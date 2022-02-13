Демон революции. Пять мифов о Льве Троцком

В первые послереволюционные годы советская пропаганда представляла Льва Троцкого мифическим героем, а позже - столь же мифическим злодеем. Но и сегодня, когда максимально доступна информация о жизни и деятельности "второго вождя" Октябрьской революции, мифы вокруг него не рассеялись.

В первые послереволюционные годы советская пропаганда представляла Льва Троцкого мифическим героем, а позже - столь же мифическим злодеем. Но и сегодня, когда максимально доступна информация о жизни и деятельности "второго вождя" Октябрьской революции, мифы вокруг него не рассеялись.

Миф первый: русофоб

Еврейское происхождение Троцкого враги революции в России и за рубежом использовали на все сто. Его обвиняли в ненависти ко всему русскому, в гонениях на Церковь, в том, что он подчинил страну "мировому Сиону". На карикатурах краснозадый павиан с бородкой и в пенсне восседал посреди Кремля на пирамиде черепов. Самозваного "хозяина Руси" едко высмеивали Куприн и Аверченко. Не до смеха было жителям еврейских местечек, которых белые и прочие атаманы вырезали "за Троцкого". Однажды делегация этих несчастных явилась в Москву, ища защиты, но Лев Давидович заявил им: "Передайте тем, кто вас послал, что я не еврей".

Он и правда был далек от традиционной еврейской жизни. Родился на просторах херсонской степи, где его отец Давид Бронштейн скупил 400 десятин земли. В семье говорили не на идише, а на русско-украинском суржике, отец не соблюдал еврейских обрядов и называл себя "Давыд Леонтьевич", детям дал русские имена - Александр, Лев, Ольга.

В мемуарах "Моя жизнь" Троцкий писал: "Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимавшихся из нужды вверх... Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление". У детей не было ни игрушек, ни книжек - грамоте Льва научил его дядя, издатель Моисей Шпенцер (отец поэтессы Веры Инбер). Он первым заметил способности мальчика и настоял, чтобы его отправили в одесскую гимназию Святого Павла. Там Лев получил отличное образование, выучил четыре языка и заразился революционными идеями, из-за которых ушел с первого курса университета и устроился на судоремонтный завод в Николаеве, чтобы агитировать рабочих. Тем же занималась акушерка Александра Соколовская, ставшая позже женой Льва и родившая ему дочек Зинаиду и Нину.

Лев Бронштейн с невестой Александрой Соколовской. Фото: commons.wikimedia.or

В 1898 году молодой агитатор был впервые арестован и два года провел в одесской тюрьме. Там на него произвел большое впечатление надзиратель Николай Троцкий, державший в повиновении тысячу заключенных, прочих надзирателей и даже начальника тюрьмы. Всю последующую жизнь Лев использовал его приемы, а после бегства из ссылки вписал в свой фальшивый паспорт фамилию "Троцкий". Жену с детьми он бросил в Сибири, в Париже, опьяненный свободой, увлекся молодой революционеркой Натальей Седовой. Став его гражданской женой (Соколовская упрямо не давала развода), она родила двоих сыновей - Льва и Сергея.

Русская жена, русский язык и русская литература не делали Троцкого русским, но еще меньше делали его евреем. Свято веря в постулат Маркса "рабочие не имеют отечества", он не питал ни к одной нации ни любви, ни ненависти, воспринимая их все как материал для мировой революции, в которую свято верил.

Миф второй: истинный большевик

Славя Троцкого как вождя революции, пропагандисты скрывали, а порой и не знали, что к большевикам он примкнул только в 1917 году. Узнав об этом, его друг Адольф Иоффе воскликнул: "Лев Давидович! Они же политические бандиты!" Тот ответил: "Да, я знаю, но большевики сейчас единственная реальная политическая сила".

До этого отношения Троцкого с большевиками складывались, мягко говоря, сложно. Поначалу молодой марксист горячо поддержал Ленина против оппонентов, удостоившись прозвища "ленинская дубинка". Но уже на II съезде партии в 1903 году переметнулся к меньшевикам. Между ним и Лениным началась война в печати: Троцкий называл противника "бойким статистиком" и "неряшливым адвокатом", тот его Балалайкиным в честь героя Салтыкова-Щедрина, а позднее даже Иудушкой - правда, в частном письме, выставленном напоказ только в сталинские времена. Тогда же в фильме "Ленин в Октябре" в уста вождя вложили эпитет "политическая проститутка", который намертво приклеился к Троцкому. На самом деле Ленин называл так Каутского, но в адрес Льва Давидовича выражался и похлеще.

В 1904 году Троцкий сблизился с немецко-русским социалистом Александром Парвусом. Этот "слон с головой Сократа" покорил его талантом публициста и глубиной теоретической мысли, какой сам Троцкий никогда не отличался. Он, как и Ленин, охотно заимствовал у "слона" идеи - например, "перманентную революцию". В революционном 1905 году они с Парвусом появились в Петрограде и взяли под контроль городской Совет рабочих депутатов. Им уже мерещился захват столицы, но в конце года совет разогнали, а Троцкого бросили в "Кресты". Просидев там больше года, он был осужден на вечную ссылку в Обдорск (ныне Салехард). Не добравшись до места, бежал, проехав 700 километров на оленях с пьяным каюром, которого то и дело бил по щекам, чтобы тот не заснул.

В годы Первой мировой войны его мотало по всей Европе и занесло даже в Америку, где он восхищался Нью-Йорком - "городом будущего" - и собирался задержаться надолго. Февральская революция изменила планы: Троцкий бросился в Россию, но был задержан в порту Галифакс как немецкий шпион. На свою беду Временное правительство попросило освободить "заслуженного революционера", и 4 мая - на месяц позже Ленина - Троцкий прибыл в Петроград.

В столичном совете он создал маленькую фракцию межрайонцев, которую вскоре "подарил" большевикам. И не прогадал: немного посидев в тех же "Крестах" после июльского мятежа, был отпущен и стал председателем совета. Вскоре он сформировал Военно-революционный комитет для подготовки восстания и смог выплеснуть долго копившуюся энергию. Разъезжая в автомобиле по воинским частям, бессвязными, но пылкими речами склонял их на сторону большевиков: "У тебя, буржуй, две шубы - отдай одну солдату. У тебя есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему!" От этих речей слушатели приходили в экстаз, а сам оратор порой падал в обморок.

Упал и ночью 25 октября, когда был взят Зимний, - до этого он две ночи не спал и почти не ел. 26-го выступил на Втором съезде Советов, предложив прежним союзникам - меньшевикам - "отправиться в мусорную корзину истории". 29-го прямо с заседания Петросовета отправился на Пулковские высоты, к которым подступали казаки Краснова. Очередная пылкая речь - и казаки отступили без боя.

В новом правительстве Троцкий получил пост народного комиссара (это название придумал именно он) по иностранным делам. Изобрел он и другое выражение - "красный террор", который обещал применять ко всем несогласным: "Врагов наших будет ждать гильотина, а не только тюрьма". Но пока что главным делом было заключить мир с Германией, к чему нарком подошел своеобразно. На переговорах в Брест-Литовске он предложил "мир без всяких условий", а получив отказ, попытался агитировать кайзеровских солдат. Потеряв терпение, немцы в феврале 1918-го перешли в наступление и угрожали Петрограду. Ленину пришлось выкручивать товарищам руки, уговаривая принять тяжелейшие условия мира. Провинившийся Троцкий поддержал его, но от иностранных дел был отстранен. В марте он получил новый ключевой пост наркома по военным делам - все понимали его незаменимость.

Несмотря на это, многие большевики Троцкого так и не приняли. Помня ленинские обличения, его считали выскочкой, позером, авантюристом, обвиняли - вполне справедливо - в незнании народной жизни и равнодушии к ней. Указывали на его "буржуйские" привычки, на любовь к гаванским сигарам и французским романам. Сам Ленин, уже не ругая Троцкого публично, всегда помнил про его "небольшевизм".

Вспомнили про это и другие, когда пьедестал вождя, который Лев Давидович считал своим по праву, зашатался под ним.

Миф третий: полководец

Главной заслугой Троцкого его сторонники считали создание Красной армии и организацию победы в Гражданской войне. Но заслуга состояла в другом: он первым понял, что большевистский лозунг "народной армии" с выборными командирами хорош для свержения власти, а не для ее защиты. Когда летом 1918-го восставшие чехословаки вместе с белыми свергли советскую власть от Пензы до Владивостока, Троцкий потребовал "жесточайшей диктатуры". Сперва на автомобиле, потом на персональном бронепоезде он переезжал с одного фронта на другой, восстанавливая дисциплину самыми суровыми мерами - вплоть до казни каждого десятого по древнеримскому образцу. Он настоял на единой форме; сам вместе с высшим комсоставом облачился в черную кожаную куртку.

Ни дня не служивший в армии наркомвоендел взял на службу бывших царских офицеров. Чтобы они не убежали к противнику, их семьям угрожали взятием в заложники. Кнутом и пряником почти половину офицерского корпуса удалось заманить в Красную армию, которая во многом благодаря этому одержала победу.

Ленин поддержал привлечение "военспецов", а вот Сталин выступил против, что привело к его первому столкновению с Троцким. Вначале казалось, что малоизвестный, не блещущий ораторским даром кавказец не имеет шансов в борьбе со знаменитым на весь мир "демоном революции". Лев Давидович считал свое лидерство в партии делом решенным, не допуская и мысли, что Сталин - эта "выдающаяся посредственность" - может его обойти. Но тот, опытный шахматист, разыграл партию как по нотам. Вначале переманил на свою сторону большинство членов Политбюро, напуганных диктаторскими замашками Троцкого. Потом окружил вниманием больного Ленина, постоянно навещая его в Горках (Троцкий не был там ни разу). Когда Ильич умер, Сталин сделал все, чтобы его соперник не попал на похороны, и предстал в глазах народа главным наследником вождя. Потом он без лишнего шума "задвинул" сторонников Троцкого в партаппарате и армии. Почуяв неладное, тот попросил отправить его в Германию "простым солдатом революции". Политбюро отказало, а в январе 1925 года сместило его с поста наркома, сделав председателем маловажного Электротехнического комитета.

Лев Троцкий выступает на праздновании 5-й годовщины Красной армии. 24 февраля 1923 года. Фото: AP

Троцкий спохватился осенью 1926-го, когда его выгнали из Политбюро, но его попытки протестовать были обречены. Троцкого исключили из партии, сослали в Алма-Ату, а в 1929-м и вовсе выдворили из СССР; из квартиры его пришлось выносить на руках, так как он отказывался покидать страну.

Поединок со Сталиным он проиграл вчистую, проявив себя еще худшим стратегом, чем в военных операциях.

Миф четвертый: заговорщик

На открытых процессах в Москве видные большевики Пятаков, Сокольников, Серебряков каялись, что по приказу Троцкого занимались вредительством - ломали станки, отравляли продукты, затягивали строительство гигантов индустрии. Злейший враг Троцкого Николай Бухарин расписывал тайные переговоры с ним, на которых Лев Давидович якобы признавался, что вступил в сговор с германским Генеральным штабом, предлагая немцам одновременно с их нападением на СССР поднять восстание, обещая им за помощь Украину, а японцам - Дальний Восток.

Не довольствуясь этим, ему приписали связь и с британской разведкой; главный обвинитель Вышинский заявил: "Весь блок во главе с Троцким состоял из одних иностранных шпионов и царских охранников". При всей абсурдности обвинений Троцкий тяжело переживал их: не только боялся, что им поверят советские рабочие (и правда верили), но и негодовал, что ему приписывают сговор с фашистами. Собранная им комиссия выявила в материалах московских процессов массу нестыковок, но в Советском Союзе об этом никто не знал. К тому времени статья 58-1, "контрреволюционная троцкистская деятельность", стала приговором для сотен тысяч людей.

Дошла очередь и до самого Льва Давидовича. 20 августа 1940 года под видом поклонника к нему был подослан 27-летний испанец Рамон Меркадер. Он принес Троцкому свою статью и, пока тот читал, пробил ему череп ледорубом. Несостоявшийся вождь мировой революции умер на следующий день.

1937 год. "Уничтожить гадину!". Фото: AP

Миф пятый: спаситель

Когда на родине после многих лет умолчания снова вспомнили о Троцком, укрепилось мнение: его приход к власти избавил бы Россию от многих бед, пережитых ею при Сталине. Но это еще один миф. И массовый террор, и насильственная коллективизация, и строжайший контроль за частной жизнью граждан - все это первым предложил Лев Давидович, а Иосиф Виссарионович лишь воплотил его идеи в жизнь с той безжалостностью и методичностью, на которые "демон революции" оказался неспособен.

Источник : https://rg.ru/2017/10/27/rodina-demon-revoliucii.html

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что Лейбе Давидовиче Бронштейне (Льве Троцком) был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !

Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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