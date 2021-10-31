Что делать, если вы увидели привидение?

Это может произойти когда угодно. На полу появится несмываемое бурое пятно, а домочадцы, соседи и домашние животные будут всё отрицать. Последние при этом станут сверкать красными глазами, летать по комнате и ругаться матом на латыни. Ночью под окном гнусно взвоет сиреной восставшая против людей автомашина — да так, что из телевизора одна за другой полезут бледные волосатые девочки. Под кроватью кто-то заскребётся и зашепчет зловеще, но при этом ни разу не чихнёт от пыли.

Точно говорим вам, это призраки. Вы наконец столкнулись со сверхъестественным. И что теперь делать?

Жизнь прекрасна и удивительна. Правда, иногда скорее удивительна, чем прекрасна. А если поводом для удивления служит контакт с потусторонним миром, то жизнь может стать, мягко говоря, ужасной. К этому не мешало бы заранее подготовиться. Обратимся к такой животрепещущей — пускай это слово здесь и не самое подходящее — теме, как встреча со сверхъестественным.

Померьте температуру!

Первое и самое главное — как определить, что перед вами творится какая-то чертовщина? Что это не глупый розыгрыш, галлюцинация, мираж или, на худой конец, не козни инопланетян? Для этого вам надо померить температуру (нет, не себе, хотя тоже не помешает).

Если верить фильмам ужасов, воздух в месте проявления сверхъестественного всегда холодеет. Иначе говоря, открыли холодильник — и на вас повеяло дыханием Ада. Достаточно незаметно включить кондиционер — и тот, кто посуевернее, начнёт очерчивать вокруг себя круг мелом.