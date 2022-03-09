Зачем птицы натирают себя муравьями? 10 любопытных фактов о муравьях

Какой «домашний скот» держат муравьи? На что способна муравьиная матка ради власти? Читайте интересные факты о муравьях!
ФОТО: RONNY OVERHATE / PIXABAY
Муравьи почти всеядны
Они нападают на любую добычу, с которой могут совладать, не брезгуют они и мертвыми насекомыми.
В мире почти столько же видов муравьев, сколько видов птиц
8800 видов муравьёв и 9000 видов птиц.
Муравьи — активные хищники, но вместе с тем они держат и «домашний скот»
В его роли выступает тля, причем поедают муравьи не только ее саму, но и ее выделения. Это не является формой паразитизма, поскольку без муравьиной заботы тля погибает гораздо раньше от других хищников. Муравьи пасут тлей на близрастущих растениях, оберегают их. И по первому требованию тля выделяет им излишки нектара. Чтобы «выдоить» тлю, муравей щекочет усиками ее брюшко.
ФОТО: JERZY GÓRECKI / PIXABAY
Муравей может поднять груз приблизительно в 100 раз тяжелее собственного веса
В Африке и Америке существуют так называемые воинственные муравьи
Они убивают всё, что попадается на их пути, и от них спасаются бегством даже львы.
Ужасные листолазы получают сильнейший яд вместе с едой
Маленькие лягушки вида ужасный листолаз очень ядовиты. Одно прикосновение к этой лягушке способно убить человека.Однако если содержать листолазов в неволе, ядовитость исчезает. Причина в том, что рождаются листолазы неядовитыми, а яд получают от муравьёв, которыми питаются. Муравьи же, в свою очередь, становятся ядовитыми, поедая разные виды ядовитых растений.
Ужасный листолаз
Муравьиная матка способна свергнуть предыдущую королеву
Муравьиная матка способна проникнуть в чужой муравейник, убить его королеву и измазаться в её выделениях, чтобы пахнуть так же, как она. Муравьи не замечают подмены и начинают «обслуживать» матку-захватчицу как свою.
Некоторые птицы натирают себя муравьями
Более двухсот видов птиц, в том числе красные кардиналы, дикие индейки и иволги, натирают себя муравьями для борьбы с паразитами. Птица берёт муравья клювом и протирает им хвостовые перья, чтобы спугнуть вшей и клещей при помощи муравьиной кислоты.
Гигантский муравей размером с колибри
Возраст — около 50 млн лет.
Муравей-Харрисон Форд
В честь актёра Харрисона Форда назван паук Calponia harrisonfordi и муравей Pheidole harrisonfordi.
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