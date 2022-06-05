Сироты Революции

Революции безжалостны к королям, но более безжалостны – к их детям. Маленькие мальчики и девочки, привыкшие к жизни в неге и довольствии, оказываются перед лицом жестокой реальности. Как складывалась судьба сирот революций и кому из них удалось выкарабкаться из бездны?

АНГЛИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА

Генриетта Стюарт, худ. Ж. Мутен,

Малышке Генриетте было всего два года, когда ее отец, английский король Карл I, сложил голову на плахе. Мать увезла ее во Францию, где девочке суждено было вырасти и выйти замуж за брата короля Людовика XIV. Как дочь свергнутого монарха, она не достойна была большего и должна была бы радоваться такой блестящей партии.

Можно сказать, что Генриетте повезло, ведь она сохранила жизнь в жерновах революции, да еще и оказалась одной из первых дам французского двора.

СИРОТЫ ТАМПЛЯ

Совсем иная судьба ждала детей последнего короля из династии Бурбонов, Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты.

Мария-Тереза с братом Луи-Шарлем, худ. Л. Гуттенбрун

Когда король и королева были казнены, Встал вопрос – что же делать с детьми. Девочку, Марию-Терезу, маленькую Мадам Рояль, привыкшую с детства повелевать и приказывать, отпустили. Ей повезло оказаться в безопасности у австрийских родственников.

Девушке пришлось позабыть гордость и привыкнуть поддакивать тем, кто в данный момент обладал властью. Но она сохранила силу духа и отстаивала свои права. Наполеон говорил, что эта девушка – «единственный мужчина в семье Бурбонов».

Дочь, сестра и племянница королей, она сама формально царствовала 20 минут, когда в результате революции 1830 года Франция в очередной раз свергла королевскую власть.

Сирота Капет, худ. Эмиль Маскре

Судьба младшего брата Марии-Терезы, малыша Луи-Шарля, куда более печальна. После казни родителей, его не отпустили в Австрию. Мальчик жил в тюремной камере, где его скудно кормили и всячески оскорбляли. А потом и вовсе «отдали на воспитание» сапожнику. Тот ежедневно избивал мальчика, плохо кормил и приучил пить вино. А еще через некоторое время ребенка опять вернули в камеру. Девятилетний потомок королей скончался в полном одиночестве в грязной и холодной камере Тампля.

СМУТНОЕ ДИТЯ

После всех тягот смутного времени, Земский собор призвал первого Романова занять трон. Было важно обеспечить безопасность и спокойствие, чтобы страна и народ пришли в себя после войн и разорения.

Марина Мнишек с сыном, худ. Л.Я. Вычулковский

Марина Мнишек, жена сразу двух Лжедмитриев, не уехала в родную Польшу и собирала бунтовщиков под знамена своего сына Ивана. В конце концов бывшая царица была взята в плен, а ее трехлетний сын убит. Это страшное событие бросило тень на начало царствование новой династии.

РУССКИЕ СИРОТЫ

Четыре дочери и сын последнего императора Российской Империи встретили страшную смерть в подвале Ипатьевского дома. Им не оставили ни малейшего шанса, опасаясь попыток реставрации монархии.

Николай II и Александра Федоровна с детьми

Но некоторым из потомков Романовых удалось спастись. Великий князь Дмитрий и великая княжна Мария оказались дажды сиротами. Их отец был фактически "лишен родительских прав", поскольку после смерти матери женился морганатическим браком. А их опекун, дядя великий князь Сергей Александрович, губернатор Москвы, был убит террористами. Его жена, Елизавета Федоровна Романова, убита большевиками.

Великий князь Дмитрий Павлович, участвовавший в заговоре против Распутина, был сослан, что и спасло его жизнь. В дальнейшем Дмитрий окажется в Париже, где встретится с Коко Шанель и станет тем, благодаря кому появился аромат Chanel №5 и Boy. А после уедет в Америку, где женится на весьма состоятельной даме.

Дмитрий Павлович и Мария Павловна

Его сестра, Мария Павловна, тоже будет связана с мадам Шанель. Русская княжна будет выполнять вышивки для модного дома, а потом откроет свою собственную фирму. Прогорев из-за плохого ведения бухгалтерии, Мария Павловна вслед за братом уедет в Америку, где станет знаменитым фотографом.

Этим людям повезло, даже оказавшись за чертой своего привычного мира, они смогли найти свой собственный путь.

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