Джордж Клуни подарил по миллиону долларов каждому своему другу

Однажды Клуни созвал на званый ужин четырнадцать друзей. Это было в конце сентября 2013 года. Когда компания собралась за столом, Клуни произнёс небольшую речь примерно такого содержания:

«Друзья! Все вы оказали мне неоценимую помощь в моём становлении и в моей карьере. Когда я переехал в Лос-Анджелес, мне негде было жить, и один из вас предоставил мне кров, а второй каждый день возил на работу, так как у меня не было ни машины, ни денег. Вы поддерживали меня и без вас я не стал бы тем, кем являюсь, и не добился бы успеха в жизни. Каждый из вас очень важен для меня, и чтобы доказать это, я дарю вам, друзья, по миллиону долларов (если что, я уплатил налоги, так что весь миллион — целиком ваш)». Джордж Клуни

После чего раздал гостям по чемоданчику, в каждом из которых лежал миллион долларов двадцатидолларовыми купюрами. Один из гостей, человек очень обеспеченный, стал отказываться от столь щедрого подарка, но Клуни заявил: «Если ты не возьмёшь его, другие тоже не получат свой подарок. Такое условие!» Под давлением другу пришлось согласиться и забрать миллион, который, впрочем, он позже передал на благотворительность.

Быть другом Джорджа Клуни весьма выгодно! В буквальном смысле!

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А вы знали об этом?

Мужские соски можно заставить производить молоко. Вы сбрасываете около 4 килограммов кожи в год люди являются дейтеростомами, а это означает, что когда они развиваются в материнской утробе, анус образуется раньше, чем все другие отверстия. Исследования показали, что беременные женщины на самом деле теряют часть своего мозга, Человеческая голова продолжает оставаться в сознании в течение нескольких секунд после того, как она отрублена.

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