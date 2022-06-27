Православная молитва матери о детях в различных нуждах

Материнская любовь невозможно ни с чем сравнить, и забота матери о своих детях завершается лишь с ее последним вдохом. Каждая мать желает видеть своего ребенка здоровым, успешным, счастливым и уважаемым в обществе. И с этим может справиться молитва матери о детях.

Брат отца, мой дядя, рассказывал нам, как его постоянно хранит молитва матери: он работает спасателем. В самые опасные моменты, когда жизнь буквально висит на волоске, приходит неожиданная помощь. В статье я хочу поделиться с вами основными православными молитвами о детях, которые сохранят их невредимыми и помогут в любых обстоятельствах.

СИЛА МАТЕРИНСКОЙ МОЛИТВЫ

Не все женщины знают, как правильно молиться о детях в православной традиции, как испросить у Бога самое лучшее для своего ребенка. Молиться можно как в храме, так и дома. В храме нужно перед молитвой зажечь свечу святому, к которому обращаетесь. В доме тоже можно зажигать свечи либо лампады. Огонек свечи настроит на молитвенный лад, отгонит посторонние мысли и поможет сосредоточиться. Также нужно иметь икону святого, к которому обращаетесь.

На заметку! В доме у православного верующего должен быть иконостас и лампада перед ним.

В православной традиции принято обращаться с просьбами к Богородице, которая тоже является матерью.

Считается, что она лучше понимает земных женщин и быстрее отвечает на молитвенные просьбы. Нужно выбирать ту икону, где Богородица изображена с младенцем Христом.

Вера матери может горы свернуть, настолько она сильная. Материнская вера убережет от нещадных врагов, спасет в трудной ситуации, поможет наладить отношения между супругами и поднимет на ноги при тяжелой болезни. Говорят, материнская молитва приводила живыми сыновей с поля боя.

Велика сила материнской молитвы и за младенца. Если малыша мучают ночные страхи или бессонница, молитва матери у кроватки успокоит его и дарует крепкий целебный сон.

Материнское благословение откроет перед ребенком многие двери и поможет добиться успеха. Слово матери слушаются даже ангелы смерти.

Православные женщины знают, что при любых вопросах нужно обращаться к небесным покровителям ребенка. Их получают либо во время Крещения, либо по наитию. Покровителей может быть несколько: один из них должен быть тезкой (при крещении берут имя святого, чья память чтится в этот день), а других можно выбирать произвольно.

МОЛИТВА ПРИ БОЛЕЗНИ

Доброе сердце Богородицы всегда отзывчиво на мольбы о болящем. Если ребенок занедужил, можно сразу же обращаться к ней за помощью. Богородица постоянно видит лик своего Божественного Сына и ходатайствует о болящем по просьбе матери. Нужно повесить над детской кроваткой любую икону Богородицы, где она изображена со своим Сыном.

Святой мученик Трифон быстро откликается на мольбы о болящем. К Трифону обращаются:

перед хирургической операцией; при тяжелой болезни.

Молитвенная поддержка святого поможет легко перенести хирургическое вмешательство и быстро восстановиться. Желательно ежедневно читать или слушать акафист святому Трифону: особенно хорошо его читает схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Молитва святому Трифону об исцелении:

Также мать может обратиться с мольбой и к самому Христу. Икона Спас Нерукотворный помогает избавить ребенка от дурного влияния и пагубных привычек, к которым он пристрастился из-за общения с неблаговидными сверстниками. Спаситель наставит чадо на путь истинный, вразумит и облагодетельствует.

Не следует забывать и об Ангеле-хранителе ребенка, которого он получил при святом Крещении. Молитвенное обращение к нему усилит защиту. Нужно помнить, что сила и мощь Ангела-хранителя увеличивается с каждым молитвенным обращением к нему. Это та путеводная звезда, которая ведет человека по жизни от момента духовного рождения (через крещение) и до возвращения в Небесную Обитель.

МОЛИТВЫ В РАЗНЫХ НУЖДАХ

В земной жизни ребенок сталкивается с самыми различными ситуациями и обстоятельствами. Кому молиться в разных нуждах? Есть святые покровители, которые особенно помогают в определенных ситуациях.

Николай Чудотворец оберегает в дороге. Это может быть любое путешествие (и по морю тоже), поход или армейская служба. Святая Матронушка помогает при ОРВИ, простудах и фебрильных судорогах у младенцев. Святой Георгий Победоносец является покровителем мужчин. Его защиту можно испрашивать для своего сына — младенца, юноши, мужчины. Не важно сколько лет ребенку, он всегда остается в сердце матери любимым чадом. Святая Ксения Петербуржская помогает при умственной отсталости и различных увечьях ребенка. Она облегчит страдания и успокоит душу.

Святой Николай еще при своей жизни проявлял особую заботу о детях: дарил им игрушки, помогал деньгами родителям. Широко известно благодеяние святого, когда он подарил бедным девушкам деньги на приданое. Обращение к святому угоднику сможет решить многие вопросы, связанные с учебой, здоровьем и благополучием ребенка.

День памяти святого 19 декабря — это Никола Зимний. Еще один день памяти — 26 мая, когда были перенесены мощи святого из Мир Ликийских в Бари. Ребенка очень легко приучить к вере с помощью Николая Чудотворца (псевдоним — Санта Клаус или наш дедушка Мороз), если каждый год 19 декабря он будет находить под своей подушкой подарки. Ребенок вырастет и станет взрослым, но вера в чудодейственную помощь святого Николая останется.

Молитва матери к иконе святого Николая:

Перед какой иконой Богородицы молятся о детях? Молитва о ребенке начинается еще до его зачатия: женщина просит благословения у иконы «Млекопитательница» и «В родах помощница». Малыш должен получать молитвенную поддержку еще до своего рождения в этот мир, и в этом ему помогает Божья Мать.

«Млекопитательница» помогает младенцу расти крепким и здоровым, а в случае заболевания мать может обратиться с просьбой к иконе «Тихвинская». Эта чудотворная икона помогла исцелиться от разных недугов миллионам детей.

Молитва матери о детях очень сильная к иконе «Млекопитательница»:

Молитва матери к иконе «Тихвинская»:

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Творя молитвы, не следует надеяться на мгновенный результат. Иногда приходится упорно молиться долгое время, чтобы какая-либо проблема решилась. Почему так происходит? На всё воля Божья, значит, небесам виднее, когда следует давать ответ на мольбу. Возможно, во время болезни или испытаний душа человека очищается и формируется. Нам не дано это знать, поэтому и требуется вера: мы верим в то, что незаметно нашим глазам и не слышно ушам. Продолжайте молиться, ведь Отец небесный любит всех своих чад.

Родители должны стать достойным примером своим детям, ведь малыши склонны копировать поведение старших и во всем им подражать. Молитесь усердно, ведите благочестивую жизнь, — и дети тоже пойдут по вашим стопам. Первой молитве Богу ребенок должен научиться от своих родителей. Потом он с таким же усердием будет молиться и за своих родителей, как они молились за него.

Молитва матери о детях на каждый день:

Приступая к молитве, нужно помнить следующее:

отрешиться от мирских и бытовых проблем;

прекратить роптание в сердце на тяжелую судьбу;

прекратить обвинение кого-либо в своих бедах и неудачах;

прекратить жалость к себе «несчастной»;

читать молитвы с верой в сердце и без каких-либо сомнений;

всегда благодарить Бога и святых его за заступничество и молитвенную помощь.

Как часто мы просто забываем поблагодарить святых за ту помощь, которую получили от Бога благодаря их заступничеству. Нам кажется, что всё произошло само собой. Но это не так. Святые угодники ходатайствовали перед Престолом Божиим за нас и наши нужды. Поэтому чтение благодарственной молитвы и зажженная свеча — важное и необходимое дело.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2506765519638498108/

А вы знали об этом?

Афонский подвижник ХХ века преподобный Иосиф Исихаста не только сам на протяжении почти всей своей жизни не принимал лекарств и медицинской помощи, но и от братий требовал того же. Как-то пришел к нему будущий ученик с каким-то хроническим заболеванием и с целой коробкой лекарств. Старец сказал ему, что, пока тот не выкинет это всё в море, он его в свое братство не примет. И надо сказать, этот брат действительно не испытывал проблем со здоровьем, пока находился в общине преподобного Иосифа, хотя жил в суровых условиях и питался какими-то бобами, которые прежде ему были противопоказаны. Однако в старости лет преподобный Иосиф впал вследствие своих подвигов в такую немощь, что вынужден был терпеть всё – и уколы, и врачей, – и горько раскаивался в письмах в своей прежней самонадеянности.

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