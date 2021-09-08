Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                        Смейтесь на здоровье

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?
- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС"!!!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

В полицейский участок забегает француженка с криком:-«Месье, меня изнасиловали 11ть человек!!!».
Полицейский: «Мадам, не волнуйтесь, мы всех найдем!"
- всех не надо, только 5го и 11го !!!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Когда Циля утром продала, подаренный ей вечером букет, Абрам понял, что это именно его женщина!!!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Вопрос армянскому радио: «Каково основное отличие царизма от развитого социализма?»
Ответ: «При царизме власть переходит от отца к сыну, при развитом социализме — от одного идиота к другому»!

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Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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