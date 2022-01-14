Вещи, которые каждая жена заслуживает от своего мужа

Поскольку мужчины не всегда знают, чего хотят женщины, то лучше спросить у самих женщин. Именно так и поступил один мужчина. Он задал вопрос своей жене, и та дала ему разумные ответы, которыми он и решил поделиться с нами.

То, как мужчина ведет себя в браке, влияет не только на его жену, но и на его детей, внуков. То, как он любит свою жену, учит его сыновей отношению к женщинам, а дочерей это учит тому, каким должен быть мужчина, которого они выберут в будущем. Так что семья - это то место, где стоит стараться больше всего. Не на работе, нет, а именно здесь, у себя дома.

Список того, что мужчина должен обеспечить своей жене в браке, не ставит своей целью навязать кому-то точку зрения. Он просто излагает 4 вещи, которые жены хотели бы получать от мужей в браке.

1. Открытое, честное и основательное общение

Общение для брака - как дыхание для организма. Будьте готовы выключить телевизор, отложить смартфон в сторону и поговорить о чем-то серьезном. Никогда ничего от нее не скрывайте. Постройте отношения на доверии, честности и открытом общении. Каждое ваше слово и действие может привнести еще больше доверия либо разрушить ее доверие к вам.

2. Физическая, эмоциональная и финансовая безопасность

Вы должны быть тем, кто вытирает слезы жены, а не тем, из-за кого она их проливает.

3. Ваше время - это и качество, и количество

Делайте все дома и вне дома, чтобы жена чувствовала себя самой защищенной женщиной на Земле. Наберитесь храбрости сражаться за свою семью.

Время - валюта ваших отношений, так что вкладывайте как можно больше времени в ваш брак. Конечно, вам нужно зарабатывать деньги, но не стоит использовать карьеру как оправдание за отсутствие. Когда находитесь дома, сделайте так, чтобы ваше присутствие ощущалось, а не приклеивайтесь к телевизору. Карьера - это хорошо, но ведь ваша семья может прожить и с меньшими благами, необязательно все по максимуму. Для них всегда будет лучше, чтоб вы были чаще рядом.

4. Постоянное стремление к лучшему

Большинство мужей все лучшее дают женам в самом начале, а потом, прямо как телевизионный провайдер, который предлагает лучший пакет услуг, лучшие цены и обслуживание, забывает о своих обещаниях по истечении промоакции. Многие мужья со временем перестают стараться, забывают о романтике. А ведь жены заслуживают постоянного восхищения и любви. Так что старайтесь ради нее каждый день своей жизни.

Надеемся, что эти советы помогут вам сохранить свои отношения в семье крепкими и счастливыми.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2388576268943625065/

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