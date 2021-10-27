Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

5. Гормональная бессонница



Если вы регулярно просыпаетесь в Час Дьявола, то это может означать, что вы страдаете от бессонницы из-за низкой концентрации гормона мелатонина. Этот гормон выделяется эпифизом и является регулятором циркадного ритма всех живых существ.

Люди с таким состоянием очень часто просыпаются в три часа ночи или в четвертом часу. Врачи рекомендуют этим пациентам отказаться от кофеина и других стимуляторов, а также заниматься физической активностью.

4. Тревожность и паранормальные переживания Если вы регулярно просыпаетесь в Час Дьявола, то это может означать, что вы страдаете от бессонницы из-за низкой концентрации гормона мелатонина. Этот гормон выделяется эпифизом и является регулятором циркадного ритма всех живых существ.Люди с таким состоянием очень часто просыпаются в три часа ночи или в четвертом часу. Врачи рекомендуют этим пациентам отказаться от кофеина и других стимуляторов, а также заниматься физической активностью. Некоторое время назад было выяснено, что если вы верите в призраков и прочую паранормальную активность, то у вас высокий уровень эмпатии — чувствительности и сопереживания. Исследователи выяснили разницу между теми, кто верит в призраков и сам испытывал странные явления и теми, кто не имел такого опыта.

Такие люди могут просыпаться в середине ночи и в том числе в 3 часа, из-за того, что у них высокая тревожность и стрессовое состояние. А когда они проснувшись, оказываются в темноте и тишине, то им может померещиться всякое в этой темноте.

Это также объясняет, почему некоторые вдовы, то есть женщины прошедшие через сильнейший стресс от потери любимого человека, рассказывают, что по ночам к ним приходит призрак любимого. 3. Вирусный тренд

В 2017 году в сети возник тренд, связанный с Часом Дьявола. Пользователям предлагали внезапно проснуться в 3 часа ночи и попробовать заснять вокруг себя что-то необычное и пугающее.

Некоторым тогда и правда удавалось заснять что-то вроде призраков, двигающихся предметов или странных шариков-орбов. летающих в воздухе, причем уверялось, что это не подделка, а реальность.

Чаще всего подобный тред ходил среди детей и подростков и они напугали немало родителей, просыпаясь в 3 часа ночи и крича от страха. Тенденция вскоре сошла на нет, но этот любопытный феномен и сейчас интересует исследователей аномальных явлений. Почему-то взрослые призраков и аномальщину почти не видели, зато дети в этом преуспели. Неужели и правда детям дано видеть то, чего не видят взрослые?

2. 8-часовой сон это миф

Историк Роджер Икирч в свое время потратил 16 лет своей жизни на изучение проблем сна и первым делом выяснил, что 8-часовой сон достаточно новое явление в истории человечества. Наши предки пару столетий назад делили сон на две или даже на три части.

Первый сон обычно длился часа два и начинался сразу после заката солнца. Потом люди просыпались и бодрствовали в течении 1-2 часов, чтобы потом снова лечь и заснуть. Именно поэтому некоторые из нас часто просыпаются в середине ночи и не могут потом заснуть.

В прошлые века промежуток между 1 и 2 снами уделялся молитвам, написанию писем, чтению книг или зачатию детей. В 16 веке во Франции был выпущен документ, где указывалось, что лучшее время для зачатия ребенка это как раз промежуток между двумя снами.

Двойной сон упоминался и в старинной английской балладе Old Robin of Portingale: «После пробуждения от первого сна вам надо выпить горячий напиток, тогда после второго сна ваша скорбь пройдет».

1. Электромагнитные поля

Тот же исследователь сна Роджер Икирч выяснил, что просыпаемся посредине ночи мы скорее всего из-за излучения электромагнитного поля. Все наши электроприборы излучают такое поля от сотовых телефонов и телевизоров, до музыкальных центров и кондиционеров.

В том числе свет телефонов в темноте замедляет производство мелатонина, который, как описывалось выше, контролирует наши циклы сна. А очень много людей перед сном сейчас сидят в смартфонах и ноутбуках.

Использование гаджетов до поздней ночи в целом негативно влияет на работу вашего мозга и неудивительно, если проснувшись потом ночью, вы увидите, что рядом с вами в темноте находится что-то странное. Ваш напряженный мозг может выдавать и такие фокусы. Источник : https://mistika.temaretik.com/2333605476575480459/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Советско-финляндская война (https://otari.mirtesen.ru/blog/43713768290/) Сколько денег дали англичане Минину и Пожарскому на ополчение(https://otari.mirtesen.ru/blog/43515588051) Главные тайны битвы за Сталинград https: (https://otari.mirtesen.ru/blog/43451693892/) Историк Роджер Икирч в свое время потратил 16 лет своей жизни на изучение проблем сна и первым делом выяснил, что 8-часовой сон достаточно новое явление в истории человечества. Наши предки пару столетий назад делили сон на две или даже на три части.Первый сон обычно длился часа два и начинался сразу после заката солнца. Потом люди просыпались и бодрствовали в течении 1-2 часов, чтобы потом снова лечь и заснуть. Именно поэтому некоторые из нас часто просыпаются в середине ночи и не могут потом заснуть.В прошлые века промежуток между 1 и 2 снами уделялся молитвам, написанию писем, чтению книг или зачатию детей. В 16 веке во Франции был выпущен документ, где указывалось, что лучшее время для зачатия ребенка это как раз промежуток между двумя снами.Двойной сон упоминался и в старинной английской балладе Old Robin of Portingale: «После пробуждения от первого сна вам надо выпить горячий напиток, тогда после второго сна ваша скорбь пройдет». В 2017 году в сети возник тренд, связанный с Часом Дьявола. Пользователям предлагали внезапно проснуться в 3 часа ночи и попробовать заснять вокруг себя что-то необычное и пугающее.Некоторым тогда и правда удавалось заснять что-то вроде призраков, двигающихся предметов или странных шариков-орбов. летающих в воздухе, причем уверялось, что это не подделка, а реальность.Чаще всего подобный тред ходил среди детей и подростков и они напугали немало родителей, просыпаясь в 3 часа ночи и крича от страха. Тенденция вскоре сошла на нет, но этот любопытный феномен и сейчас интересует исследователей аномальных явлений. Почему-то взрослые призраков и аномальщину почти не видели, зато дети в этом преуспели. Неужели и правда детям дано видеть то, чего не видят взрослые?

Роман Рэя Брэдбери под названием «Надвигается беда» был написан в 1962 году и повествует о зловещем карнавале, которым управляет не менее зловещий господин Тьма. Он живет за счет жизненной энергии тех, кто попал в его плен. В романе есть необычная ссылка на Час Дьявола.«О, Боже, проснуться в полночь не плохо, вы просто просыпаетесь, а потом снова идете спать. То же самое в 1 или в 2 часа утра. Вы потом снова спокойно засыпаете. И если вы проснетесь в 5 или 6 часов утра, то потом тоже можно нормально заснуть. Но не в 3 часа, Иисус Христос, не в 3 часа!Врачи говорят, что ваше тело в это время словно при отливе. Душа выходит из него, а кровь двигается очень медленно. В этот час вы приближаетесь к смерти ближе всего, ближе только при фактической смерти. Сон является похожим на смерть, но в три часа ночи это почти настоящая смерть!».В романе также утверждается спорный факт о том, что больше всего людей в больницах умирают именно в 3 часа ночи. Это является недоказанным, однако американская администрация безопасности дорожного движения как-то сообщила, что больше всего ДТП с участием пьяных людей происходит в промежуток между полуночью и 3 часами утра.