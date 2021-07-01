13 лучших высказываний русских классиков о любви 25 июня 2021

Любовь - это то, что заставляет наши сердца биться сильнее и меняет нас к лучшему. Мы подобрали самые интересные цитаты русских классиков об этом замечательном чувстве.

1. Л. Н. Толстой

2. А. И. Герцен

Звучит так просто и кратко, что не хочется ничего добавлять. Но ведь краткость и есть сестра таланта...

3. Ф. М. Достоевский

Если призадуматься, то Федор Михайлович чертовски прав!

4. М. И. Цветаева

Великая поэтесса посвятила теме любви так много своих произведений, что сложно выбрать одно ее высказывание.

5. И. А. Бунин

Как часто вы были настолько сильно влюблены в человека, что не замечали того, что он не испытывает к вам ничего.

6. А. С. Пушкин

Столь известное стихотворение, но до сих пор трогает душу, потому что во многом Александр Сергеевич был и остается прав.

7. М. А. Булгаков

А вы готовы отправиться за любимым человеком на край света?

8. С. А. Есенин

Отдаться чувству полностью или все же сохранять трезвую голову?

9. М. Ю. Лермонтов

Столь обыкновенная мысль, которая заставляет задуматься о своих отношениях.

10. И. С. Тургенев

Когда мы любим по-настоящему, перед нами не существует преград, и мы ничего не боимся.

11. В. В. Маяковский

Любовь это или уже одержимость?

12. М. И. Цветаева

Смотря с какой точки зрения взглянуть...

Гениальное просто!

13. И. А. Гончаров