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Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

На Западе еще много сотен лет назад был известен такой феномен как «Час Дьявола». Это время в 3 часа ночи. Иногда его называют «Часом Ведьм», но общее у них одно: в это время по поверью происходит самая буйная активность нечистой силы.
Это время упоминается даже у Шекспира в трагедии «Гамлет»:
И это есть ночь колдовства, В церквах застыв колокола,
Встречают духов — ада выдох,
Падение мира и крамола.
Аналоги Часа Дьявола есть и в культуре американских индейцев и в испаноязычном фольклоре. О нем ходит немало страшилок в стиле Городских легенд, а также с ним связывают некоторые реальные преступления.

10. Сатанинское значение

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Час Дьявола установлен именно на 3 часа ночи, потому что считается, что именно в это время на кресте умер Иисус Христос. Час смерти Иисуса по Библии действительно высчитывают на 3 часа, правда дня, а не ночи. Однако считается, что Дьявол особенно силен именно ночью, поэтому и совместили 3 часа и ночь.
В 3 часа ночи распятие на стене может перевернуться вверх ногами и такое якобы можно заметить во многих домах с привидениями. Также число 3 считается святым числом в христианстве и ссылается на Святую Троицу: Отца, Сына и святого Духа.
А если вы просыпаетесь ночью ровно в три часа, то согласно народному поверью, это означает, что к вам приходил Дьявол.

9. Практика колдовства

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Впервые термин «Час Колдовства» был введен в 1560 году Папой Пием IV, в те годы как раз началась охота на ведьм, которых люди первым делом обвиняли в наведении болезней. А делалось это наведение с помощью колдовства и обязательно по ночам, потому что ночью ведьмам помогала нечистая сила.
Если кто-то был замечен в том, что в середине ночи он делает в доме что-то непонятное, то его могли обвинить в колдовстве (и обвиняли).
За 16-18 века примерно 60 тысяч человек по всей Европе были казнены через повешение или сжигание на кострах за обвинение в колдовстве. Позже, когда ведьмы уже стали неактуальными, Час Ведьм, он же Час Колдовства, превратился просто в час Дьявола.

8. Ужас Амитивилля

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Одно из самых пугающих и ужасающих преступлений в мире было совершено в 3 часа ночи 13 ноября 1974 года. Рональд Дефео-младший из винтовки застрелил свою мать, отца и четырех братьев и сестер, когда они спали в постелях. Лишь к 6 часам вечера того же дня он пришел в местный бар и закричал «Вы должны помочь мне! Кажется, мои мать и отец застрелены!».
На суде Дефео никак не мог объяснить свой поступок и путался в показаниях, на основе чего у многих людей возникло подозрение, что он был одержим злыми силами и не контролировал свои действия, но был признан вменяемым и приговорен к 150 годам тюрьмы. В истории преступление осталось как «Ужас Амитивилля».
К странным показаниям Дефео можно отнести не менее странные другие факты вокруг этого убийства. Никто из соседей не слышал звуков выстрелов и никто из членов семьи не проснулся, когда Дефео начал делать первые выстрелы. При этом каждый убитый лежал в своей постели ничком, головой вниз.

7. Легенда о Ла Мара Хора

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Легенда о Ла Мара Хора это городская легенда, родом из Нью-Йорка. Она рассказывает о том, что в 3 часа ночи на одиноких путников может нападать злой дух в виде старой женщины со страшным демоническим лицом.
Когда она подходит к путнику близко и тот останавливается, чтобы ее выслушать или помочь ей, то она говорит ему, что скоро кто-то из его близких умрет. Чаще всего ее якобы встречали в сельской местности. Происхождение легенды неизвестно, а в основном ее рассказывают на окраинных районах города.

6. Необычное описание в романе Брэдбери

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Роман Рэя Брэдбери под названием «Надвигается беда» был написан в 1962 году и повествует о зловещем карнавале, которым управляет не менее зловещий господин Тьма. Он живет за счет жизненной энергии тех, кто попал в его плен. В романе есть необычная ссылка на Час Дьявола.
«О, Боже, проснуться в полночь не плохо, вы просто просыпаетесь, а потом снова идете спать. То же самое в 1 или в 2 часа утра. Вы потом снова спокойно засыпаете. И если вы проснетесь в 5 или 6 часов утра, то потом тоже можно нормально заснуть. Но не в 3 часа, Иисус Христос, не в 3 часа!
Врачи говорят, что ваше тело в это время словно при отливе. Душа выходит из него, а кровь двигается очень медленно. В этот час вы приближаетесь к смерти ближе всего, ближе только при фактической смерти. Сон является похожим на смерть, но в три часа ночи это почти настоящая смерть!».
В романе также утверждается спорный факт о том, что больше всего людей в больницах умирают именно в 3 часа ночи. Это является недоказанным, однако американская администрация безопасности дорожного движения как-то сообщила, что больше всего ДТП с участием пьяных людей происходит в промежуток между полуночью и 3 часами утра.

5. Гормональная бессонница

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Если вы регулярно просыпаетесь в Час Дьявола, то это может означать, что вы страдаете от бессонницы из-за низкой концентрации гормона мелатонина. Этот гормон выделяется эпифизом и является регулятором циркадного ритма всех живых существ.
Люди с таким состоянием очень часто просыпаются в три часа ночи или в четвертом часу. Врачи рекомендуют этим пациентам отказаться от кофеина и других стимуляторов, а также заниматься физической активностью.

4. Тревожность и паранормальные переживания

Некоторое время назад было выяснено, что если вы верите в призраков и прочую паранормальную активность, то у вас высокий уровень эмпатии — чувствительности и сопереживания. Исследователи выяснили разницу между теми, кто верит в призраков и сам испытывал странные явления и теми, кто не имел такого опыта.
Такие люди могут просыпаться в середине ночи и в том числе в 3 часа, из-за того, что у них высокая тревожность и стрессовое состояние. А когда они проснувшись, оказываются в темноте и тишине, то им может померещиться всякое в этой темноте.
Это также объясняет, почему некоторые вдовы, то есть женщины прошедшие через сильнейший стресс от потери любимого человека, рассказывают, что по ночам к ним приходит призрак любимого.

3. Вирусный тренд

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

В 2017 году в сети возник тренд, связанный с Часом Дьявола. Пользователям предлагали внезапно проснуться в 3 часа ночи и попробовать заснять вокруг себя что-то необычное и пугающее.
Некоторым тогда и правда удавалось заснять что-то вроде призраков, двигающихся предметов или странных шариков-орбов. летающих в воздухе, причем уверялось, что это не подделка, а реальность.
Чаще всего подобный тред ходил среди детей и подростков и они напугали немало родителей, просыпаясь в 3 часа ночи и крича от страха. Тенденция вскоре сошла на нет, но этот любопытный феномен и сейчас интересует исследователей аномальных явлений. Почему-то взрослые призраков и аномальщину почти не видели, зато дети в этом преуспели. Неужели и правда детям дано видеть то, чего не видят взрослые?

2. 8-часовой сон это миф

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Историк Роджер Икирч в свое время потратил 16 лет своей жизни на изучение проблем сна и первым делом выяснил, что 8-часовой сон достаточно новое явление в истории человечества. Наши предки пару столетий назад делили сон на две или даже на три части.
Первый сон обычно длился часа два и начинался сразу после заката солнца. Потом люди просыпались и бодрствовали в течении 1-2 часов, чтобы потом снова лечь и заснуть. Именно поэтому некоторые из нас часто просыпаются в середине ночи и не могут потом заснуть.
В прошлые века промежуток между 1 и 2 снами уделялся молитвам, написанию писем, чтению книг или зачатию детей. В 16 веке во Франции был выпущен документ, где указывалось, что лучшее время для зачатия ребенка это как раз промежуток между двумя снами.
Двойной сон упоминался и в старинной английской балладе Old Robin of Portingale: «После пробуждения от первого сна вам надо выпить горячий напиток, тогда после второго сна ваша скорбь пройдет».

1. Электромагнитные поля

Почему 3 часа ночи называется «Час Дьявола» и что в это время происходит?

Тот же исследователь сна Роджер Икирч выяснил, что просыпаемся посредине ночи мы скорее всего из-за излучения электромагнитного поля. Все наши электроприборы излучают такое поля от сотовых телефонов и телевизоров, до музыкальных центров и кондиционеров.
В том числе свет телефонов в темноте замедляет производство мелатонина, который, как описывалось выше, контролирует наши циклы сна. А очень много людей перед сном сейчас сидят в смартфонах и ноутбуках.
Использование гаджетов до поздней ночи в целом негативно влияет на работу вашего мозга и неудивительно, если проснувшись потом ночью, вы увидите, что рядом с вами в темноте находится что-то странное. Ваш напряженный мозг может выдавать и такие фокусы.

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