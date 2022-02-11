Феофан Прокопович: биография, проповеди, цитаты, дата и причина смерти

В историю Русской православной церкви прочно вошло имя архиепископа Феофана (Прокоповича), краткая биография которого легла в основу данной статьи. Этому необычайно талантливому и одаренному человеку была уготована судьбой двоякая роль: являясь поборником просвещения и прогрессивных реформ, способных вывести Россию на европейский уровень развития, он в то же время сделал многое для сохранения и укрепления самодержавия в его самой патриархальной и отжившей свой век форме. Поэтому давая оценку деятельности этого церковного иерарха, следует учитывать как положительные, так и отрицательные ее стороны.

На пути постижения наук

В биографии Феофана Прокоповича можно найти весьма скудные сведения относительно ранних лет его жизни. Известно лишь, что родился он в Киеве 8 (18) июня 1681 года, в купеческой семье среднего достатка. Рано оставшись сиротой, мальчик был взят на воспитание родным дядей по материнской линии, являвшимся в те годы наместником Киево-братского монастыря. Благодаря ему будущий иерарх получил начальное образование, а затем три года учился в духовной академии.

Успешно окончив курс обучения, Феофан отправился в Рим, чтобы пополнить свои знания в стенах иезуитской коллегии святого Афанасия, о которой был немало наслышан.

Возвращение на родину

Желаемого он достиг, но для этого ему пришлось поступиться своими религиозными убеждениями и, согласно условиям приема, перейти в католицизм. Эта вынужденная жертва не оказалась напрасной.

По завершении учебы молодой россиянин получил известность в академических кругах своей необычайной эрудицией, начитанностью, а также способностью легко ориентироваться в самых сложных философских и богословских вопросах. О выдающихся способностях Феофана Прокоповича стало известно римскому папе Клименту XI, и тот предложил ему место в Ватикане. Однако, несмотря на все выгоды подобной перспективы, молодой человек ответил понтифику вежливым отказом и, пропутешествовав два года по Европе, возвратился на родину. В Киеве он прежде всего принес надлежащее покаяние и вновь обратился в православие.

С этого времени началась обширная преподавательская деятельность Феофана Прокоповича, развернутая им в Киево-Могилянской духовной академии, откуда он в свое время отправился в европейский вояж. Ему было поручено вести такие дисциплины, как поэтика, богословие и риторика. В эти области знаний молодой педагог сумел внести большой вклад, составив руководства, отличающиеся полным отсутствием схоластических приемов и ясностью изложения материала.

Начало литературной и общественной деятельности

Преподавая поэтику − науку о происхождении и формах поэтической деятельности, − он сумел ее расширить, охватив законы, положенные в основу всех литературных жанров. Кроме того, в соответствии с традицией, предписывавшей педагогам создание собственных поэтических произведений, Феофан написал трагикомедию «Владимир», в которой превозносил победу христианства над язычеством и подвергал осмеянию жрецов, выставляя их поборниками невежества и суеверия.

Это сочинение принесло Феофану Прокоповичу славу горячего защитника просвещения и, что самое главное, сторонника прогрессивных реформ, начатых в то время Петром I, что не осталось незамеченным и со временем принесло обильные плоды. К этому периоду относится и знаменитая статья, отдельные высказывания из которой впоследствии цитировали его последователи. В ней Феофан обличает тех представителей духовенства, которые не перестают говорить о благодатности переносимых страданий и видят в каждом веселом и здоровом человеке грешника, обреченного на вечную смерть.

Первые государевы милости

Следующим шагом на пути к подножию государева трона стало его выступление с хвалебной проповедью, написанной по случаю победы русской армии в Полтавском сражении, одержанной 27 июня (8 июля) 1709 года. Прочитав текст этого сочинения, выдержанного в восторженно-патриотических тонах, Петр I остался весьма доволен и приказал автору перевести его на латинский язык, что и было исполнено с большим усердием. Так молодой киевский педагог, еще недавно пренебрегший предложением римского понтифика, попал в поле зрения российского императора.

Впервые царская милость излилась на Феофана Прокоповича в 1711 году, когда государь во время Прутского похода вызвал его в свой лагерь и, удостоив аудиенции, назначил ректором Киево-Могилянской академии. Кроме того, учитывая всестороннюю осведомленность молодого человека в вопросах богословия, государь поставил его игуменом Братского монастыря, в котором тот когда-то принял монашеский постриг.

Борец с пережитками прошлого

Свою дальнейшую преподавательскую деятельность Феофан совмещал с работой над сочинениями по самому широкому кругу богословских вопросов, но, независимо от затронутых в них тем, все они отличались живым языком изложения, остроумием и стремлением к глубокому научному анализу. Несмотря на то что, обучаясь в Риме, он был вынужден следовать традициям католической схоластики, дух европейского просвещения во многом определил его мировоззрение. Лекции, прослушанные в университетах Лейпцига, Йены и Халле, поставили его в ряд передовых людей своего времени, безоговорочно принявших сторону философов-просветителей Рене Декарта и Фрэнсиса Бэкона.

Вернувшись на родину, где в то время еще господствовал дух патриархального застоя, и написав свое первое сатирическое произведение «Владимир», Феофан Прокопович повел неустанную борьбу с пережитками прошлого, к которым он относил, в частности, приоритет церковной власти над светской. Оспаривал он и право духовенства на разного рода привилегии, чем уже в этот ранний период своей деятельности нажил себе весьма опасных врагов. Однако когда стало известно о благоволении, проявленном к нему государем, его противники были вынуждены молчать в ожидании более подходящего момента.

Верный слуга самодержавия

В 1716 году Петр I начал подготовку масштабной церковной реформы и в связи с этим окружил себя наиболее передовыми людьми из числа высшего духовенства. Зная об образе мыслей и выдающихся способностях Феофана Прокоповича, он и его вызвал в Петербург, сделав одним из своих ближайших помощников.

Оказавшись в столице, Феофан проявил себя не только как талантливый проповедник-публицист, но и как весьма ловкий царедворец, способный добиться расположения государя, действуя в полном соответствии с его мыслями и убеждениями. Так, выступая с проповедями перед многочисленными аудиториями столичной публики и доказывая в них необходимость проводимых царем преобразований, он громил с церковных амвонов всех, кто тайно или явно пытался им воспротивиться.

Аргументы, почерпнутые из Священного Писания

Особенно ярким стало его выступление, текст которого впоследствии был издан под заголовком «Слово о власти и чести царской». Оно было приурочено к возвращению государя из заграничной поездки и содержало в себе почерпнутые из Священного Писания доказательства того, что неограниченная монархия является непременным условием процветания государства. В нем же проповедник нещадно обличал тех церковных иерархов, которые пытались установить главенство духовной власти над светской. Слова Феофана Прокоповича были подобны стрелам, без промаха разящим всех, кто дерзал посягнуть на приоритет самодержавия.

Византийский закон, возрожденный в России

Вполне понятно, что подобные выступления еще выше подняли киевского богослова в глазах государя, доказательством чего стало последовавшее вскоре возведение его в сан архиепископа. Феофан Прокопович, продолжая развивать ту же линию, стал активнейшим пропагандистом теории, получившей впоследствии название «цезаропапизм». Под этим термином принято понимать установившиеся еще в Византии отношения между церковью и государством, при которых император был не только главой государства, но и осуществлял функции высшего духовного иерарха.

Озвучивая мысли и чаяния самого Петра I, он утверждал, что император должен являться не только главой светской власти, но и понтификом, то есть епископом, поставленным над всеми прочими архиереями. В подтверждение своих слов он заявлял, что никто не может стоять выше помазанника Божьего, коим является законный государь. Эту же доктрину неустанно пропагандировала и ученая дружина Феофана Прокоповича, собранная им из молодых и амбициозных богословов Петербурга.

Следует отметить, что в синодальный период, продлившейся с 1700 по 1917 год, принцип цезаропапизма был положен в основу идеологии Русской православной церкви. Так, каждый новый член Святейшего Синода, принимая присягу, текст которой был составлен самим Феофаном, клялся безоговорочно признавать императора высшим духовным и светским правителем.

Любимец государя

Краткая биография Феофана Прокоповича, положенная в основу данного повествования, поражает обилием милостей, оказанных ему государем. Так, в начале июня 1718 года, пребывая в Петербурге, он стал епископом Нарвским и Псковским, обеспечив себе место главного царского советника по религиозным вопросам. Вслед за тем, когда тремя годами позже Петр I учредил Священный Синод, стал его вице-президентом, а вскоре и единоличным главой, сконцентрировав в своих руках почти неограниченную духовную власть. Выше него был только царь.

Поднявшись на вершину церковной иерархии, Феофан Прокопович вошел в число богатейших людей столицы и вел образ жизни, вполне соответствующий своему положению. В основе его благосостояния лежали многочисленные подарки, сделанные лично государем. Среди них несколько деревень, обширное подворье, расположенное на берегу реки Карповки, и, кроме того, регулярно отчисляемые огромные денежные суммы.

Темная полоса жизни

Такое положение вещей сохранялось вплоть до кончины Петра I, последовавшей в 1725 году. Со смертью царственного покровителя наступили тяжелые времена для многих его прежних фаворитов. В их числе оказался и Феофан Пркопович. Кратко описывая сложившуюся ситуацию, следует прежде всего упомянуть церковных иерархов – яростных ненавистников теории просвещенного абсолютизма. Все они люто ненавидели архиепископа Феофана за проводимую им политику, поддерживающую приоритет светской власти над духовной, но вести открытую борьбу не могли, опасаясь навлечь на себя гнев государя.

Когда же Петр Великий скончался, их партия подняла голову и излила на Феофана всю свою ненависть. Характерно, что предъявленные ему обвинения носили сугубо политический характер и грозили весьма серьезными осложнениями. В обстановке непрекращающейся травли прежний царский фаворит пережил два коротких царствования: вначале Екатерины I – вдовы почившего государя, а затем его сына Петра II Алексеевича.

Российский Торквемада

Лишь после вступления на престол Анны Иоанновны Феофан сумел вернуть себе прежнее влияние при дворе. Произошло это благодаря тому, что он своевременно возглавил сформировавшуюся тогда партию людей среднего чина, члены которой помешали высшим сановникам ограничить самодержавную власть. Заслужив тем самым признание и безграничное доверие новой императрицы, мудрый архиерей упрочил свое положение и теперь уже сам преследовал своих вчерашних обвинителей. Делал он это с необычайной жестокостью и полемику вел не на страницах печатных изданий, а в застенках Тайной канцелярии.

Этот период жизни архиепископа Феофана отмечен его тесным сотрудничеством с государственными структурами, занятыми политическим сыском. В частности, для сотрудников Тайной канцелярии им была составлена подробная инструкция по теории и практике ведения допросов. В последующие годы многие отечественные историки характеризовали Феофана как российское воплощение великого инквизитора Торквемады.

Опровержение прежних истин

Прочное положение при дворе Анны Иоанновны потребовало от него формального отказа от многих прежних убеждений и принципов. Так, заявляя о себе в царствование Петра I как о яростном стороннике прогрессивных реформ и разного рода нововведений, направленных на преодоление пережитков старины, теперь он безоговорочно перешел в лагерь более угодных ей консерваторов. С этих пор и вплоть до самой смерти Феофан Прокопович беззастенчиво оправдывал в своих публичных выступлениях установившийся в стране режим беззакония и произвола, отбросивший Россию далеко назад от тех рубежей, которых она достигла благодаря преобразованиям Петра Великого. Если обратиться к его наиболее цитируемым высказываниям этого периода, то в них можно с полной ясностью отметить ту же тенденцию отхода от прежних принципов.

Конец жизненного пути

Скончался преосвященный Феофан 8 сентября 1736 года в одном из помещений своего подворья, подаренного ему когда-то императором Петром I. Его последние слова: «О голова моя, исполнившаяся разума, куда ты приклонишься?» также сделались расхожей цитатой. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Тело покойного архиерея было перевезено в Новгород и там, после отпевания, совершенного викарным архиепископом Иосифом, погребено в усыпальнице Софийского собора. Среди его богатого наследия особую ценность представляла обширная библиотека, включавшая в себя несколько тысяч томов религиозных сочинений. По указу императрицы она была полностью передана в дар Новгородской духовной академии.

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