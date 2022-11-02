Завещание Вячеслава Тихонова, которое не было исполнено

Имя этого талантливого актера давно вошло в историю. Ведь на фильмах Вячеслава Тихонова выросло уже несколько поколений. Достаточно вспомнить Штирлица из картины Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» или генерала Константинова из «ТАСС уполномочен заявить». Совершенно потрясающей стала и главная роль писателя Иванова в драме Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо».

А как сложилась личная жизнь знаменитого актера? Какова была его последняя воля, которая не была исполнена?

Не открою тайны, что Вячеслав Васильевич был женат дважды и стал отцом двоих детей.

Его первый брак с актрисой Нонной Мордюковой продержался тринадцать лет.

У пары родился сын Владимир, который хоть и пошел по стопам родителей, но славы не снискал.

А со своей второй любовью и будущей женой артист познакомился во время работы над фильмом французского производства «Мужчина и женщина». Вячеслав Васильевич озвучивал главного героя картины, а Тамара Ивановна была приглашена в проект в качестве переводчицы, так как прекрасно владела французским (была преподавателем в престижном столичном вузе МГИМО).

Постепенно завязалась дружба, которая плавно переросла в роман.

Несмотря на разницу в возрасте (Тихонов был старше на 16 лет), влюбленные связали себя узами брака.

Через некоторое время в семье родилась дочь Аня.

Первые годы всё в семье было хорошо, но постепенно Тамара взяла под контроль все служебные дела мужа. Так, все новые роли и предложения по работе Вячеслав должен был согласовывать с женой. Кроме того, супруга была невероятно ревнивой женщиной и всячески препятствовала общению Тихонова с сыном Володей.

Более того, когда сын Тихонова умер, Тамара пыталась не пустить мужа на похороны. Тем не менее перед друзьями и коллегами артист старался выглядеть счастливым. Несмотря на то, что дедом он стал довольно поздно, понянчиться с внуками все-таки успел.

Тихонов с дочкой

А когда народного артиста не стало было обнародовано завещание. Последней волей Тихонова было желание после смерти быть похороненным рядом с могилой своего сына на Кунцевском кладбище города Москвы.

Не секрет, что за огромные заслуги артиста ему полагалось место на Новодевичьем кладбище, чем собственно и воспользовалась вдова Тамара, тем самым нарушив последнюю волю своего мужа.

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А вы знали об этом?

Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой премии на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!

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