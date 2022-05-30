Загадка Содома и Гоморры. Что могло на самом деле произойти с этими городами?

Содом и Гоморра. Название этих городов стали нарицательными. О их ужасной участи за грехи знают даже те, кто далек от религии. Но очень долгое время считалось, что это всего лишь выдумка, сказочное метафорическое предупреждение о наказании за неправедную жизнь.

Однако раскопки, которые велись археологами в предполагаемом месте нахождения Содома и Гоморра, доказывают, что такие города существовали. И было это примерно в 2100 году до новой эры.

Содом и Гоморра, как и еще три города Севоим, Адма и Сигор, располагались на равниной стороне Мертвого моря. Сюда, согласно книге Бытия, прибыл Лот со своими домочадцами. Реки в этих местах были полноводные, а земля плодородной. Но люди местных городов, особенно Содома и Гоморры, были настолько грешны, что наказание стало неминуемо.

В нашем сознании плотно укрепилось мнение, что главный и основной грех жителей этих городов - распущенность. Но на самом деле в Библии нет точных указаний на конкретные грехи.

Поводом к истреблению грешников стало то, что Лот пригласил в свой дом двух посланников Небес. А вот жители Содома, где поселилась семья Лота, потребовали выгнать гостей из города. Лот не послушался их. Тогда Бог сказал Лоту, чтобы он срочно покинул Содом и ушел со своими родственниками в горы.

Но было одно условие - никто из них не должен оглядываться.

Как известно, Лот покинул город и шел, не оглядываясь назад, несмотря на крики и шум, доносившиеся из разрушающегося города. А вот его жена нарушила запрет и превратилась в соляной столп.

В Библии все это описано более красочно. Но что могло на самом деле случиться с Содомом и Гоморрой?

Ученые доказали, что восточное побережье Мертвого моря богато серой. Поэтому вполне логично предположить, что какой-то катаклизм обрушил на местность залежи самородной серы, которая легко воспламеняется. Этим можно объяснить огненный дождь, который послал Бог.

Также известно, что Мертвое море настолько соленое, что в ней не может выжить рыба. А его берега усеяны колоннами из соли. И вполне вероятно, что один из таких столпов мог быть похож на человеческую фигуру. Богатая фантазия людей дорисовала образ и придумала легенду.

Легенда о разрушении городов сверхъестественными силами - довольно распространенный сюжет во многих мифологических сказаниях. Например, в римских преданиях есть рассказ, как Меркурий и Юпитер в виде обычных людей пришли в гости к одному человеку во фригийский город. Но горожане оказались недружелюбными к гостям и потребовали, чтобы они покинули их город. Юпитер и Меркурий рассердились и уничтожили сей город.

Но вернемся к реальности. В 1970-е годы на территории Иордании было найдено любопытное поселение, которое получило название Баб-эль-Дахра. Время существования данного города - около 3100-2300 гг. до нашей эры. После тщательного изучения найденных здесь артефактов ученые пришли к выводу, что город был уничтожен в результате огромного пожара.

Чуть позже в 1975 году недалеко от Баб-эль-Дахры был обнаружен и другой город - Нумерия, который тоже погиб в огне, о чем свидетельствует повсеместно разбросанный по окрестностям губчатый уголь.

И местность, и причина гибели этих двух городов говорят о том, что здесь и располагались пресловутые Содом с Гоморрой и другими еще тремя городами.

Район между Мертвым морем и рекой Иордан, где находились Содом и Гоморра, является продолжением Большого рифта из Африки, что делает данный регион нестабильным в плане землетрясений. Добавьте к этому залежи серы и нефти.

По большому счету, жители этих городов жили в прямом и переносном смысле на пороховой бочке. Любое колебание почвы могло вызвать пожар, который усугубился бы вышедшей на поверхность Мертвого моря нефтью.

Вроде бы эта теория объясняет многое. Но тут выяснилось, что в районе Мертвого моря началось резкое изменение климата, которое привело к тому, что некогда богатые земли стали почти бесплодными. И это стало причиной того, что более 2000 лет в этом регионе больше никто не поселялся.

Спровоцировать мощные землетрясения в то время на обширной территории, как предполагают ученые, могло падение части астероида или кометы. Этим же можно объяснить и падающий с неба огненный дождь и ужасные вспышки пламени.

Таким образом, гибель библейских Содома и Гоморры - вполне реальная история, которая является всего лишь маленькой частью глобальных климатических изменений на нашей планете.

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А вы знали об этом?

Когда в 1941 году началась война и немцы вплотную подошли к Москве, оказалось, что в городе осталось всего три теннисиста. Чтобы среди жителей не распространялась паника, власти пытались создать видимость того, что все функционирует так же, как и в мирное время. Поэтому Озерова и еще двух теннисистов возили с одного стадиона на другой, а по радио передавали трансляции этих матчей. Во многом благодаря этому Озеров получил звание заслуженного мастера спорта СССР.комментатор поздно женился, в 47 лет, но жена подарила ему двойню и до последних дней оставалась с ним рядом.

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