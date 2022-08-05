Какую выгоду Россия может получить от таяния арктических льдов

Таяние ледников в Арктике за последнее десятилетие ускорилось вдвое. Учёные обеспокоены этим фактором, так как арктические льды содержат до 1/5 общемировых запасов пресной воды. Ещё одна угроза – разрушение криосферы, что уже через 20 лет может вызвать сильные наводнения и высвобождение патогенных организмов, «спящих» во льдах. Но есть и позитивная сторона — Россия может извлечь крупную выгоду.

Плюсы таяния ледников

Общественность обращает внимание не только на опасности, которые несет глобальное потепление, но и на новые экономические перспективы, которые сулит высвобождение Северного Ледовитого океана от пока ещё сковывающих его льдов. Ведь согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года каждая из арктических стран имеет право исследовать и эксплуатировать ресурсы, находящиеся в двухсотмильной зоне от их береговых линий.

Гонка за Арктику уже началась и, по мнению российских экспертов, нашей стране важно не упустить инициативу по развитию собственных арктических проектов. Один бонус мы уже получили: таяние ледников открыло несколько новых островов, в результате чего территория России приросла ещё на 290 тысяч квадратных метров.

Британская газета The Guardian в исчезновении арктических ледников видит огромные выгоды, которые, в первую очередь, сможет извлечь Россия. Речь о полярном судоходном маршруте между Тихим и Атлантическим океанами, который скорее всего вступит в полную мощь в ближайшие 30 лет.

По мнению авторов британского издания, этот маршрут сократит время пути в Азию на 40%, что позволит России зарабатывать на экспорте нефтегазовых ресурсов в Китай, Японию и Южную Азию огромные деньги.

Надым — центр мировой экономики

Особое место в Северном морском пути The Guardian отводит городу Надым, который российские власти намерены соединить автомобильными и железнодорожными магистралями с другими нефтегазовыми центрами, а также построить там новый порт. С британцами согласен бывший мэр Надыма Станислав Шегуров, в прошлом газовик. В свое время на встрече лидеров Арктики в Норвегии он заявлял, что «весь центр тяжести мировой экономики сместится в Надым».

Исследователи из Калифорнийского университета Лоуренс Смит и Скотт Стивенсон спрогнозировали, что Северный морской путь к 2050 году будет полностью свободен. Более того, по их мнению, лёд в Арктике ослабнет настолько, что ледоколы смогут проводить суда через Северный полюс.

Россия готова

Российское правительство уже вовсю готовится к активному судоходству по Арктике. На эти цели планируется выделить около $3 млрд. Деньги, в первую очередь, пойдут на открытие военной базы на Новосибирских островах, а также на строительство новых ледоколов и навигационных центров.

По мнению экспертов, инвестиционные затраты на реализацию проектов, связанных с Северным морским путем, могут достигать многих сотен миллиардов рублей. Половина из этих средств скорее всего будет привлечена за счёт иностранных инвесторов. Но такие вложения в перспективе многократно окупятся.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал считает, что на Северном морском пути Россия по самым скромным подсчётам сможет зарабатывать около 7,5 миллиарда рублей в год. Эксперт полагает, что такие доходы позволят снизить цены на некоторые товары в магазинах, прежде всего, в северных регионах страны.

Предполагается, что это будет так называемая «фидерная контейнерная линия», имеющая два морских хаба – в Петропавловске-Камчатском и Мурманске, в составе которой будут входить семь контейнеровозов. Основную часть грузопотока займет экспорт сырья, добываемого в Арктике. Доходность такого проекта может превышать 13%.

30 триллионов долларов

Вторая статья российских доходов от эксплуатации Арктики – это добыча полезных ископаемых. По предварительным подсчетам РАН, в арктической зоне сосредоточено до 40% общемировых запасов золота, около 60% – нефти, от 60 до 90% – природного газа, 90% – хрома и марганца. Общая стоимость полезных ископаемых российского арктического шельфа аналитиками РАН оценивается в 30 триллионов долларов.

Однако, по мнению экспертов, учитывая нынешние темпы ледового спада экономически целесообразно приступать к эксплуатации арктических недр не ранее 2040 года. Но этот срок стоит выдержать, чтобы сделать добычу и продажу полезных ископаемых по-настоящему рентабельной.

Российские власти намерены получать прибыль не только от реализации углеводородов, но и от продажи сведений о данных геологоразведки зарубежным нефтегазовым компаниям – убежден заведующий Лабораторией освоения континентального шельфа Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

Ведь снаряжение даже одной разведывательной экспедиции – дело очень затратное: на неё может потребоваться несколько миллиардов рублей, и эти затраты нужно компенсировать. Учитывая ценность такой информации, зарубежные партнёры будут готовы в неё вложиться.

Источник

А вы знали об этом?

Шут Филиппа VI французского один раз очень доходчиво объяснил, почему в казну поступает мало налогов. Он взял кусочек льда и попросил придворных передать её королю. Пройдя через множество придворных разной иерархии ледышка растаяла и дошла до короля уже как маленький ледяной осколок. Этот наглядный пример показал королю, куда пропадают все налоги его подданных. Пока деньги передают из рук в руки, то небольшую часть каждый забирает себе.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

«12 половых заповедей пролетариата»: чем они шокировали советских граждан https://otari.mirtesen.ru/blog/43882628593/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!