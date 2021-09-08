Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье

- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?

- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС"!!!

В полицейский участок забегает француженка с криком:-«Месье, меня изнасиловали 11ть человек!!!».

Полицейский: «Мадам, не волнуйтесь, мы всех найдем!"

- всех не надо, только 5го и 11го !!!

Когда Циля утром продала, подаренный ей вечером букет, Абрам понял, что это именно его женщина!!!

Вопрос армянскому радио: «Каково основное отличие царизма от развитого социализма?»

Ответ: «При царизме власть переходит от отца к сыну, при развитом социализме — от одного идиота к другому»! !!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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