Молитва Вонифатию от пьянства: правила чтения

Алкоголизм — большая беда для многих российских семей. Это страшное заболевание не всегда поддается традиционному лечению и даже кодированию, поэтому люди с надеждой взирают на святые Лики. Молитва Богу и святым — последняя надежда избавиться от недуга, а порой и одержимости бесом пьянства.

В этом вопросе хорошо помогает молитва Вонифатию от пьянства. Этот святой сам был когда-то грешным, но смог преодолеть бесовское наваждение и встать на путь служения Богу. Молитва святому Вонифатию помогла моей соседке избавить сына от запоев: теперь он совсем другой человек. В статье я вам расскажу, как нужно молиться от пьянства, какие молитвы читать и что делать.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТОГО

В православном пантеоне святых Вонифатий считается покровителем трезвости. День почитания святого — 1 января по новому стилю. Этот праздничный день не обходится от чрезмерных возлияний, и только праведный человек сможет удержаться от соблазна выпить чарку-другую горячительного напитка. Положение усугубляет строгий православный Рождественский пост, который как раз выпадает на новогодние праздники. Тем не менее, отцы церкви не перестают напоминать православным о жизни вечной и служении Христу.

Кем был святой Вонифатий до покаяния?

Этот молодой человек жил в III столетии нашей эры в Риме, он работал у богатой госпожи. Это было время гонений на церковь, когда язычники пытались уничтожить христиан физически. В те годы верующие умирали десятками тысяч за святую веру, многие из них отдавали Богу душу в страшных мучениях. Но Вонифатия это мало заботило: он предавался увеселению со своей госпожой, которая его сделала своим управляющим и по совместительству любовником.

Молодой человек обладал хозяйственной хваткой и хорошо справлялся с управлением вверенного ему поместья. По вечерам они с госпожой предавались плотским утехам: возлиянию, песням и танцам, сексуакльным оргиям. И это несмотря на то, что оба были христианами. Блудное сожительство тяготило обоих, но иного выхода не было: патриции не могли вступать в брак со своими рабами. Чтобы хоть как-то снять тяжесть греха со своей души, госпожа раздавала богатую милостыню нуждающимся.

И вот однажды госпожа Аглаида услышала, что святые мощи помогают получить спасение и освобождение от грехов, если относиться к ним с благоговением. В те годы раздобыть мощи было несложно: христиан сотнями казнили на лобных местах, а люди разбирали части растерзанных тел к себе домой. Христиане верили, что мощи мучеников исцеляют, а души мучеников постоянно молятся за просящих. Молитвы святых страстотерпцев быстрее доходят до Престола Господня, чем простых смертных грешников.

И вот, госпожа позвала к себе Вонифатия и послала в город Тарс, где массово расправлялись над христианами. Она попросила привезти тело какого-нибудь мученика, чтобы он стал небесным покровителем и заступником. При этом госпожа дала Вонифатию много золотых монет и слуг в помощь. То, что увидел Вонифатий в Тарсе, повергло его в ужас. Все зверские способы расправы над верующими подробно описаны в его житии. И вот тогда с молодым человеком, который мог и дальше вести веселую и безбедную жизнь, произошла духовная трансформация: он осознал никчемность своей греховной жизни.

Вонифатий прорвался к мученикам через конвой, стал целовать им ноги и просить молиться о его погибающей душе. Когда юношу схватили стражники, он выкрикнул, что является христианином и отказался приносить идолам жертву. После этого признания его немедленно подвергли тем же истязаниям, как и других христиан. После перенесенных мук Вонифатий был обезглавлен. И вот, слуги привезли госпоже его собственные мощи, которые она приняла с великим почтением. Впоследствии Аглаида построила на месте упокоения мощей Вонифатия храм.

МОЛИТВА ВОНИФАТИЮ ОТ ПЬЯНСТВА

После своей мученической смерти святой Вонифатий стал защитником и покровителем тех, кто ведет разгульный образ жизни и упивается вином. Он, как никто иной, понимает своих опекаемых: не осуждает их, а помогает осознать истину. Молитва Вонифатию помогла встать на путь истины не одному алкоголику. Молятся святому как сами пьянствующие, так и их родные и близкие.

Если мать молится за освобождение от пьянства сына или дочери, то она должна попросить прощения у Бога за то, что не смогла справиться со своим родительским долгом и воспитать ребенка в благочестии.

На заметку! Молитвы святому Вонифатию от пьянства читают 40 дней подряд и соблюдают церковный пост.

Главным условием успешности молитв является непоколебимая вера в помощь Бога. Не святой Вонифатий освобождает человека от алкогольной зависимости, а его молитва Богу.

Молитвы святых мучеников первыми доходят до Престола Божия, так как они получили благодать ходатайствовать за живущих.

Зависимый человек и сам может обращаться с молитвенной просьбой к святому. Но при этом он должен искренне желать освободиться от пристрастия. Если желание не искреннее, то никакая молитва не поможет. Можно обратиться за советом к батюшке, он благословит на чтение молитв.

Желательно пройти соборование во время Великого Поста. Соборование — это не подготовка к смерти, а освобождение от всех грехов. После соборования душа человека становится чистой, как у ребенка. Особенно поможет соборование, если человек стал пьяницей после проклятия недоброжелателей.

Во время отчитки от пьянства нужно запастись святой водой: ее нужно пить вместо спиртного, когда появляется тяга к выпивке. Святую воду можно разбавлять простой, если ее мало: она освящает и очищает. Например, чтобы освятить трехлитровую банку с водопроводной водой, нужно налить в нее один стакан святой.

Чтобы избавление от алкогольной зависимости проходило успешно, нужно вместе с молитвами читать или слушать Акафист святому Вонифатию. Акафист — это хвалебная песнь, его читают стоя. Также для усиления молитвенного труда нужно заказать за отчитываемого сорокоуст о здравии в монастыре либо церкви. Совокупная молитвенная работа принесет благословенные плоды. Однако молящийся за алкоголика сам должен пребывать в чистоте помыслов и быть воцерковленным.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С МОЛИТВАМИ

Церковная жизнь определяет правила поведения верующих, которые следует соблюдать неукоснительно:

женщины при чтении молитв покрывают голову платком, надевают юбку;

нельзя молиться в состоянии ненависти к ближнему;

в доме должна находиться икона святого, перед ней зажигают церковную свечку или лампадку;

в воскресные дни и церковные праздники читают особые праздничные молитвы;

иногда для избавления от пьянства требуется молиться не 40 дней, а 40 недель.

Если вы готовы выполнить указанные правила, тогда смело приступайте к молитвам. Не забывайте неукоснительно выполнять утреннее и вечернее молитвенное правило, оформить домашний иконостас. Если нет возможности читать молитвы дома, всегда можно заказывать молебны, акафисты и сорокоусты в монастырях и церквях.

Можно ли скрывать от алкоголика свой молитвенный труд? Если пьющий человек относится агрессивно к церкви, не нужно говорить ему о том, что читаются молебны против пьянства. Молитвенная тайна поможет избежать ненужных семейных скандалов. По просьбе родных высшие силы начнут работать с душой и помыслами алкоголика, и это станет заметно через некоторое время.