французы, но и представители всех покорённых европейских народов. И все они хотели одного - завоевать Матушку Россию. Второй раз - в Крымской войне, где против России во главе с Англией, ополчилась почти вся Европа. В третий раз - военная интервенция 1918-1922 г., когда на плечах белогвардейцев та же Англия с Францией, СЩА и Японией хотели поделить Россию между собой. Четвертый раз - Вторая мировая война, где СССР воевал не только с Германией, но и со всей Европой, работающей на Гитлера. А США и Великобритания только и ждали, когда он победит.И вот сейчас, 2022 г.... Опять весь Запад объединился, чтобы сокрушить Россию. Ничему их история не учит.... Не понимают, что Россию не сломать, сейчас, в том числе.

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