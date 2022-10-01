Почему у колхозников в Советском Союзе не было паспортов

После того, как в 20-ых годах прошлого столетия было принято удостоверения личности, всем гражданам СССР начали выдавать паспорта. Документы требовали носить и предъявлять по первому требованию. Однако не все советские граждане могли показать паспорт. Всё потому, что у них его просто не было. Это относилось к крестьянам. Почему же была такая несправедливость? Необходимо разобраться.

Паспортизация

После революции, а потом и гражданской войны созрела острая необходимость в определении личности. Люди могли переехать из одной местности в другую, моги заниматься всем, чем угодно. Выросло количество бандитов. По этой причине и было решено ввести паспорта. Необходимо было вернуть порядок в страну, а людей – на своё место.

Недоработок хватило и здесь. Не все нюансы были учтены и предусмотрены. В частности, это касалось работников коллективных хозяйств, которые по-прежнему оставались неучтёнными.

«Крепостные» крестьяне

В Америке в шутку называли советских крестьян крепостными, потому что паспорта они так и не получили. А это означало, что они не могли уехать на другое место жительства или не могли устроиться на работу в соседний колхоз. Справедливости ради стоит заметить, что тем, кто уезжал на всесоюзную стройку или шёл отдавать долг Родине, паспорт получал.

Все остальные обходились без документа.Такие действия власти можно назвать незаконными.

Почему так поступали с крестьянами? Согласно одной версии, так колхозники не могли уйти из убыточного колхоза. Здесь тоже кому-то надо было работать. Если верить второй версии, то жители деревни сами не желали срываться с места после войны. Им разрешалось выезжать в другое место сроком на 1 месяц.

Паспортные воины

Паспорт не выдавался не только тем, кто работал в колхозе. Не могли получить документ лица, которых когда-либо заподозрили в измене Родине. Запрещалось выдавать паспорт и лицам, виновным в серьёзных преступлениях. Учесть всех граждан было нельзя. Поэтому было много случаев, когда ни в чём не виновные люди страдали.

Например, они не могли свободно передвигаться по городу. Как только их останавливали сотрудники, сразу же требовали покинуть город. Особенно часто случались такие инциденты в Москве и Ленинграде. Кроме того, «ушлые и продвинутые» знали, где и как можно приобрести паспорт за деньги. На этом зарабатывались большие деньги.

Результат

Паспортизация была обязательна в годы жизни вождя Иосифа Сталина. Когда его не стало, выдача документов стала более свободной и спокойной. Правда, и здесь колхозники могли получить свой документ самыми последними.

После этого многие целыми семьями уезжали в город в поисках лучшей доли. Всё это говорит о том, что удерживание крестьян в колхозе путём не выдачи ему документа, присутствовало и имело свою силу.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не Сталин , придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Именно поэтому Сталин не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Разве можно было назвать образцовым социализмом, когда государство эксплуатировало своих граждан, заставляя их работать на гроши или вовсе бесплатно – на трудодни, которые были злостным порождением сталинской эпохи! Фактически с начала 30-х годов на протяжении трех десятилетий крестьянин был вынужден бесплатно трудиться в колхозе лишь за право пользоваться своим приусадебным участком, получая зерно и сельхозпродукты, которых едва хватало, чтобы выжить. Именно с введением Сталиным трудодней отток из деревень в город многократно увеличился. В попытке убежать от тяжелейшей жизни многие колхозники, не имея паспортов, всеми правдами и неправдами «выбивали» в правлении колхоза справку с места жительства! В связи с этим весь мир осуждал этот «гениальный» сталинский законопроект , называя трудодни самой бесполезной «валютой» в мире !

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство, которое проводилось в форме фактически нового закрепощения крестьянства, было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию Россия заплатила гибелью русской деревни?

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .И разве можно простить палачу народов Сталину печально известный «остров людоедов» в среднем течении Оби, где в мае – июне 1933 г. 2000 спецпоселенцев мучительно умерли от голода и людоедства из-за прекращения подвоза продуктов!

Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

И разве можно было назвать образцовым социализмом, когда в государстве не должно было быть ни одного человека , думающего иначе, чем необразованный вождь, в котором не было ни одной газеты вне партии, откуда простых людей не выпускали за границу и свободно не впускали иностранцев(любопытно также, что в заграничные командировки и туристические поездки не посылали инвалидов и людей с различными увечьями, поскольку , по мнению Сталина, это могло якобы дискредитировать советский строй!). Кто бы ,например, посмел бы перечить кровавому диктатору Сталину, без которого невозможно было что-то изменить даже в русской грамматике (как не парадоксально, но именно Сталин запретил использовать букву «е» вместо буквы «ё» в русской письменности).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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