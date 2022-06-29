«Поле»: какие судебные дела на Руси решались с помощью кулаков

«Поле» – так называлась норма права, существовавшая на Руси до XVI века. Некоторые судебные споры могли решиться только с помощью поединка. Биться должны были истец и ответчик, либо специально нанятые для этого бойцы. Какие вопросы решались таким суровым образом?

Что такое «поле» как правовой термин

Российский историк, доктор исторических наук Ирина Борисова писала, что «поле» (ордалии) как явление связаны с проявлением вечевой и княжеской власти (до XVI века).

Поясним, что само слово «ордалии» происходит от латинского ordalium – суд, при­го­вор. Так в старину называли способ определения и доказывания виновности или невиновности человека в предъявленных ему обвинениях. Подобную процедуру, называемую еще «Бо­жий суд» или judicium Dei (лат.), приходилось проводить при отсутствии твердых, несомненных доказательств. Тот, кому посчастливилось выйти из испытаний огнем, водой или железом невредимым, считался правым.

Первые упоминания о «поле» в исследованиях отечественных ученых датируются XIII веком. Ирина Борисова в своей монографии пишет, что «полем» как методом судопроизводства в то время на Руси решали спорные вопросы, и обвиняемого (в грабеже, избиении) могли даже пытать раскаленным железом – «… дати им правду с железом на поле…». То есть, обвиняемый должен был пройти пытку, чтобы доказать свою правоту.

Василий Ключевский считает, что намек на «поле» есть в «Краткой редакции Правды Русской» (этот документ открыл российский государственный деятель и историк Василий Татищев в XVIII веке).

Детали «поля»: бились до правды

«Поле» на Древней Руси, судя по цитируемым историками документам, представляло собой весьма жестокую процедуру. «Честность» обвиняемого проверялась прижиганием каленым железом, а затем представители конфликтующих сторон сходились в схватке на «поле». В частности, в «Правде Русской», как писал Василий Ключевский, подобная битва была между Смоленском, Ригой и «Готским берегом» в 1229 году.

Псковские судные грамоты – сборник исторических документов, повествующих об этом виде древнерусского судопроизводства. В «поле» предписывалось выходить сторонам, пострадавшим и обвиняемым в грабежах, сопровождаемых избиениями, а также при других тяжбах. Причем правоту отстаивать мог и не потерпевший, а послух – свидетель произошедшего, наемный боец – законный представитель истца, если руководствоваться современными правовыми терминами.

В Псковских судных грамотах сказано, что «полем» разрешались, в частности, конфликты, когда у «мужа» вырывались или же насильственно обрезались волосы из бороды (это считалось большим унижением и при доказательстве вины осужденный платил большую виру (денежное возмещение в Древней Руси). «Торговля и порука», долговые тяжбы – все эти категории споров также могли решаться в правовом «поле» – устраивались силовые единоборства между сторонами, зафиксированными в «рядницах» (древнерусский вариант современного документального соглашения «заказчик-исполнитель»). Судя по Псковским судным грамотам, ответчик (неважно кто – ребенок, женщина, увечный (больной) человек) вправе был нанять бойца («своего наймита выставить»), который в поединке силой сумел бы доказать правоту. Если в «поле» сходились женщины, наемников сторонам брать не разрешалось.

Побежденный на «поле» «осуждался Богом» – с него брались, помимо виры, судебные пошлины. На «поле», судя по псковским судебным грамотам, вполне могли и забить до смерти. Покойный освобождался от виры и иных денежных взысканий. Однако победитель мог рассчитывать на «иное што» – доспехи, одежду, обувь, украшения и предметы культа погибшего.

Русский историк Иван Беляев так охарактеризовал древнерусское «правосудие» посредством «поля», исходя из Псковских судных грамот: эта форма выяснения отношений считалась Божьим судом, и соперники перед схваткой целовали крест для подтверждения своей правоты; «поле» предполагало обязательное присутствие княжеского (земского) пристава, они получали 6 денег с проигравшего или 3 деньги с признавшего вину, если стороны мирились и не хотели драться (победитель в данном случае волен был раздеть соперника догола, такое право ему предоставлялось); проигравшая сторона платила пеню князю.

Практика «полевого» решения спорных вопросов, судя по сохранившимся документам, активно применялась не только во Пскове, но и в Москве, Рязани и в других регионах Московского государства. Судебник 1497 года прямо предписывал биться в «поле» не только истцу и ответчику, но и их послухам (наймитам).

Источник

А вы знали об этом?

Самая отличительной особенность древних луков была дальность стрельбы из лука. У обычных английских стрелков дистанция, на которой они могли поразить противника была почти 100 метров (92). В то время как у обычных стрелков восточных народов такая дистанция составляла 150 метров. А вот стрела, которую выпустил из лука турецкий султан Мурата-гази IV, смогла пролететь почти 900 метров (878,5)

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43339691768/)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Кого не брали в легионы Римской империи? https://otari.mirtesen.ru/blog/43766029408/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!