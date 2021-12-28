Операция «Архив»: почему Андропов хотел уничтожить останки Гитлера

В 1970 году Андропов письменно предложил Брежневу уничтожить останки Гитлера, которые до сих пор хранились на германской территории. Леонид Ильич предложение одобрил, после чего была развернута секретная операция «Архив».

С какой целью

Останки фюрера были преданы земле в 1946 году. С тех пор прошло 24 года. Для чего Советам потребовалось уничтожать кости покоренного диктатора? Дело в том, что в 70-х Советский Союз передавал немецким властям военный городок в Магдебурге.

После его расформирования местные наверняка бы начали строительство. При рытье котлованов немцы могли обнаружить и провести опознание похороненных там останков Гитлера. Такое событие спровоцировало бы всплеск активности неонацистов и вызвало бы колоссальную информационную бурю в Европе.

Для предотвращения нежелательных последствий Андропов и предложил уничтожить гитлеровские останки. В 70-х он руководил КГБ и был кровно заинтересован в сохранении тайн СССР. Юрий Владимирович понимал, что мир уже многие годы будоражат сплетни о якобы живом Гитлере, поэтому обнаружение его костей могло иметь эффект разорвавшейся бомбы.

Задолго до «Архива»

Тела Гитлера и его гражданской жены сотрудники СМЕРШа обнаружили 4 мая 1945-го в воронке перед фашистским бункером.

В землю их опустили недалеко от Берлина, в районе Бух. Никаких надгробий, естественно, не ставили. Место пометили посадкой двух сосен.

13 января следующего года истлевающие тела с соблюдением строгой секретности транспортировали в Магдебург. Свой последний приют они нашли во дворе дома № 36 на Вестендштрассе. Там находился отдел советской контрразведки. В том же дворе погребли Геббельса с женой и 6 детьми.

Был ли вообще Гитлер?

Момент уничтожения гитлеровский останков Советы афишировать не собирались. Андропов предполагал, что это событие должно остаться в тайне. До сих пор не прекращаются разговоры о том, что в 1970 году был уничтожен прах не того человека.

В газетах то и дело появляются публикации «очевидцев», лично общавшихся с живым фюрером. Например, одна жительница Латинской Америки заверяла, что еще маленькой девочкой видела похожего на нацистского лидера мужчину. Тот жил какое-то время в ее деревушке и даже угощал детей немецкими конфетами.

Подобного рода байки появляются в газетах регулярно. Они являются частью конспиративной легенды, необходимой для сокрытия места последнего приюта Гитлера.

Для прикрытия

Для проведения операции «Архив» Андропов учредил специальную оперативную группу. Ее участники не должны были догадываться о том, чем конкретно им придется заниматься. Членам группы объявили, что некий опасный преступник указал двор в Магдебурге как предполагаемое место хранения каких-то засекреченных бумаг.

Операцию по их извлечению проводили в строгой секретности. Над местом «раскопок» поставили брезентовую палатку. Днем ее охраняли обычные солдаты. Когда пришло время браться за лопаты, военных сменили сотрудники КГБ. Копали поздно ночью. Все это время прилегающая к месту раскопок территория просматривалась с наблюдательных постов.

Уровень секретности

Об «Архиве» знало только 4 человека: сам инициатор дела, Брежнев, Подгорный и Косыгин. Все связанные с операцией документы имели пометку «К». Это самый высокий уровень секретности. Письма с такой буквой не оставляют на спецпочте и не передают через секретарей. Их можно вручать только лично в руки адресату.

В условиях такой секретности утечки информации просто быть не может. Вся документация составлялась в единственном экземпляре и доставлялась лично начальником Общего отдела ЦК.

Отчет спецслужбы

В отчете о проведенной спецоперации указывалось, что 26 мая 1970 года опергруппа вскрыла захоронение в указанном месте. Ранее останки находились в деревянных ящиках, которые на момент эксгумации превратились в труху.

Обнаруженные в могиле кости были внимательно осмотрены во избежание ошибок и неточностей. Эксперт установил, что они принадлежали 10 или 11 покойникам (Гитлеру, Еве Браун и семейству Геббельса). Хуже всего сохранились кости детей.

Пока останки изымались, за близлежащими домами велось наблюдение. Оперативники не заметили никаких подозрительных движений ни в непосредственной близости от зданий, ни в их окнах. Никакого интереса к ведущимся работам местное население не проявило, и к палатке никто не пытался приблизиться.

Эксгумация останков военных преступников проводилась до 5 утра. Затем кости были уничтожены. Все это время территория охранялась сотрудниками КГБ. Акт подписал полковник Коваленко и лица, имена которых были засекречены. Документ содержит метку «Совершенно секретно» и существует в единственном экземпляре.

Так это или нет — точка в вопросе, куда исчезло тело главного преступника против человечества, будет поставлена еще нескоро.

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