К чему приведет односторонняя прозападная ориентация постсоветских стран и их безудержное стремление в ЕС и НАТО

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен
В связи с сегодняшним обострением международной обстановки в мире и усугубившимся на этом фоне противостоянием сторонников прозападной и пророссийской ориентации хотелось бы поделиться своим мнением относительно целесообразности выбора прозападной или пророссийской ориентации в постсоветских странах на примере Грузии и Украины.
Слушая сегодня ведущие СМИ в этих странах и выступления многих представителей различных политических партий,отбросивших в сторону приличия и скатившихся до уровня неонацизма, удивляешься их однобокой и навязчивой прозападной ориентации, которая всецело направлена на дискредитацию добрососедских отношений с Россией!К сожалению, среди них мало людей с развитым интеллектом и под влиянием оппозиционных студий, лозунгов на митингах,не допускающих дружеских отношений с Россией,они все больше пропагандируют настоящий фашизм и национальный экстремизм.
Что касается прозападной ориентации, то ,к сожалению, многие представители постсоветских стран наивно верят в то, что западные «борцы за демократию» якобы ночами не спят, думая, чем бы помочь им?Как ни странно, но они всё еще верят в миф, что стоит только подписать ассоциацию с ЕС и пенсии сразу станут 1000 евро, а зарплаты – 3000 евро?
Дорогие мои, кому вы нужны – вечно нуждающиеся и оболваненные лживой западной пропагандой!Неужели трудно понять,что Западу вы нужны только как «пушечное мясо», а ваши страны – как полигон для противостояния с Россией,с которой кровавая западная цивилизация воюет уже многие века, пытаясь присвоить богатейшие природными ресурсами российские территории.Кроме того, наконец-то надо понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и если западные «борцы за демократию» сегодня выделяют гранты постсоветским странам ,то завтра за эту помощь они должны обязательно расплатиться противостоянием России, а желательно войной против нее!
Наглядным примером служат события в 2008 г. в Грузии,когда западную марионетку Саакашвили,чтобы расплатиться за предоставленные Западом грузинскому народу экономическую помощь,заставили нанести массированный ракетный удар по Цхинвалу, объявив тем самым России войну!Да,именно заставили, поскольку хоть Саакашвили был неадекватным правителем, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну такой великой ядерной державе, как Россия!Сегодня же подобным примером служит война на Украине!
К сожалению,многие прозападные деятели не могут понять простой истины,что не следует пытаться идти туда, где тебя вообще не ждут, а только хотят лицемерно использовать для противостояния с Россией. С этой целью они готовы принять кандидатом в ЕС даже весьма коррумпированные и недемократичные страны, как ,например, Украину, в которой каннибала и маньяка украинского происхождения Чикатило варварски посмертно провозгласили «национальным героем Украины» только за то, что он изнасиловал и убил 56 русских женщин и детей !
Одновременно с этим Грузия не была принята кандидатом в ЕС, несмотря на то,что «Согласно исследованию ведущей мировой исследовательской организации и аналитического центра N1 в Вашингтоне «Heritage Foundation», Грузия вошла в число 40 лучших стран мира по индексу «Добросовестность правительства»! Грузия является лидером на Кавказе и в Черноморском регионе, а среди постсоветских стран уступает только странам Балтии.
Чикатило – национальный герой Украины
Глядя же на очередь из доверчивых кандидатов, упорно обивающих порог ЕС,среди которых Турция – вечный кандидат в Евросоюз с 1987года, Македония – с 2005-го и т. д., то становится понятным, что скорей само ЕС распадется, чем сбудется заветная мечта многих доверчивых представителей постсоветских стран стать виртуальными членами этой организации!
Даже если Грузии, как Украине, предоставят статус кандидата в ЕС, то и это все равно не гарантирует возможность вхождения в эту организацию.А может грузины и украинцы готовы мучительно ждать еще более 50 лет для вступления в нее – как ,например, Турция, которая фактически 36 лет кандидат, но членом Евросоюза вряд ли когда-нибудь станет!
Немаловажно,что сегодня ЕС по воле США находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой ловушки, которая скоро обязательно приведет к ее распаду.Именно поэтому кощунственны и циничны поздравления Бориса Джонсона – премьер-министра страны,которая устроила финансовый кризис ЕС и с громким скандалом вышла из ЕС, президенту Зеленскому с виртуальным статусом кандидата в члены ЕС?
Важно также отметить, что ЕС довольно коррумпированная и ангажированная организация, которая ради своих меркантильных интересов часто бесцеремонно вмешивается во внутренние дела различных стран, грубо диктуя и навязывая свои преступные и амбициозные цели и задачи !Сегодня весь цивилизованный мир шокирован коррупционным скандалом в Европейском парламенте, в котором обвинены в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации не только рядовые его члены, но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен («Головокружительный скандал в Евросоюзе»https://www.fondsk.ru/news/2023/02/09/golovokruzhitelnyj-skandal-v-evrosouze-58454.html).
В этом отношении вызывает также возмущение, когда ЕС и США, нарушая все правила международного этикета и дипломатии, высказали протестную ноту грузинскому правительству и потребовали отменить прямые авиационные сообщения с Россией и открыть против нее «второй фронт» на Украине.Именно поэтому гражданина Украины Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, кровавый наркокомандующий клоун Зеленский отправил в Грузию, упакованного в грузовом отсеке рефрижератора как скоропортящийся товар, в надежде, что и на этот раз Мишенька совершит очередную цветную революцию и откроет по указанию Запада «второй фронт»!
Когда же одиозного авантюриста и симулянта Саакашвили арестовали,то западные «борцы за демократию» объявили его узником Иванишвили и Путина, которые, к тому же якобы решили его убить.Заявляя об этом, эти отъявленные русофобы не осознают, что ,превратившись в политический труп, Саакашвили практически никому больше не нужен,особенно Путину,поручения которого в свое время Мишенька выполнял неукоснительно(чего только стоит добровольная передача России основных энергообъектов Грузии,а также Кодорского ущелья, которое довольно трудно было завоевать военным путем).
Не менее преступным и необоснованным оказалось требование ЕС освободить и перевести для лечения в европейские страны государственного преступника Саакашвили,суд над которым еще не завершился(по первому делу ему присуждено 6 лет тюрьмы, а по другим кровавым и коррупционным преступлениям судебное разбирательство продолжается).
И разве не нарушением правовых норм и вмешательством во внутренние дела суверенного государства стал демарш неадекватного депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, потребовавшего освободить еще полностью не осужденного государственного преступника Саакашвили и громогласно поставившего ультиматум руководству Грузии «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам, освободив Саакашвили»!
Выходит,что ЕС не такая уж демократическая и правовая организация, если вступление в нее зависит не от правовых норм государства, а от выполнения преступных и антидемократических требований её ангажированных депутатов!Именно подобным антидемократическим действием ЕС однозначно дискредитирует судебное законодательство Грузии, преступно обвиняя на весь мир грузинское правосудие!
Кроме того, идя на поводу авантюриста и симулянта Саакашвили,специально голодающего и лживо обвиняющего власти якобы в его отравлении, чтобы избежать тюремного заключения, ЕС,требуя перевести его для лечения в европейские страны, дискредитирует на весь мир возможности грузинской медицины,ставя под сомнение профессионализм грузинских врачей!
Однозначно, если бы Саакашвили на самом деле страдал бы серьезной патологией, лечение которой было бы невозможно в Грузии, то подобное требование ЕС можно было еще как-то оправдать.Еще более смехотворны утверждения западными «светилами» медицины о психическом расстройстве симулянта Саакашвили, который, несмотря на это,на странице своего Facebookа моментально поддержал заявление прозападного ангажированного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала своих сторонников бороться за свободу!Ничего не скажешь – даже на больничной койке и с «психическими нарушениями»Саакашвили все равно остается преданным слугой Запада!
Выходит, что грузинское правосудие должно пойти на поводу злостного государственного преступника Саакашвили, который фактически шантажирует власти Грузии тем, что прекратит голодовку только после его экстрадиции в европейские страны.Ничего не скажешь – однозначный театр абсурда, который в случае освобождения Саакашвили может быть использован и другими злостными преступниками, пытающимися уйти от правосудия! Хорошо, что вечно противостоящая любому руководству страны неадекватная госпожа-президент Зурабишвили,ранее замеченная в коррупционных помилованиях ,видимо, не решится помиловать Саакашвили из-за имеющихся у властей против нее компромата!
В этом отношении награждение Консервативной партией Норвегии премией в области борьбы за права человека диктатора, убийцу, вымогателя и элитарного коррупционера Саакашвили,суд над которым к тому же еще не завершен(напомню также,что многие его высокопоставленные соратники отбывают тюремное заключение, а некоторые из них уже освобождены),является подлой насмешкой и оскорблением всего грузинского народа!
В этой связи мамочка Саакашвили вместо того, чтобы ,конечно, не последний свой миллион долларов,ранее конфискованный ее коррумпированным сыночком-президентом у грузинских бизнесменов, тратила бы на лживые лоббистские статьи западных журналистов и услуги сомнительных врачей, лучше бы заплатила эти деньги профессиональным психологам и психиатрам для того ,чтобы они внушили ее сыночку отказаться от ,безусловно, «талантливой» и артистичной инсценировки голодовки с возможным смертельным исходом.
Вместе с тем, будучи ,казалось-бы, профессором, лучше бы она проконсультировала бы своего лживого сыночка «профессионально» обманывать людей, а не позориться на весь мир,заявляя что якобы русские «эндокринологи» однажды уже прописали ему коктейль из ртути и мышьяка.Подобное однозначно мог сказать только неадекватный политик, поскольку, если бы на самом деле Саакашвили хотели бы отравить,то сделали это так, чтобы невозможно было доказать факт отравления, поскольку ртуть и мышьяк легко выявляются даже у трупа, пролежавшего в земле веками!
Хотелось бы также подробнее коснуться такой важной темы, как западная демократия, поскольку сегодня трудно назвать многие западные страны и особенно США демократичными!И разве ,к примеру, не в США до сих пор нарушаются права коренного населения Америки, где индейцы, подвергшиеся в прошлом настоящему геноциду со стороны европейских кровавых варваров (было истреблено 100 миллионов индейцев), до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ?И разве расизм в США существовал и сегодня существует не с самого основания государства, в котором до середины XIX века действовало «правило одной
капли крови», согласно которому «небелыми» считались те, кто имел чёрных или индейских предков вплоть до седьмого поколения.
И разве можно считать полностью демократичной страну, если президента страны выбирает не народ, а фактически коллегия выборщиков (последний раз подобное случилось с президентом Трампом, когда он по числу народных избирателей значительно уступил Хиллари Клинтон ).Вместе с тем не надо забывать,что США «прославились» по всему мире как террористическая страна, в которой было убито четыре президента(лишь президенту Эндрю Джексону удалось выжить после покушения) только из-за того, что они попытались пойти против незаконного частного печатания долларов Федеральной резервной системой (ФРС) !
И разве демократично и безопасно для всего мира, когда президентом агрессивной ядерной державы выбирают престарелого Джо Байдена,страдающего деменцией и место которого не в Белом доме, а давно в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали «Сонным Джо», наконец-то выспится)!Недавно стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина, «Сонный Джо» после окончания речи «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве.Несмотря на это, 79-летний президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Видимо, престарелый Байден решил явиться к Всевышнему в мантии президента!
Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире.Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек – это более четверти всех заключенных на планете! Даже Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.
Трудно также назвать демократической страной и Францию, в которой
тоже гордятся одной из старейших демократий, несмотря на то, что нельзя равнодушно смотреть, как французы, яростно защищая права ЛГБТ-сообществ, игнорируют и оскорбляют религиозные права и чувства верующих мусульман всего мира(подтверждением этому является кровавая драма в Charlie Hebdo,разыгравшаяся из-за издевательства над чувствами верующих мусульман)!
И разве Францию можно считать демократичной страной, если последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни) произошла в 1939 году, а непубличная казнь в тюрьме с применением гильотины – ,как ни странно, официально была отменена лишь в 1981 году.
Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймете, насколько Францию можно считать образцом демократии, кстати, как и Америку, для которой до сих пор неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь – гуманный сервис!).В этой связи хотелось бы напомнить «цивилизованным» западным «борцам за демократию», что грузинская царица Тамара еще в Средние века отменила смертную казнь!
Вызывают осуждения и деятельность некоторых президентов США,которые своими агрессивными и недемократическими действиями нанесли существенный ущерб имиджу своей страны.Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма.
И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает – на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?И разве после всего этого разорванную цепь у подножия статуи Свободы все должны считать –символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?
И разве можно назвать демократическими страны, в которых нарушаются основные правила правосудия, когда без предварительного судебного разбирательства отбирают собственность у лиц, имеющих свои убеждения – не всегда совпадающие с основами виртуальной западной демократии (однозначно только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества)!Выходит, что имущество граждан на Западе было законным и всегда будет законным, пока к ним не возникнут претензии, связанные с их политическими убеждениями!
Скажу больше, порой даже выигранное дело в суде некоторых западных стран не гарантирует восстановления справедливости.В этом отношении заслуживает внимания судебный процесс, в котором адвокаты грузинского мецената Бидзины Иванишвили выиграли дело у ,казалось бы, надежного швейцарского банка Credit Suisse, однако до сих пор этот банк не выплатил полагающиеся истцу более 1,2 миллиарда долларов.
Создатель правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили связал эти неправовые действия швейцарского банка, который однозначно находится под воздействием западных «борцов за демократию», с происходящими в Грузии процессами ,в частности, с отказом грузинских властей открыть «второй фронт» на Украине! Об этом явно свидетельствует визит к нему 21 марта 2022 года посла США в Грузии Келли Дегнан, которая в порыве гнева ,похожая на Люцифера, громогласно приказала Иванишвили открыть «второй фронт» против России!
Посол США в Грузии Келли Дегнан
Видимо поэтому, не добившись открытия «второго фронта», госпожа Дегнан, не выполнив «ответственного» указания из Вашингтона, была заменена новым послом в Грузии Робин Данниган(специалистом по усмирению непокорных правительств),а Бидзина Иванишвили(история Грузии ,пожалуй, не знает мецената, который так много бы сделал для своей страны) до сих пор не может получить полагаемые ему деньги!
В этой связи хотелось бы напомнить нашим амбициозным швейцарским друзьям преступления перед человечеством их «справедливых» предков!К сожалению, они забыли, почему Швейцария, в которой были сосредоточены мировые финансы, не была завоевана Гитлером? Объяснять это нейтралитетом Швейцарии смешно, поскольку Гитлеру на это было просто наплевать!А все очень просто, поскольку в банках этой страны хранились основные финансы фашистской Германии,которые Гитлер использовал для уничтожения многих народов. Любопытно, почему тогда их «демократичные» предки не конфисковали у нацистов их преступно добытые деньги? Вот она – алчная и авантюрная сущность западной демократии,которая ради собственных интересов готова на любые корыстные деяния!
Выходит, что не зря Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия – стадо идиотов под управлением подонков»!Кроме того,выходит, что и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во многом был прав, сказав :«Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных»!
Читая сегодня западную прессу, с этим однозначно можно согласиться.Кроме того, во всей красе вырисовывается то, к чему пришло западное общество. Правда, чаще всего от этого просто тошнит. Чего только стоит ,например,недавнее решение окружного суда Норвегии о сексе с собаками, который имел некий 30-летний норвежец.Как ни странно, но окружной суд посчитал, что «нарушение нельзя назвать серьезным», поскольку никакого принуждения со стороны ответчика не применялось и собаки участвовали в «сексе» добровольно, однозначно испытывая сексуальное удовлетворение.Этим норвежцы,похоже, приравняли себя к животным, а животных приравняли к себе в правах и во всём остальном.Еще более продвинутыми в этом отношении оказались сексуально озабоченные потомки кровавых европейских завоевателей из Испании, которые официально узаконили секс с животными!
Вместе с тем нельзя без эмоций воспринимать довольно абсурдные и нелепые законы в некоторых ,казалось бы, цивилизованных странах!Например,по законам некоторых европейских стран мужчинам в знак солидарности с женщинами в обязательном порядке необходимо писать сидя.В штате Алабама муж имеет полное право в определенные дни недели бить свою жену палкой, при условии, что диаметр палки не превышает диаметра большого пальца мужа (американкам явно повезло ,что диаметр палки не был сопоставлен с диаметром сугубо мужского органа мужа!).Еще более «цивилизованными» оказались англичане, поскольку в Великобритании запрещено умирать в здании Парламента,т. к. в таком случае «расчетливое» государство обязано похоронить вас за свой счет!
Вот такой «демократичной» Европы и США ни одной постсоветской стране точно не нужно!Именно на этом основании тесная западная интеграция,на мой взгляд, погубит их самобытность,поскольку они совершенно разные по культуре и менталитету народы.Не хотелось бы, чтобы традиции их предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство, неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д..Именно поэтому они сами должны выбрать подобающий им идеал развития, несомненно, используя только положительные стороны европейской цивилизации.
Необходимо наконец-то понять, что главное не вхождение в ЕС – от чего они все равно не станут европейцами и не заживут как европейцы,а разумное сотрудничество с западными странами и использование положительных сторон европейской цивилизации!
Теперь,что касается пророссийской ориентации.Безусловно, основной причиной сегодняшнего противостояния и ненависти ,например, многих грузин к России является потеря в результате войны в 2008 г. 20% территории Грузии.Однако давайте правдиво разберемся в истинных причинах этой потери и выясним – почему это на самом деле произошло и нет ли в этом вины и самих грузин.К сожалению, многие грузины, как и украинцы, уже забыли «Карибский кризис»,когда после размещения США ракет в Турции СССР в целях своей безопасности был вынужден поместить ракеты на Кубе.К счастью, тогда ядерную войну, которая могла произойти однозначно по вине алчных американцев,испугавшихся размещения советских ракет вблизи своих границ,с большими усилиями удалось предотвратить!
Аналогичное происходит и сейчас, когда Россия вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку НАТО после распада СССР, нарушив собственное обещание о недопустимости продвижения на Восток, интенсивно приближается к российским границам !Именно поэтому Россия делает все возможное,чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это стало одной из главных причин драматических событий в Грузии в 2008 г.,а сегодня и войны на Украине.
К сожалению, недальновидные политики в Грузии и на Украине игнорируют простую истину, что размещение войск НАТО на их территориях равносильно провоцированию Третьей мировой войны, на которую Россия в случае чего будет вынуждена дать ответ ради своей безопасности!Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы(это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Все предельно просто – в современном мире идет обыкновенная борьба за сферы влияния ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии.
Именно поэтому некоторым странам и политическим деятелям давно следовало бы учесть,что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна – великая ядерная держава!Именно поэтому за потерю 20% территории Грузии в первую очередь виновны Шеварднадзе и государственный преступник Саакашвили.
Выходит, что Россия, разместив свои военные базы в Абхазии и Южной Осетии,в Крыму и т. д.,в первую очередь, защищает себя от неизбежной агрессии ЕС и НАТО с территории Грузии.Жители же этих стран в этом случае не могут сказать: а мы-то тут причем!Как же не причем, если, непозволительно забыв провокационные уроки «Карибского кризиса»,с огромным желанием и энтузиазмом прописываются в лагерь врагов России, активно стремясь разместить базы НАТО вблизи от российских границ!
Вместе с тем вызывает недоумение и авантюризм некоторых политических деятелей Грузии и Украины, которые никак не могут понять,что российское руководство, разместив базы на их территориях, тем самым и законодательно обезопасило себя от вхождения этих стран в НАТО, поскольку согласно уставу этой организации страны с потерянными и спорными территориями никак не могут войти в НАТО!
Несмотря на это, лживые западные демократы, вешая лапшу на уши доверчивым слабоумным людям,не перестают подло и лживо обещать принятия Грузии в НАТО, в результате чего многим моим оболваненным соотечественникам в порыве эйфории «безопасности» даже во сне снятся базы НАТО в Грузии!Как не парадоксально, но «Сегодня легче говорить об интеграции Грузии с Марсом, чем с НАТО»!Исходя из этого, разве не цинизм и издевательство,когда представитель Госдепартамента США Нед Прайс недавно цинично и угрожающе отреагировал на внесенный в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявив, что это создаст потенциальную угрозу якобы интеграции страны в НАТО.
Что же касается непосредственно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»,то меня крайне поразила реакция грузинских «борцов за демократию и свободу медиа», которые 2 марта 2023 г. ворвались в парламент Грузии, чтобы опротестовать возможность огласки в случае принятия этого закона довольно щедрого финансирования Западом неправительственных организаций .Безусловно, они не хотят, чтобы общественность узнала – за что в стране, где еще так много нуждающихся людей, западные хозяева так щедро финансируют не этих нуждающихся людей, а неправительственные организации.
Однозначно неправительственные организации должны быть запрещены и понести предусмотренное Законом наказание, когда они призывают к государственному перевороту в Грузии с целью свержения власти «Грузинской мечты», когда всеми методами добиваются вступления Грузии в войну против России и открытия «Второго фронта», когда призывают к дискредитации наших добрососедских отношений с Россией!Только так можно будет предотвратить дальнейшую потерю территорий Грузии и обуздать вакханалию и преступные действия на антиправительственных митингах наемных на деньги неправительственных организаций дебоширов, наркоманов,хулиганов, прикрывающихся лозунгами «борцов за демократию»(Арно Хидирбегишвили)!
Именно с помощью этих неправительственных организаций сегодня Запад пытается провести в Грузии очередную цветную революцию,чтобы освободить из заключения симулянта Саакашвили и с его помощью открыть второй фронт против России !Об этом явно свидетельствуют вспыхнувшие вечером 7 марта 2023 г. массовые протесты по известной американской методике цветных революций,где протестующие в Тбилиси кричали : Сухуми! Сухуми!И разве не политика двойных стандартов, когда коллективный Запад для свержения неугодного им руководства Грузии поддерживает антироссийские выступления демонстрантов,а в Молдове ,наоборот, всячески препятствует справедливым антиправительственным выступлениям демонстрантов, пытающихся свергнуть западную управляемую марионетку президента Майю Санду.
На мой взгляд, прогноз неутешительный, поскольку Грузию в результате неимоверно возросшего национального русофобского экстремизма так или иначе западные «борцы за демократию» опять постараются заставить воевать против России, забыв о трагических событиях 2008 года!В этом отношении грузины должны обязательно покаяться перед братским осетинским народом Южной Осетии, когда в августе 2008 года западный марионетка Саакашвили нанес массированный ракетный удар по Цхинвалу и тем самым фактически развязал братоубийственную войну, выполнив приказ своих западных покровителей!Нет прощения и Эдуарду Шеварднадзе, и всем тем государственным преступникам, кто послал грузин на братоубийственную гражданскую войну в Абхазию !
Кстати,в 2008 г. окончательно был развеян миф о всемогуществе НАТО и надежности защиты своих партнеров, поскольку в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своих союзников и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери Грузией части своих территорий !Ведь именно тогда президент Джордж Буш категорически отказал дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии. Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно,а также памперсами ,видимо, для обосавшихся слабонервных соратников Саакашвили, которые панически и трусливо стали массово покидать Грузию!
Как тут не вспомнить слова офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера«Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии»!
Мнение же некоторых неадекватных политиков ,что раз их страны являются независимыми государствами, то можно руководствоваться только своими интересами,безусловно, ошибочно и чревато дальнейшими потерями наших территорий.Вместе с тем разве можно,например,считать Грузию независимым государством, если сотрудники посольства США бесцеремонно вмешиваются в ее внутренние дела, меняя по своему усмотрению руководство страны?К примеру,в свое время премьер-министра Ираклия Гарибашвили американцы отправили в отставку только за то, что по его инициативе в Конституции Грузии появилась запись«Брак является союзом мужчины и женщины». А председателя Парламента Ираклия Кобахидзе – за приглашение в Тбилиси делегации Госдумы РФ во главе с депутатом Сергеем Гавриловым.
Скажу больше, западные «борцы за демократию», устроившие цветные революции в различных странах, вскрыли хищническую натуру неконтролируемой национальной элиты,которая, захватив власть на волне якобы демократических завоеваний, насаждает элементы тоталитаризма и беспощадно грабит свой же народ.
Разве в эпоху развитого социализма «русские поработители» незаконно отбирали у населения собственность,мотивируя это якобы неудержимым желанием граждан нотариально подарить ее государству?Именно таким способом коррумпированные вымогатели криминального клана «Нацдвижение» реквизировали и присваивали бизнес у некоторых предпринимателей, оставляя без средств к существованию своих же соотечественников!
Не надо также забывать, что в советское время местную руководящую элиту в республиках сдерживала Москва, поэтому она не была столь коррумпированной и жестокой, тем более что в то время жители Грузии часто искали справедливость именно в столице СССР(в этом отношении вспоминаются крылатые слова «Буду жаловаться на Вас в Москву!»).К сожалению, этого не скажешь в отношении западных «борцов за демократию», которые, несмотря на неслыханную элитарную коррупцию во времена Саакашвили, сфабрикованные выборы, репрессии и злодейские убийства инакомыслящих, погром телекомпании «Имеди», его ,главного организатора этих акций,который 9 лет испытывал блаженный оргазм, наблюдая за анальными пытками вениками в грузинских тюрьмах противников его диктаторского режима(видимо поэтому Саакашвили так боится сесть в тюрьму, где его так давно ждут с «сексуальными вениками» заключенные), обласкали и объявили «Персоной Грата»!Получается, что для этих политиков демократия это то, что соответствует их личным интересам.
Я абсолютно уверен, что рано или поздно основной принцип западных политиков «Самоса конечно, сукин сын, но он наш сукин сын!» ,несомненно, выйдет им боком.В этом отношении заслуживает внимания высказывание журналистки и общественной деятельницы Т. Канделаки о президенте Саакашвили:«Человек,который считался рупором демократии в Грузии, оказался просто обыкновенным тираном Средневековья»! Скажу больше,Саакашвили мог стать национальным героем Грузии и пожизненным президентом, однако из-за своей природной алчности и продажности стал злостным государственным преступником!
Увы!Вопреки ожиданиям некоторых одурманенных приверженцев Саакашвили «Грузинское чудо» не состоялось!Население Грузии хоть и поздновато, но все-таки прозревает.Одновременно с этим вызывает возмущение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам, внушая им, что якобы русские являются самыми жестокими поработителями в мире.
Безусловно,если сравнивать,например, грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем, чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Разве Дядя Сэм в покоренных странах помогал строить различные дорогостоящие объекты или заботился о благосостоянии покоренных народов? Интересно,существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих «поработителей»?К сожалению, после распада СССР визитной карточкой Грузии на многие годы стали мои соотечественники, роющиеся в мусорных урнах?
Кроме того, меня удивляют и настораживают протестные митинги некоторых неадекватных деятелей,которые одурманенные лживой западной пропагандой считают, что сегодняшнюю войну на Украине затеял Путин, а не амбициозный Запад. Последний уже передал коррумпированной украинской верхушке 150 миллиардов долларов,часть из которых для собственного обогащения «умело» присвоили зеленские, арестовичи и т. д.!
Причем эта война на Украине была развязана американцами не только против России,но и для разрушения экономики Европы,особенно Германии.Подтверждением этому является взрыв американцами газопроводов «Северного потока», в результате чего стоимость поставляемого из США в Европу сжиженного природного газа растет(ничего не скажешь, жертвы –жертвами, но прибыль прежде всего!).
Вызывают также возмущение выступления некоторых нерадивых политологов, которые усиленно внушают соотечественникам обязательную победу бандеровской хунты на Украине над Россией.Этим они только провоцируют дальнейшее уничтожение украинского народа(Украина уже потеряла 250000 тысяч человек), тем более что кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого украинца(подробнее об этом можно прочесть в моей статье «Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине»(https://dzen.ru/a/Y_um6HbsjBRvv1-j)!
Вместе с тем разве кому-то в мире удавалось победить Россию, с которой даже США заранее согласовывают визит своего президента Байдена в Киев 20 февраля 2023 г.. Тогда именно Военно-космические силы России взяли на себя охрану Джо Байдена во время этого визита, чтобы его борт «случайно» не сбили бандеровцы и потом не свалили на Россию, – как это произошло с малазийским «Боингом».
И разве можно сомневаться в том, что в случае затягивания этой войны российское руководство обязательно произведет тактический ядерный удар, превратив территорию Украины в радиоактивный пепел!Иначе, проигрыш в этой войне – равносилен распаду и разрушению самой России! Остается только удивляться гуманности Путина,когда,неся большие человеческие потери,он так долго воздерживается от ядерного удара по Украине.Запад же в подобной ситуации ,несомненно, давно бы применил ядерное оружие, воюя с безядерной страной !
В этой связи хотелось бы напомнить некоторым бездарным прозападным политикам и всем тем, кто провоцирует украинцев на неоправданное кровопролитие, что амбициозные американцы первыми в мире произвели тактический ядерный удар по Японии в 1945 году только для устрашения всего мира,поскольку тогда японцы и так были уже побеждены и не было никакой надобности в подобном варварском действии!Мнение же неадекватных политологов, что в случае ядерного удара по Украине США объявят войну России и произведут ядерный удар по Москве, просто смехотворно, поскольку из-за кучки оболваненных бандеровских нацистов американцы не пойдут на собственное уничтожение и тем более жизни на нашей планете!
Вместе с тем любопытно также, а почему эти сердобольные «миролюбивые патриоты» молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ? Почему они молчали, когда в ООН отказались комментировать слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были фактически отсрочкой для подготовки Западом военного конфликта Украины с Россией(ведь именно поэтому, не имея достаточного оружия, бандеровские нацисты,забыв тогда о патриотизме,без единого выстрела с потрохами сдали Крым)!
Почему они также молчали, когда США и их союзники в 1999 году наносили авиаудары в Югославии, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики.А может они уже забыли, как «доблестные» американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?
Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком и этого оказалось вполне достаточно, чтобы начать кровавую войну в Ираке! Правда, потом он извинился, сказав что это была ошибка и никакого химического оружия там не было. Однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, кровожадные американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев!
Кроме того, хотелось бы спросить их :«Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чем не повинных десятков тысяч людей не вызвали у них протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чье тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс их ?! Неужели им было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики»!
Любопытно также, почему эти «миролюбивые патриоты» не протестуют против 336 американских биолабораторий расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы.Ведь сегодня только неадекватные и слабоумные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!
Исходя из всего вышесказанного,поражает аморальное лицемерие и извращенная логика незаконного решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина?Причем «справедливые» судьи этой ангажированной прозападной организации(именно поэтому Россия не признает ее), исходя из вышеуказанных преступлений западных политиков,не посмели предъявить Путину обвинений военного плана и поэтому, опозорившись на весь мир,«обвинили» его якобы за эвакуацию детей из зоны боевых действий.Выходит,что вывозить детей из зоны боевых действий ради сохранения их жизни и здоровья – это теперь преступление против человечности!
И вот после всего этого облапошенные западные «борцы за справедливость» ополчились на Матушку Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит,что американцам можно все, а русским нельзя даже защищать свои границы от западной экспансии, тем более что вступление в НАТО майданутые бандеровцы зафиксировали даже в конституции Украины!
Однозначно прозападных «борцов за справедливость», неадекватно оценивающих ситуацию, просто жаль, поскольку этим, облапошенным лживой западной пропагандой людям трудно даже представить, что за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире.Вместе с тем американцы ,несомненно,преуспели в организации терактов.Например, взрыв Крымского моста, взрыв газопроводов «Северного потока» и т. д..Кроме того, они преуспели также в осуществлении «цветных революций»(именно так почему-то на Западе называют, как ни странно, устроенные ими государственные перевороты в различных странах мира за последние 20 лет)!Ведь именно поэтому у многих народов стала популярна поговорка«Цветные революции не могут произойти только в США, поскольку там нет американских посольств»!
Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги. Как не парадоксально, но превращение войны в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы ,как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!
Особенно кровопролитные войны американцы ведут в тех регионах, от которых зависит экономическое процветание США. Например, они любой ценой постараются предотвратить взятие российскими войсками Одессы. И не только для сохранения выкупленных ими в Одесской и других областях Украины огромных лесных массивов и территорий с черноземом, а, в первую очередь, из-за того, что Одесса является столицей мирового производства нужного для изготовления полупроводников и чипов неона.
Однозначно для США Одесса равнозначна Тайваню – мировой столицы производства полупроводников.Потеря же Тайваня,как и Одессы, приведет Америку в серьезную зависимость от Китая и рано или поздно обрушит ее экономику!Именно поэтому американцы разместили в Румынии 101-ю десантную дивизию «Кричащие орлы», которая готова в любую минуту выдвинуться на территорию Украины только не для защиты жителей Одессы, а для защиты национальных интересов США!
Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и ее стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчетов во внешней политике США во многих странах постепенно растет недовольство проводимой ею политикой и многие люди теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка«Хуже войны с Америкой – это дружба с ней». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймете сколько в нём разочарования и недоверия!
Именно поэтому, беседуя с некоторыми «продвинутыми» деятелями интеллигенции этих стран ,мне становится обидно и стыдно за них, поскольку выходит, что им наплевать на страдания и жертвы, которые американцы устроили многим народам, т.к. для них ,видимо,главное, что американцы же их не «обижают», а только используют как обыкновенных лохов!
И разве после всего вышесказанного не циничны и кощунственны слова вице-президента США Камалы Харрис, которая прославилась поддержкой ЛГБТ-сообществ и легализацией каннабиса, о том, что якобы Россия повинна в совершении преступлений против человечности!Видимо,пагубное пристрастие Камалы в студенческие годы к употреблению марихуаны вновь дало о себе знать в зрелые годы, поскольку эта одиозная «пиковая дама» в мантии вице-президента США забыла о трех последних кровавых проектах англосаксов – эпидемии COVID-19 , развязанной войне на Украине и землетрясении в Турции!Все эти преступные проекты унесли огромное количество жизней и ,несомненно, являются преступлениями против человечества (доказательства можно прочесть http://ru.gruzinform.ge/news/56837/tri-proekta-anglosaksov---gruzinform.html)!
Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы и США, называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты» и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное, что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что каким бы ни был русский – язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом – он всегда русский, он всегда в любом виде и облике для них враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита с помощью разжигания ненависти к нему со стороны пограничных постсоветских стран!
Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты.Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, которая бы так мало имела общего с демократией и правами человека, как западная цивилизация, и которой, тем не менее, ложью, насилием и провокациями удавалось десятилетиями убеждать весь мир в том, что они воплощение демократии и прав человека!
Именно поэтому западная цивилизация, если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления, которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!
Внимательно прочтите эти высказывания амбициозных и кровожадных политических деятелей и ,надеюсь, вы поймете весь авантюризм и подлость западной цивилизации,сокровенной мечтой которой все еще остается уничтожение и покорение Матушки России!
Прочитав эти высказывания,можно сделать логический вывод – кто сегодня развязывает войны в разных регионах для противостояния с Россией с целью захвата ее богатейших природными ресурсами территорий!Одновременно с этим можно сделать и другой важный вывод – какой смысл такой богатейшей природными ресурсами стране, как Россия, воевать со странами, которым она продает энергоресурсы и другие полезные ископаемые, если ,конечно, они не представляют угрозу ее безопасности?
Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей, если их не остановить! Причем каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа русофобы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны?
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать логический вывод, что главным виновником всех сегодняшних бед в мире является коллективный Запад, который сделал ставку на поэтапное разрушение РФ, организовав «крестовый поход» против всего Русского мира! К сожалению, этого никак не могут понять особенно наши украинские братья, которые не замечают, что Украина окончательно превратилась в американскую колонию, а заодно в масштабный неонацистский проект «Анти-Россия»!Как тут не вспомнить слова Жириновского«Украинцы очень странные люди : молются на европейцев, работают на евреев, тупо умирают за американцев, а за все это почему-то ненавидят русских!».
В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!
Именно этого сегодня добился кровавый коллективный Запад, стравив на войне на Украине русских с русскими.Разница лишь в том, что с одной стороны – русские, которые решили остаться русскими, а с другой стороны – русские, которых обманывают, что они по крови не русские, а якобы особенная нация украинцев с европейскими корнями.И им так понравилась эта ложная мысль, что теперь они готовы за нее воевать и гибнуть!
Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту,которая более 8 лет безжалостно истребляло русскоязычное население Донбасса, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование !Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!
Однозначно в новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин !На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны, которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные продажные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует)!
Именно поэтому хотелось бы обратиться к жителям Украины и Грузии, чтобы они в это тревожное и взрывоопасное время проводили не прозападную или пророссийскую политику, а сугубо проукраинскую и прогрузинскую политику, направленную на добрососедские отношения как с Россией, так и с амбициозным Западом!К сожалению, с этим не согласны западные «борцы за демократию», которые в результате этого теряют бразды правления над руководством этих стран .
Однозначно односторонняя прозападная ориентация не приведет к процветанию экономики этих стран и рано или поздно опять приведет
к новым потерям территорий, а без добрососедских отношений с Россией, которая для них является важнейшим и главным рынком сбыта, невозможно будет создать успешную экономику страны! Единственное, чему учит нас история – это то, что против России Украина и Грузия всегда погибали, а с Россией – побеждали и процветали!Поэтому, пока ещё не поздно, надо обязательно начать диалог с Москвой и восстановить дипломатические отношения.
Важно также отметить, что сегодняшняя Россия, отказавшаяся от виртуального коммунистического строя, коренным образом отличается от СССР и проводит совершенно иную политику в отношении бывших союзных республик, не вмешиваясь в их внутренние дела, старается на взаимовыгодных условиях продавать им энергоресурсы и другие полезные ископаемые.Единственным же требованием к ним – является отказ от вступления в НАТО, которое ,к сожалению,до сих пор игнорируется руководителями некоторых стран,с потрохами продавшихся Западу !
В заключение я искренне верю и надеюсь, что украинский и грузинский народ в скором времени откажутся от односторонней прозападной ориентации и наладят добрососедские отношения с великим соседом в лице России!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!
А вы знали об этом?
Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер.Именно после этого Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!
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