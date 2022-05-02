Немного удивительных фактов о казуарах

Казуар – одна из самых опасных птиц в мире. Она огромная и не умеет летать. Про страусов слышали все, а вот про вторую по габаритам птицу в мире известно не так много.

1.



Это крупные нелетающие птицы – в высоту вырастают до двух метров. Весят в среднем 60 кг. Для сравнения, рост самого крупного страуса – 2,7 метра, вес – 156 кг.

Живут в Новой Гвинее и Австралии. Любимая пища казуара — фрукты. В основном опавшие, хотя могут собирать их прямо с деревьев. На втором месте — грибы. А вот белок они предпочитают получать, употребляя в пищу насекомых, лягушек и даже небольших змей.

2.



В целом, обычная скромная птица. Но вот сражается казуар не хуже страшного хищника.

На голове у казуаров есть твердый вырост из рогового вещества, который называется шлемом. Он помогает пробираться птице по зарослям – казуары идут в джунглях, наклонив голову. И используют его, как оружие.

Бегают эти птицы со скоростью до 50 км/ч и могут прыгнуть в высоту на полтора метра. Водные преграды их не смущают – казуары хорошо плавают.

Это единственная в мире птица, которая может убить человека одним ударом.

3.



Но убивают они не шлемом, удар, которым, впрочем тоже травматичный. У казуара очень сильные ноги и острые когти.

Кинжалообразный коготь вырастает в длину на 12 сантиметров. И именно их удар может быть смертельным.

В 2004 году в Книге рекордов Гиннесса казуар назван самой опасной птицей на Земле. Особую опасность представляют раненые или загнанные птицы.

4.



Из-за опасности казуаров не любят зоопарки — их трудно содержать. Было зафиксировано много случаев тяжких увечий, которые птицы причинили работникам зоопарков.

Большая часть территории австралийских национальных парков была закрыта из-за потенциальной угрозы при встрече с казуаром.

5.



Впрочем, используют свое природное оружие казуары только в целях обороны. Нападать они ни на кого не спешат, если к ним не приставать и не угрожать птенцам. Казуары очень скрытны, стараются забраться глубоко в лес, подальше от людей.

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Открытые пространства они не любят, их стихия — густые леса. Иногда они появляются на равнинах, но только из-за того, что тотальная вырубка лесов сокращает их ареал обитания. Они стараются максимально быстро преодолеть открытое пространство, чтобы вновь затеряться в лесу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2469709041535552258

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