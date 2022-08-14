Почему у пограничников в оружии магазин заряжен не полностью?!

АК-47, именуемый в народе автомат Калашникова, самое грозное оружие советских времен. Все пограничники того времени были снабжены этим видом оружия. Но почему они никогда не заряжали полный магазин? В конце напишите комментарий правда это или миф!😉

Самыми первыми в случае нападения пограничники принимают удар на себя. Это огромная ответственность, поэтому в эти рода войск идет достаточно жесткий отбор.

Мало кто знает, но у русских пограничников принято заряжать в магазин только 25 патронов, в отличие от положенных 30. В чем же логика этого решения?

Как уже указано выше, пограничники первыми принимают удар на себя, но несмотря на это, многие страны не снабжают эти рода войск боеприпасами. Российская же армия придерживается мнения, что на границе все должно быть в порядке, поэтому каждому часовому на посту выдается боевое оружие, боеприпасы и снаряжение. Поэтому пограничники РФ могут оказать достойное сопротивление неожиданному противнику.

На границе очень часто бывают столкновения с различным сбродом и террористами, но полный магазин боевого оружия наши солдаты заряжают только по приказу военачальников. Все достаточно просто, при полностью заряженном магазине в автомате Калашникова садится пружина. Она постепенно становится менее упругой. Если ходить с полностью заряженным магазином постоянно, то пружина потеряет свою упругость и мощность. А если магазин заряжен не полностью, то пружина находится в расслабленном состоянии и не будет садиться. Поэтому и заряжают магазин только на 25 патронов.

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А вы знали об этом?

Знатных людей на Руси погребали в храмах или на территории монастырей. Например, князя Ярослава Мудрого погребли в северной галерее Софийского собора, возведя над могилой саркофаг с резьбой. Вообще, богатых людей на Руси всегда хоронили помпезно, ведь смерть князя или царя означала грядущие перемены. Такой способ захоронения был заимствован из Византии и восходил к устройству Гроба Господнего в Иерусалиме. Отсюда же пошел и обычай перед смертью постригать князей в монахи. В Смоленске в XI–XIII вв. храмы служили усыпальницами князей. Знать хоронили в специальных нишах – аркосолиях. Могилы князей богато украшались. Согласно Успенскому сборнику XII–XII веков, когда князь Мономах перенес могилы Св. Бориса и Глеба в новый храм, то «окова раце сребром и златом и оукраси гроба ею тако же». Московский Кремль не исключение, в нем захоронено около 200 человек. Самые известные усыпальницы расположены в Архангельском, в Успенском, в Вознесенском и в Спасо-Преображенском соборах. Здесь покоятся цари и царевичи, князья и княгини, бояре, духовенство и монахи. Похороны этих людей были разными: царей и князей хоронили с пышными процессиями, в богато убранных гробах, их оплакивало множество народа.Людей простых хоронили скромно. На территории Чудова монастыря встречаются могилы мальчика Тарасия, юродивого Тимофея и слуги Прокофия. Несмотря на то, что их прах покоится в Кремле, вряд ли их похороны отличались пышностью.

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