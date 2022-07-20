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14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Не все мужчины сочиняют стихи и поют серенады своим возлюбленным. Просто не каждый это умеет. Выражаться через действия, а не слова – вообще очень по-мужски. Нам, женщинам, остается все правильно понимать. 

Вот 14 жестов с его стороны, которые кричат сиреной, что он действительно вас любит!

1. Он обнимает вас за талию или за плечи

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится показывать, что вы – его женщина.

2. Он ищет повод быть ближе

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится чувствовать дыхание и сердцебиение своей любимой - это целый мир счастья.

3. Он всегда подает руку

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится вам помогать, когда вы в этом нуждаетесь. Подать руку – это один из способов выразить чувства.

4. Он любит держать вас за руку

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Когда ваши пальцы переплетаются, он испытывает настоящее наслаждение, которое невозможно не заметить.

5. Он пытается подольше не выпускать вас из объятий

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ваши объятия всегда продолжительные, и они заканчиваются тем, что напоследок он еще крепче прижимает вас к себе.

6. Он целует вас в лоб

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Это очень важный жест - ваши отношения пройдут долгий путь.

7. Он предлагает свой пиджак

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Мужчина, который любит, всегда поинтересуется, не замерзли ли вы. Он обязательно предложит свой пиджак или шарф. Если вы голодны, он отыщет уютное местечко, чтобы поужинать.

Или приготовит ваше любимое блюдо сам.

8. Он шепчет нежности

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Чем мягче его голос, тем мягче его сердце.

9. Он касается ваших волос

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Он не может удержаться от прикосновения к вашим волосам. Ему нравится заправлять прядь за ухо, чтобы ясно видеть ваше лицо.

10. Он смотрит глубоко в глаза

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Иногда вам так просто утонуть в его глазах…

11. Он приглашает танцевать

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится, как вы двигаетесь во время танца.

12. Он касается вас крайне нежно

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Любящий мужчина уважает вас и ваше тело. И он это показывает через свои касания.

13. Он любит смешить

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ваш смех для него звучит прекрасно! Он освещает весь его мир.

14. Он не боится поцелуев

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

В конце дня он не может удержаться от поцелуя или даже нескольких. Его поцелуи – это слова любви.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2524708489148762515/

А вы знали об  этом?

Русские цари (впрочем, не только они) любили карликов. Ну, забавлялись монархи, глядя, как уроды (многие годы это слово не было особо оскорбительным) кривляются и скачут. Однако до крайности довёл это дело Пётр Великий. Он вообще решил карликов "разводить", как кроликов и даже устроил потешную свадьбу. Ради неё карлица царицы (да, у неё были свои карлики) обвенчалась c царским шутом Якимом Волковым, тоже ростом не отличавшимся. По этому поводу из ближайших губерний привезли, по некоторым данным, от 70 до 90 карликов. Для них пошили наряды на европейский манер. Однако вывести на Руси "породу" карликов Петру так и не удалось.

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