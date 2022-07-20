14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Не все мужчины сочиняют стихи и поют серенады своим возлюбленным. Просто не каждый это умеет. Выражаться через действия, а не слова – вообще очень по-мужски. Нам, женщинам, остается все правильно понимать.

Вот 14 жестов с его стороны, которые кричат сиреной, что он действительно вас любит!

1. Он обнимает вас за талию или за плечи

Ему нравится показывать, что вы – его женщина.

2. Он ищет повод быть ближе

Ему нравится чувствовать дыхание и сердцебиение своей любимой - это целый мир счастья.

3. Он всегда подает руку

Ему нравится вам помогать, когда вы в этом нуждаетесь. Подать руку – это один из способов выразить чувства.

4. Он любит держать вас за руку

Когда ваши пальцы переплетаются, он испытывает настоящее наслаждение, которое невозможно не заметить.

5. Он пытается подольше не выпускать вас из объятий

Ваши объятия всегда продолжительные, и они заканчиваются тем, что напоследок он еще крепче прижимает вас к себе.

6. Он целует вас в лоб

Это очень важный жест - ваши отношения пройдут долгий путь.

7. Он предлагает свой пиджак

Мужчина, который любит, всегда поинтересуется, не замерзли ли вы. Он обязательно предложит свой пиджак или шарф. Если вы голодны, он отыщет уютное местечко, чтобы поужинать.

8. Он шепчет нежности

Или приготовит ваше любимое блюдо сам.

Чем мягче его голос, тем мягче его сердце.

9. Он касается ваших волос

Он не может удержаться от прикосновения к вашим волосам. Ему нравится заправлять прядь за ухо, чтобы ясно видеть ваше лицо.

10. Он смотрит глубоко в глаза

Иногда вам так просто утонуть в его глазах…

11. Он приглашает танцевать

Ему нравится, как вы двигаетесь во время танца.

12. Он касается вас крайне нежно

Любящий мужчина уважает вас и ваше тело. И он это показывает через свои касания.

13. Он любит смешить

Ваш смех для него звучит прекрасно! Он освещает весь его мир.

14. Он не боится поцелуев

В конце дня он не может удержаться от поцелуя или даже нескольких. Его поцелуи – это слова любви.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2524708489148762515/

А вы знали об этом?

Русские цари (впрочем, не только они) любили карликов. Ну, забавлялись монархи, глядя, как уроды (многие годы это слово не было особо оскорбительным) кривляются и скачут. Однако до крайности довёл это дело Пётр Великий. Он вообще решил карликов "разводить", как кроликов и даже устроил потешную свадьбу. Ради неё карлица царицы (да, у неё были свои карлики) обвенчалась c царским шутом Якимом Волковым, тоже ростом не отличавшимся. По этому поводу из ближайших губерний привезли, по некоторым данным, от 70 до 90 карликов. Для них пошили наряды на европейский манер. Однако вывести на Руси "породу" карликов Петру так и не удалось.

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