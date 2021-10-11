Чтобы жизнь пришла в порядок, не нужно соблюдать сотни правил. Достаточно ставить на первое место действительно важные вещи. Ходить в церковь, исповедоваться, любить – это просто, говорит архимандрит Андрей (Конанос).

Два простых правила

Есть вещи, которые являются основными, главными в нашей жизни.

Церковь не сводится к схоластике или совокупности каких-то диалектических приемов. Она не отвлекает на это твое внимание, не говорит: «Сейчас надо делать так, а потом – вот так, и давай-ка посмотрим, что написано по этой теме! Вот, значит, так и надо делать». И начинается – голова идет кругом, чувствуешь себя будто в Ветхом Завете, где на каждый шаг приходится сотня правил, так что живешь и трясешься, как бы что не нарушить, – постоянный стресс.

«Нет! – говорит Церковь. – Господь подарил вам свободу, чтобы вы были не рабами, а свободными людьми, твердо стоящими на собственных ногах».

Да, но как же быть в таком вот случае? И в таком?

«Для этого, – говорит Церковь, – чтобы вы не путались, Я даю вам несколько основных правил. И если будете их выполнять, все остальное придет само собой».

Первое. Научись любить. «Люби – и делай, что хочешь», – говорит блаженный Августин.

Все просто. Церковь не учит: «Когда приезжает свекровь, говори ей то-то и то-то».

Прикоснись к Нему

Нет. Когда любишь человека – даже если с ним непросто, – любовь научит, как вести себя с ним. Это нетрудно.Если я люблю, то могу провести хорошую передачу, могу правильно ответить на вопрос, дать верный совет на исповеди – потому что любовь, как учат святые отцы, дарует озарение и знание.Любовь просвещает, дает возможность правильно понять другого человека, познать волю Божию – потому что душа, исполненная любви, тесно соприкасается с Богом, Который есть любовь. Бог – любовь, ты – любовь, вы входите в соприкосновение друг с другом и начинаете общаться. Так узнается воля Божия.Второе правило. Научись исповедоваться. Научись произносить свои грехи перед священником – как на приеме у врача, когда, засучив рукав, пациент показывает рану на руке и говорит: «Вот здесь болит. Я упал, поранился, и теперь течет кровь, нагноение…» Говори обо всем, что тебя беспокоит, открой свои раны – маленькие, большие, – расскажи о них.Ходить в церковь, исповедоваться, любить. Все просто. Так сказал мне один пожилой монах в монастыре преподобного Дионисия на Афоне. «Вот такие простые истины, – сказал он. – Передай это и другим людям».Это очень помогло мне в жизни.Во время Литургии душа вкушает хлеб, укрепляется. Божия благодать укрепляет тебя, и начинаешь тверже ступать по земле. И одно дело – слушать меня здесь, а другое – пойти на Литургию, чтобы благодать облила тебя с ног до головы. Радиопередача не источает Божию благодать – так, как это происходит на Литургии, – потому что на Литургии мы видим святую Чашу с Пресвятым Телом и Кровью Господа нашего.

Евангелие – это приглашение на брак, брак Господень. А что это за брак? Святая Евхаристия. Мы приходим и говорим: «Вот Жених, здесь!» А невеста? Это твоя душа. Жених и невеста – разве это не брачный пир? И когда читаешь Священное Писание, слова Христа, – это Жених зовет тебя на Свой пир, за Свой свадебный стол, брачную трапезу. И если ты не идешь, то какими бы священными ни были слова Евангелия, их недостаточно.

Возлюбленные братья наши – к примеру, протестанты – тщательно изучают Новый Завет, у них такие хорошие беседы, проповеди, но где же Тайная Вечеря? То есть люди получают приглашение на Свадьбу, но не идут. Не идут разделить радость, не идут на пир, не вкушают праздничной трапезы. Остаются голодными.

Знаете, почему? Потому что, если постоянно получать приглашения, но никуда не идти, радости не почувствуешь. Тебя не будет на фото, не будет на видео, ты не попробуешь вкусных блюд, не обнимешь Жениха, Невесту, не почувствуешь радостной атмосферы праздника. Правда.

А мы слушаем Господа, но, приходя на Литургию, уже не просто слушаем Его, а прикасаемся к Нему, соединяемся с Ним, причащаемся с Ним.Любовь, смирение, Божественная Литургия, Святое Причастие – если ты готов, если поисповедался, получил необходимые наставления от духовника, то принимаешь участие в Таинстве.

Твое тело пахнет землей

В Лествице говорится, что даже если человек поднялся на самую высокую ступеньку, нельзя прекращать молить Бога об отпущении грехов. Не переставай чувствовать себя грешным, убогим человеком; не забывай об ответственности за свои поступки; не забывай, что ты ограничен.

Даже если прошел всю Лествицу – ты человек.

Твое тело пахнет землей. Ты – земля, грязь и прах, как бы высоко ни поднялся.

Ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому будь смиренным: смирение дает уверенность. Тот, кто внизу, может подняться высоко; а кто высоко – смотри, как бы не упасть. Хорошая вещь смирение. И молитва.

Никогда нельзя переставать молиться, даже если миру приходит конец. «Но у меня нет времени!» Скажи просто: «Господи, помилуй меня! Я люблю Тебя, помоги мне, не оставляй меня! Возьми жизнь мою в руки Твои, Господи! Я все вручаю Тебе – свою жизнь, детей, здоровье. Господи, спаси меня, я хочу любить Тебя, жить для Тебя!»

Вот так. Почему ты постоянно жалуешься, что не успеваешь молиться? Не можешь долго – хорошо, помолись кратко. Живи Богом, почувствуй Христа в себе в этот миг, когда произносишь Его имя – Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Почувствуй Его в себе, пусть имя Христа опьяняет твою душу! Слиться, соединиться с Ним, стать одним целым… Произноси имя Христа.

А вместо этого от тебя только и слышно: «Нет времени, нет времени…» Почему?

Один пожилой священник как-то спросил меня:

– Отче, скажи, к тебе на исповедь приходил когда-нибудь человек со словами: «Батюшка, мне так много нужно молиться, что я не успеваю ничего приготовить! Я молюсь так много, что не успеваю работать! Так часто читаю Евангелие, что не успеваю поесть!»

– Нет, такие люди ко мне не приходили, – ответил я.

– И ко мне тоже, – сказал он.

Но разве это, наоборот, не норма – прийти и сказать подобное? Побольше бы таких «безумцев»… Безумцев? Вообще-то это должно быть совершенно естественной потребностью. А у нас все наоборот: «Если успею все приготовить, помолюсь. Если смогу выспаться, пойду в церковь», – вот как мы говорим. А это ошибочная, в корне неверная позиция.

Потому я и говорю, что если человек начнет правильно воспринимать некоторые вещи, ставя их на первое место – туда, где они и должны быть, – то все остальное постепенно придет в норму само собой.

Когда мне все надоело, я увидела Бога

Это как неправильно застегивать куртку: если верхнюю пуговицу застегнуть на вторую петлю, то последняя пуговица будет болтаться. А начнешь застегиваться в правильной последовательности – все будет в порядке.

Так и с молитвой. «Помолюсь, а потом поем. Помолюсь и пойду на работу». Молитва должна быть твоей жизнью, именно она должна быть основным источником дохода. То есть как это? Какие могут быть доходы, если не крутиться, не спешить на работу с утра пораньше? Да, но на то, чтобы крутиться и спешить, дорогой друг, нужно Божие благословение. Нужны силы, здоровье, благодать Божия. Стóит Господу на минуту отвести от нас взгляд, как говорится в Псалтири, и вся наша беготня, все усилия сведутся к больничной койке. И деньги, заработанные за год, пойдут на оплату недельного пребывания в больнице. Понимаешь? Так что лучше без этого.

Правда, и в больнице может произойти то, о чем мне как-то написала одна женщина: «Когда я лежала в больнице, то впервые почувствовала Бога. Я целыми днями смотрела в потолок, глядела на лампы, шторы, стены – и все это мне так надоело, что я решила поднять глаза повыше. И увидела Бога».

Видишь? Когда все хорошо, ты не молишься. И Господь говорит: «Дитя Мое не понимает, куда идет, куда бежит». И ставит твою жизнь на небольшую «паузу». Один «звоночек» – ты не реагируешь; второй – снова нет реакции. Наконец, оплеуха – опять ничего. Другая оплеуха, посильнее – человек все равно не понимает окончательно. «Ну, тогда в больницу ненадолго», – говорит Господь.

И вот ты лежишь в больнице, смотришь на то, что происходит вокруг, и видишь, что действительно представляет собой человек, что представляешь ты, и начинаешь думать о смысле жизни, своих проблемах и о том, каким неблагодарным ты был, пока не заболел.«Господи, – говоришь ты, – да если я поправлюсь, то днем и ночью буду благодарить Тебя! Что ж такое! Не могу больше лежать здесь! У меня все затекло, онемело…» А помнишь, сколько лет ты свободно двигался? Разве ты благодарил за эти годы? Нет. А теперь, на больничной койке, ты понял, что, когда можешь ходить – нужно благодарить Бога.

Вот и молодец. Ты понял очень важную вещь. И в больнице произошло исцеление – в первую очередь не тела, а души. Ты выздоровел душой. Если ты понял, что здоровье – это дар, ты большой молодец. Выздоровел и теперь говоришь: «Спасибо!»

Когда с главным – полный порядок, все остальное складывается хорошо само собой. Поэтому люби Христа!

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