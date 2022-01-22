Железный крест Гитлера: почему фюрер не любил эту свою награду

В свое время Адольф Гитлер превозносился в Германии как настоящий герой Первой мировой войны. И действительно, фюрер был обладателем Железного креста 1-го класса, чем, безусловно, очень гордился. Однако об обстоятельствах получения этой награды Гитлер распространяться не любил. И на то у лидера нацистов были вполне веские причины.



Фальшивая биография

В период расцвета нацистской идеологии в Германии образ Адольфа Гитлера как героя-фронтовика был широко растиражирован в многочисленных литературных источниках, особенно в тех, что были предназначены для детей. Однако впоследствии выяснилось, что большинство эпизодов из военной биографии фюрера является банальной ложью. Так, утверждалось, что в годы Первой мировой Гитлер отправился на фронт добровольцем. Но, как пишет Юрий Емельянов в своей книге «Смертельная схватка нацистских вождей», на самом деле он долгое время скрывался от призыва в австрийскую армию, для чего, кстати, и перебрался в Мюнхен.

Вот только полиция быстро вычислила беглеца, и вскоре будущему главе Германии пришлось вернуться на родину и пройти медицинскую комиссию. К радости Гитлера он был признан негодным к службе. Хотя надеть военную форму Адольфу все же пришлось. И, как утверждает Леонид Млечин, автор книги «Великая война не окончена. Итоги Первой мировой», отнюдь не по собственной инициативе, а в связи с общей мобилизацией: он оставался военнообязанным. Мало того, на передовой фюрер тоже фактически не воевал, так как служил посыльным при штабе полка.



Железный крест от еврея

Тем не менее Гитлер сумел «заработать» на фронте довольно высокие награды. По словам Константина Залесского, автора издания «Железный крест», Железный крест 2-го класса фюрер получил в декабре 1914 года, а Железный крест 1-го класса – в августе 1918 года. Между тем Железный крест 2-го класса не был уникальной наградой: в период Первой мировой войны данного ордена удостоили более 5 миллионов человек. Что же касается Железного креста 1-го класса, то, как говорится в книге В. В. Булавиной «Загадки истории», некоторые историки считают, что фюрер вообще не имел права его носить.

Как бы то ни было, но один Железный крест Адольфу Гитлеру принадлежал точно. Во многом обладателем упомянутой награды Гитлер стал благодаря заместителю командира своего батальона Гуго Гутману. Именно последний представил посыльного Гитлера к этому ордену. Вот только Гутман был евреем, поэтому, по мнению Антона Первушина, автора «Оккультного Гитлера», подробности награждения фюрера Железным крестом нацистские биографы предпочитали обходить стороной. Иначе Гитлер, ярый антисемит и сторонник теории тайного еврейского заговора, сам автоматически становился частью этого заговора.



Гутман мешает, а орден - нет

Примечательно, что, согласно сведениям из книги Бориса Тетенбаума «Гений зла Гитлер», в 1935 году Гутман, обладатель Железных крестов обоих классов, получавший военную пенсию, за свою национальность был исключен из Ассоциации ветеранов. Но этими санкциями нацисты не ограничились. Спустя два года Гуго Гутман был арестован за распространение «лжи» об Адольфе Гитлере. Хотя на самом деле Гутман всего лишь сказал, что абсолютно все посыльные полка в 1918 году получили по Железному кресту 1-го класса. Вот только Гитлер тогда уже находился в зените славы, и ничто не должно было запятнать созданный пропагандистами образ храброго солдата.

Так что Гутман только мешал, а Железный крест 1-го класса – наоборот. Гитлер не снимал его со своей груди до конца дней. Однако наличие креста не отменяло того факта, что Адольф Гитлер так и остался простым ефрейтором. Как пишет Марлис Штайнер в книге «Гитлер», многие историки объясняют это обстоятельство тем, что командиры фюрера попросту не видели в нем лидерских качеств, а вот исполнителем он действительно был идеальным. Другие исследователи все же предпочитают думать, что Гитлер и сам не рвался наверх. Только эту версию Штайнер называет маловероятной: ведь своим Железным крестом фюрер гордился по-настоящему.



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