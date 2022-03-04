 «Согрешила с доктором»: кто на самом деле был настоящим отцом Ленина

Однако и к Ивану Покровскому «самый человечный человек» теплых чувств не испытывал. Симбирский врач скончался в 1922 году, когда Ленин уже был на вершине власти. В последние годы жизни престарелый Покровский ослеп, он страшно бедствовал. Но помощи от Владимира «Ивановича» не дождался — судьбой «друга семьи» Ленин не интересовался.

Противники версии о внебрачном рождении революционера Ульянова приводят аргумент о внешнем сходстве — Ленин действительно был похож на Илью Николаевича и имел подобные проблемы с растительностью на голове. Если согласиться с этим, то можно предположить, что, будучи посвященным в тайну измены в семье Ульяновых, Ленин всецело встал на сторону матери и вычеркнул тему «отца» из своей жизни, предпочитая попросту не думать ни об Илье Николаевиче, ни о Покровском.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много любопытных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский.

Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше.

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Что Ленин говорил о русских(https://otari.mirtesen.ru/blog/43441939792/)

Какой секретный советский шпион помог Сталину разгромить Гитлера (https://otari.mirtesen.ru/blog/43707015876)

«Гитлерюгенд»: как на самом деле воевала «детская армия» Гитлера (https://otari.mirtesen.ru/blog/43094047300/)