Как русский офицер-моряк ценой жизни спас миноносец, закрыв собой пробоину в бою с шестью японскими кораблями

В составе Сибирского экипажа Зверев участвовал в Китайском походе 1898-1901 годов против восставших ихэтуаней ("отряды гармонии и справедливости", что выступали против иностранного вмешательства в дела Китая).

Зверев за поход и участие в штурме форта Дагу был награжден серебряной медалью "За поход в Китай" и орденом Святой Анны III степени .

Начало Русско-японской войны Василий Васильевич встретил в должности инженера механика на миноносце "Сильный". Ему было уже 39 лет. Это был опытный моряк отслуживший на разных кораблях почти два десятилетия. Корабль находился на дежурстве недалеко от берега возле входа в Порт-Артур. 14 марта 1904 года в 2 часа 15 минут японцы попытались заблокировать в порту русскую эскадру.

К порту были направлены четыре тяжелых парохода нагруженные воспламеняющийся смесью. Они должны были войти в порт, и там японцы планировали их подорвать. Пароходы сопровождали японские миноносцы. Первым врага обнаружил русский миноносец "Сильный" и вступил с ними в бой.

Миноносец "Сильный"

"Сильному" пришлось сражаться с шестью вражескими миноносцами. Но главной целью оставались все те же пароходы. Нельзя было дать им зайти в порт. Первым делом наш миноносец вывел из строя головной пароход. Торпедой у врага оторвало носовую часть. Пытаясь уйти от миноносца остальные пароходы ушли с фарватера и сели на мель. Их добила русская береговая артиллерия.

В это время три японских миноносца вели прицельный огонь по "Сильному". Несколько снарядов попало в цель. Был поврежден главный паропровод и паровой котёл. Корабль потерял ход. Чтобы вернуть его "к жизни" шесть матросов во главе с инженер-механиком Зверевым находились в заполненном горячим паром машинном отделении и предпринимали все возможные действия.

Ничего не помогало. Корабль стал легкой мишенью для миноносцев врага. Машинное отделение из простой парилки вскоре превратилось в настоящий ад. Все шесть матросов не обращая внимания на пар до последнего пытались заделать пробоину в паропроводе. Они набросили на нее пробковый матрас. Но легкий матрас просто отшвырнуло паром.

Порт-Артур

Шесть матросов обессилив упали на пол. Никто из них впоследствии не выжил. Тогда старший-механик Василий Васильевич Зверев решил, что чтобы заделать пробоину нужно что-то потяжелее матраса. Из последних сил он добрался до пробоины и закрыл ее своим телом. Сразу же вернулась подвижность корабля. На малом ходу миноносец смог вернуться в Порт-Артур.

Японская операция по блокированию русской эскадры в порту была полностью провалена. Благодаря действиям миноносца "Сильный" все четыре вражеских парохода со взрывчаткой и воспламеняющейся смесью были уничтожены еще на подходе к Порт-Артуру. "Вход в порт остался совершенно свободным", - напишет в письме Николаю II вице-адмирал Макаров.

Но русский флот в этот день потерял нескольких своих верных сынов. Старший инженер механик Зверев и шесть нижних чинов вместе с ним геройски пали в этом бою пожертвовав свои жизни во благо Отечества. Василий Зверев был награждён орденом Святого Георгия IV степени. Николай II написал письмо в Муром родственникам героя, восхищаясь его подвигом. О героях написала не только русская пресса, но и иностранная, назвав офицера Зверева гордостью России.