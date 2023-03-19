К чему приведет односторонняя прозападная ориентация постсоветских стран и их безудержное стремление в ЕС и НАТО

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен

В связи с сегодняшним обострением международной обстановки в мире и усугубившимся на этом фоне противостоянием сторонников прозападной и пророссийской ориентации хотелось бы поделиться своим мнением относительно целесообразности выбора прозападной или пророссийской ориентации в постсоветских странах на примере Грузии и Украины.

Слушая сегодня ведущие СМИ в этих странах и выступления многих представителей различных политических партий,отбросивших в сторону приличия и скатившихся до уровня неонацизма, удивляешься их однобокой и навязчивой прозападной ориентации, которая всецело направлена на дискредитацию добрососедских отношений с Россией!К сожалению, среди них мало людей с развитым интеллектом и под влиянием оппозиционных студий, лозунгов на митингах,не допускающих дружеских отношений с Россией,они все больше пропагандируют настоящий фашизм и национальный экстремизм.

Что касается прозападной ориентации, то ,к сожалению, многие представители постсоветских стран наивно верят в то, что западные «борцы за демократию» якобы ночами не спят, думая, чем бы помочь им?Как ни странно, но они всё еще верят в миф, что стоит только подписать ассоциацию с ЕС и пенсии сразу станут 1000 евро, а зарплаты – 3000 евро?

Дорогие мои, кому вы нужны – вечно нуждающиеся и оболваненные лживой западной пропагандой!Неужели трудно понять,что Западу вы нужны только как «пушечное мясо», а ваши страны – как полигон для противостояния с Россией,с которой кровавая западная цивилизация воюет уже многие века, пытаясь присвоить богатейшие природными ресурсами российские территории.Кроме того, наконец-то надо понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и если западные «борцы за демократию» сегодня выделяют гранты постсоветским странам ,то завтра за эту помощь они должны обязательно расплатиться противостоянием России, а желательно войной против нее!

Наглядным примером служат события в 2008 г. в Грузии,когда западную марионетку Саакашвили,чтобы расплатиться за предоставленные Западом грузинскому народу экономическую помощь,заставили нанести массированный ракетный удар по Цхинвалу, объявив тем самым России войну!Да,именно заставили, поскольку хоть Саакашвили был неадекватным правителем, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну такой великой ядерной державе, как Россия!Сегодня же подобным примером служит война на Украине!

К сожалению,многие прозападные деятели не могут понять простой истины,что не следует пытаться идти туда, где тебя вообще не ждут, а только хотят лицемерно использовать для противостояния с Россией. С этой целью они готовы принять кандидатом в ЕС даже весьма коррумпированные и недемократичные страны, как ,например, Украину, в которой каннибала и маньяка украинского происхождения Чикатило варварски посмертно провозгласили «национальным героем Украины» только за то, что он изнасиловал и убил 56 русских женщин и детей !

Одновременно с этим Грузия не была принята кандидатом в ЕС, несмотря на то,что «Согласно исследованию ведущей мировой исследовательской организации и аналитического центра N1 в Вашингтоне «Heritage Foundation», Грузия вошла в число 40 лучших стран мира по индексу «Добросовестность правительства»! Грузия является лидером на Кавказе и в Черноморском регионе, а среди постсоветских стран уступает только странам Балтии.

Чикатило – национальный герой Украины

Глядя же на очередь из доверчивых кандидатов, упорно обивающих порог ЕС,среди которых Турция – вечный кандидат в Евросоюз с 1987года, Македония – с 2005-го и т. д., то становится понятным, что скорей само ЕС распадется, чем сбудется заветная мечта многих доверчивых представителей постсоветских стран стать виртуальными членами этой организации!

Даже если Грузии, как Украине, предоставят статус кандидата в ЕС, то и это все равно не гарантирует возможность вхождения в эту организацию.А может грузины и украинцы готовы мучительно ждать еще более 50 лет для вступления в нее – как ,например, Турция, которая фактически 36 лет кандидат, но членом Евросоюза вряд ли когда-нибудь станет!

Немаловажно,что сегодня ЕС по воле США находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой ловушки, которая скоро обязательно приведет к ее распаду.Именно поэтому кощунственны и циничны поздравления Бориса Джонсона – премьер-министра страны,которая устроила финансовый кризис ЕС и с громким скандалом вышла из ЕС, президенту Зеленскому с виртуальным статусом кандидата в члены ЕС?

Важно также отметить, что ЕС довольно коррумпированная и ангажированная организация, которая ради своих меркантильных интересов часто бесцеремонно вмешивается во внутренние дела различных стран, грубо диктуя и навязывая свои преступные и амбициозные цели и задачи !Сегодня весь цивилизованный мир шокирован коррупционным скандалом в Европейском парламенте, в котором обвинены в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации не только рядовые его члены, но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен («Головокружительный скандал в Евросоюзе»https://www.fondsk.ru/news/2023/02/09/golovokruzhitelnyj-skandal-v-evrosouze-58454.html).

В этом отношении вызывает также возмущение, когда ЕС и США, нарушая все правила международного этикета и дипломатии, высказали протестную ноту грузинскому правительству и потребовали отменить прямые авиационные сообщения с Россией и открыть против нее «второй фронт» на Украине.Именно поэтому гражданина Украины Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, кровавый наркокомандующий клоун Зеленский отправил в Грузию, упакованного в грузовом отсеке рефрижератора как скоропортящийся товар, в надежде, что и на этот раз Мишенька совершит очередную цветную революцию и откроет по указанию Запада «второй фронт»!

Когда же одиозного авантюриста и симулянта Саакашвили арестовали,то западные «борцы за демократию» объявили его узником Иванишвили и Путина, которые, к тому же якобы решили его убить.Заявляя об этом, эти отъявленные русофобы не осознают, что ,превратившись в политический труп, Саакашвили практически никому больше не нужен,особенно Путину,поручения которого в свое время Мишенька выполнял неукоснительно(чего только стоит добровольная передача России основных энергообъектов Грузии,а также Кодорского ущелья, которое довольно трудно было завоевать военным путем).

Не менее преступным и необоснованным оказалось требование ЕС освободить и перевести для лечения в европейские страны государственного преступника Саакашвили,суд над которым еще не завершился(по первому делу ему присуждено 6 лет тюрьмы, а по другим кровавым и коррупционным преступлениям судебное разбирательство продолжается).

И разве не нарушением правовых норм и вмешательством во внутренние дела суверенного государства стал демарш неадекватного депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, потребовавшего освободить еще полностью не осужденного государственного преступника Саакашвили и громогласно поставившего ультиматум руководству Грузии «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам, освободив Саакашвили»!

Выходит,что ЕС не такая уж демократическая и правовая организация, если вступление в нее зависит не от правовых норм государства, а от выполнения преступных и антидемократических требований её ангажированных депутатов!Именно подобным антидемократическим действием ЕС однозначно дискредитирует судебное законодательство Грузии, преступно обвиняя на весь мир грузинское правосудие!

Кроме того, идя на поводу авантюриста и симулянта Саакашвили,специально голодающего и лживо обвиняющего власти якобы в его отравлении, чтобы избежать тюремного заключения, ЕС,требуя перевести его для лечения в европейские страны, дискредитирует на весь мир возможности грузинской медицины,ставя под сомнение профессионализм грузинских врачей!

Однозначно, если бы Саакашвили на самом деле страдал бы серьезной патологией, лечение которой было бы невозможно в Грузии, то подобное требование ЕС можно было еще как-то оправдать.Еще более смехотворны утверждения западными «светилами» медицины о психическом расстройстве симулянта Саакашвили, который, несмотря на это,на странице своего Facebookа моментально поддержал заявление прозападного ангажированного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала своих сторонников бороться за свободу!Ничего не скажешь – даже на больничной койке и с «психическими нарушениями»Саакашвили все равно остается преданным слугой Запада!

Выходит, что грузинское правосудие должно пойти на поводу злостного государственного преступника Саакашвили, который фактически шантажирует власти Грузии тем, что прекратит голодовку только после его экстрадиции в европейские страны.Ничего не скажешь – однозначный театр абсурда, который в случае освобождения Саакашвили может быть использован и другими злостными преступниками, пытающимися уйти от правосудия! Хорошо, что вечно противостоящая любому руководству страны неадекватная госпожа-президент Зурабишвили,ранее замеченная в коррупционных помилованиях ,видимо, не решится помиловать Саакашвили из-за имеющихся у властей против нее компромата!

В этом отношении награждение Консервативной партией Норвегии премией в области борьбы за права человека диктатора, убийцу, вымогателя и элитарного коррупционера Саакашвили,суд над которым к тому же еще не завершен(напомню также,что многие его высокопоставленные соратники отбывают тюремное заключение, а некоторые из них уже освобождены),является подлой насмешкой и оскорблением всего грузинского народа!

В этой связи мамочка Саакашвили вместо того, чтобы ,конечно, не последний свой миллион долларов,ранее конфискованный ее коррумпированным сыночком-президентом у грузинских бизнесменов, тратила бы на лживые лоббистские статьи западных журналистов и услуги сомнительных врачей, лучше бы заплатила эти деньги профессиональным психологам и психиатрам для того ,чтобы они внушили ее сыночку отказаться от ,безусловно, «талантливой» и артистичной инсценировки голодовки с возможным смертельным исходом.

Вместе с тем, будучи ,казалось-бы, профессором, лучше бы она проконсультировала бы своего лживого сыночка «профессионально» обманывать людей, а не позориться на весь мир,заявляя что якобы русские «эндокринологи» однажды уже прописали ему коктейль из ртути и мышьяка.Подобное однозначно мог сказать только неадекватный политик, поскольку, если бы на самом деле Саакашвили хотели бы отравить,то сделали это так, чтобы невозможно было доказать факт отравления, поскольку ртуть и мышьяк легко выявляются даже у трупа, пролежавшего в земле веками!

Хотелось бы также подробнее коснуться такой важной темы, как западная демократия, поскольку сегодня трудно назвать многие западные страны и особенно США демократичными!И разве ,к примеру, не в США до сих пор нарушаются права коренного населения Америки, где индейцы, подвергшиеся в прошлом настоящему геноциду со стороны европейских кровавых варваров (было истреблено 100 миллионов индейцев), до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ?И разве расизм в США существовал и сегодня существует не с самого основания государства, в котором до середины XIX века действовало «правило одной

капли крови», согласно которому «небелыми» считались те, кто имел чёрных или индейских предков вплоть до седьмого поколения.

И разве можно считать полностью демократичной страну, если президента страны выбирает не народ, а фактически коллегия выборщиков (последний раз подобное случилось с президентом Трампом, когда он по числу народных избирателей значительно уступил Хиллари Клинтон ).Вместе с тем не надо забывать,что США «прославились» по всему мире как террористическая страна, в которой было убито четыре президента(лишь президенту Эндрю Джексону удалось выжить после покушения) только из-за того, что они попытались пойти против незаконного частного печатания долларов Федеральной резервной системой (ФРС) !

И разве демократично и безопасно для всего мира, когда президентом агрессивной ядерной державы выбирают престарелого Джо Байдена,страдающего деменцией и место которого не в Белом доме, а давно в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали «Сонным Джо», наконец-то выспится)!Недавно стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина, «Сонный Джо» после окончания речи «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве.Несмотря на это, 79-летний президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Видимо, престарелый Байден решил явиться к Всевышнему в мантии президента!

Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире.Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек – это более четверти всех заключенных на планете! Даже Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

Трудно также назвать демократической страной и Францию, в которой

тоже гордятся одной из старейших демократий, несмотря на то, что нельзя равнодушно смотреть, как французы, яростно защищая права ЛГБТ-сообществ, игнорируют и оскорбляют религиозные права и чувства верующих мусульман всего мира(подтверждением этому является кровавая драма в Charlie Hebdo,разыгравшаяся из-за издевательства над чувствами верующих мусульман)!

И разве Францию можно считать демократичной страной, если последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни) произошла в 1939 году, а непубличная казнь в тюрьме с применением гильотины – ,как ни странно, официально была отменена лишь в 1981 году.

Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймете, насколько Францию можно считать образцом демократии, кстати, как и Америку, для которой до сих пор неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь – гуманный сервис!).В этой связи хотелось бы напомнить «цивилизованным» западным «борцам за демократию», что грузинская царица Тамара еще в Средние века отменила смертную казнь!

Вызывают осуждения и деятельность некоторых президентов США,которые своими агрессивными и недемократическими действиями нанесли существенный ущерб имиджу своей страны.Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма.

И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает – на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?И разве после всего этого разорванную цепь у подножия статуи Свободы все должны считать –символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?

И разве можно назвать демократическими страны, в которых нарушаются основные правила правосудия, когда без предварительного судебного разбирательства отбирают собственность у лиц, имеющих свои убеждения – не всегда совпадающие с основами виртуальной западной демократии (однозначно только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества)!Выходит, что имущество граждан на Западе было законным и всегда будет законным, пока к ним не возникнут претензии, связанные с их политическими убеждениями!

Скажу больше, порой даже выигранное дело в суде некоторых западных стран не гарантирует восстановления справедливости.В этом отношении заслуживает внимания судебный процесс, в котором адвокаты грузинского мецената Бидзины Иванишвили выиграли дело у ,казалось бы, надежного швейцарского банка Credit Suisse, однако до сих пор этот банк не выплатил полагающиеся истцу более 1,2 миллиарда долларов.

Создатель правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили связал эти неправовые действия швейцарского банка, который однозначно находится под воздействием западных «борцов за демократию», с происходящими в Грузии процессами ,в частности, с отказом грузинских властей открыть «второй фронт» на Украине! Об этом явно свидетельствует визит к нему 21 марта 2022 года посла США в Грузии Келли Дегнан, которая в порыве гнева ,похожая на Люцифера, громогласно приказала Иванишвили открыть «второй фронт» против России!

Посол США в Грузии Келли Дегнан