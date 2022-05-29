Как русский офицер-моряк ценой жизни спас миноносец, закрыв собой пробоину в бою с шестью японскими кораблями

На протяжении всей истории нашего государства русские воины совершали подвиги ради своего дома, Отечества, родной земли и семьи. Солдаты и матросы часто жертвовали собой, но не уступали врагу в неравном бою.
После Гражданской войны 1917 года о многих "старых героях" стали забывать, считая их героями "империалистических войн". Большевики долгое время занимались подменой понятий и "вычеркиванием имен" неугодных и неудобных для них людей. Но сегодня мы можем вспомнить всех славных воинов, что сражались за нашу страну - Россию.
Одним из таких героев был матрос Василий Васильевич Зверев. Родом из мещанской семьи, что жила в русском городе Муром. В 1885 году Василий поступил в Техническое училище Морского ведомства в Кронштадте и после этого был направлен на службу в Черноморский флот. С 1896 по 1897 годы прошел обучение в Минном офицерском классе в Петербурге, и после был переведен уже в Балтийский флот.Русский офицер, инженер-механик Зверев
В составе Сибирского экипажа Зверев участвовал в Китайском походе 1898-1901 годов против восставших ихэтуаней ("отряды гармонии и справедливости", что выступали против иностранного вмешательства в дела Китая).Зверев за поход и участие в штурме форта Дагу был награжден серебряной медалью "За поход в Китай" и орденом Святой Анны III степени .
Начало Русско-японской войны Василий Васильевич встретил в должности инженера механика на миноносце "Сильный". Ему было уже 39 лет. Это был опытный моряк отслуживший на разных кораблях почти два десятилетия. Корабль находился на дежурстве недалеко от берега возле входа в Порт-Артур. 14 марта 1904 года в 2 часа 15 минут японцы попытались заблокировать в порту русскую эскадру.
К порту были направлены четыре тяжелых парохода нагруженные воспламеняющийся смесью. Они должны были войти в порт, и там японцы планировали их подорвать. Пароходы сопровождали японские миноносцы. Первым врага обнаружил русский миноносец "Сильный" и вступил с ними в бой.Миноносец "Сильный"
"Сильному" пришлось сражаться с шестью вражескими миноносцами. Но главной целью оставались все те же пароходы. Нельзя было дать им зайти в порт. Первым делом наш миноносец вывел из строя головной пароход. Торпедой у врага оторвало носовую часть. Пытаясь уйти от миноносца остальные пароходы ушли с фарватера и сели на мель. Их добила русская береговая артиллерия.
В это время три японских миноносца вели прицельный огонь по "Сильному". Несколько снарядов попало в цель. Был поврежден главный паропровод и паровой котёл. Корабль потерял ход. Чтобы вернуть его "к жизни" шесть матросов во главе с инженер-механиком Зверевым находились в заполненном горячим паром машинном отделении и предпринимали все возможные действия.
Ничего не помогало. Корабль стал легкой мишенью для миноносцев врага. Машинное отделение из простой парилки вскоре превратилось в настоящий ад. Все шесть матросов не обращая внимания на пар до последнего пытались заделать пробоину в паропроводе. Они набросили на нее пробковый матрас. Но легкий матрас просто отшвырнуло паром.Порт-Артур
Шесть матросов обессилив упали на пол. Никто из них впоследствии не выжил. Тогда старший-механик Василий Васильевич Зверев решил, что чтобы заделать пробоину нужно что-то потяжелее матраса. Из последних сил он добрался до пробоины и закрыл ее своим телом. Сразу же вернулась подвижность корабля. На малом ходу миноносец смог вернуться в Порт-Артур.
Японская операция по блокированию русской эскадры в порту была полностью провалена. Благодаря действиям миноносца "Сильный" все четыре вражеских парохода со взрывчаткой и воспламеняющейся смесью были уничтожены еще на подходе к Порт-Артуру. "Вход в порт остался совершенно свободным", - напишет в письме Николаю II вице-адмирал Макаров.
Но русский флот в этот день потерял нескольких своих верных сынов. Старший инженер механик Зверев и шесть нижних чинов вместе с ним геройски пали в этом бою пожертвовав свои жизни во благо Отечества. Василий Зверев был награждён орденом Святого Георгия IV степени. Николай II написал письмо в Муром родственникам героя, восхищаясь его подвигом. О героях написала не только русская пресса, но и иностранная, назвав офицера Зверева гордостью России.
А вы знали об этом?
Как утверждают авторы издания «Легенды и мифы о животных» (составитель Виктория Часникова), воробей в древних народных преданиях и русском фольклоре никогда не играл положительной роли. Так, согласно поверьям, именно в воробья мог вселиться злой дух, который приносил деньги своему хозяину. Кроме того, множество примет, связанных с этой птицей, также имеют негативную окраску. Например, считалось, что воробей, пролетевший над головой с чириканьем, сулит неудачу.
Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43816941205)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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