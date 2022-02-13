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Самая красивая русская императрица и мужчины в ее жизни

Самая красивая русская императрица и мужчины в ее жизни

Императрица Екатерина II была чрезвычайно рада, когда ее невестка цесаревна Мария Федоровна подарила жизнь наследнику престола цесаревичу Александру. Бабушка лично выбрала имя для внука и назвала его в честь двух выдающихся людей - Македонского и Невского. Она надеялась на то, что мальчик переймет от великих тезок лучших их качеств.

По достижению наследником 16 лет Екатерина II нашла для него невесту. Она выбрала 14-летнюю Луизу Марию Августу Баденскую. По прибытию к Российском двору принцесса очаровала не только будущего мужа, но и всех придворных. Девушка была отлично образована, красива, дружелюбна и приятна в общении.

Самая красивая русская императрица и мужчины в ее жизни

Александр и Луиза быстро нашли общий язык и стали испытывать симпатию друг к другу. Всем вокруг было понятно, что императрица не ошиблась в своем выборе. Принцесса активно изучала русский язык, историю, культуру и православную веру. Незадолго до свадьбы она приняла крещение и стала носить имя Елизавета Алексеевна.

Первые годы супружеской жизни оказались счастливыми для Елизаветы и Александра. Современники сравнивали их ангелами, настолько молодые супруги были влюблены друг в друга. Как-то раз цесаревна написала своей матери:

«Счастье моей жизни в его руках, если он перестанет меня любить, то я буду несчастной навсегда.
Я перенесу все, все, но только не это».
Самая красивая русская императрица и мужчины в ее жизни

Однако, со временем супруги стали отдаляться друг от друга. Изначально очарованный своей молодой женой Александр Павлович стал замечать, что вокруг него еще не мало красивых и доступных женщин. Детей у великокняжеской четы не было и поэтому Елизавета Алексеевна все чаще стала ощущать себя покинутой и одинокой.

Именно тогда на ее пути появился лучший друг Александра князь Адам Чарторыжский. Цесаревич буквально сам посоветовал своему другу познакомиться по-ближе с Елизаветой Алексеевной. Князь не стал долго думать и принялся активно ухаживать за молодой и красивой женщиной. А спустя некоторое время цесаревна забеременела.

Адам Чарторыжский

В 1799 году на свет появилась милая девочка с прекрасными темными локонами. Александр Павлович признал новорожденную девочку своей дочерью и дал ей имя Мария. Несмотря на то, что вокруг все говорили о том, что Великая княжна плод любви цесаревны и князя.

На крещении Павел I в разговоре со статс-дамой Ливен заметил: «Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа блондина и блондинки родился тёмненький младенец?»
На что последняя ответила: «Государь, Бог всемогущ!».

С этого момента Елизавета Алексеевна стала по-настоящему счастливой. Она отошла от дел и полностью посвятила себя дочери. Маленькую княжну она звала "Мышкой" и души в ней не чаяла. Однако, спустя один год и месяц девочка умерла.

Горюющие родители на некоторое время нашли утешение друг в друге. Однако, спустя некоторое время Александру наскучило общество жены и он вновь пустился во все тяжкие. На этот раз он закрутил роман с Марией Нарышкиной - появлялся в ее обществе на приемах и относился, как к супруге. Это стало большим унижением для Елизаветы Алексеевны.

Алексей Охотников

В 1805 году в жизни императрицы появилась новая любовь. Император отправился в Аустерлиц, а в Петербурге оставил часть офицерского состава. Именно тогда Елизавета Алексеевна повстречала Алексея Охотникова. Изначально они только переписывались, а потом начали встречаться наедине. В 1806 году на свет появилась Великая княжна Елизавета. И вновь по достижении полутора лет девочки не стало.

Жена Николая I, Александра Федоровна, записала в своём дневнике: «Если бы я сама не читала это, возможно, у меня оставались бы какие-то сомнения. Но вчера ночью я прочитала эти письма, написанные Охотниковым, офицером-кавалергардом, своей возлюбленной, императрице Елизавете, в которых он называет её ma petite femme („моя жёнушка“), mon amie, ma femme, mon Dieu, ma Elise, je t’adore („мой друг, моя жена, мой Бог, моя Элиза, я обожаю тебя“) и т. д. Из них видно, что каждую ночь, когда не светила луна, он взбирался в окно на Каменном острове или же в Таврическом дворце, и они проводили вместе 2-3 часа. С письмами находился его портрет, и все это хранилось в тайнике, в том самом шкафу, где лежали портрет и памятные вещи её маленькой Элизы (вторая дочь Елизаветы Алексеевны) — вероятно, как знак того, что он был отцом этого ребёнка. Мне кровь бросилась в голову от стыда, что подобное могло происходить в нашей семье, и, оглядываясь при этом на себя, я молила Бога, чтобы он уберег меня от такого, так как один легкомысленный шаг, одна поблажка, одна вольность — и все пойдет дальше и дальше, непостижимым для нас образом»

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