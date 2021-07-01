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13 лучших высказываний русских классиков о любви 25 июня 2021

Любовь - это то, что заставляет наши сердца биться сильнее и меняет нас к лучшему. Мы подобрали самые интересные цитаты русских классиков об этом замечательном чувстве.

1. Л. Н. Толстой

Л. Н. Толстой

2. А. И. Герцен

А. И. Герцен

Звучит так просто и кратко, что не хочется ничего добавлять. Но ведь краткость и есть сестра таланта...

3. Ф. М. Достоевский

Ф. М. Достоевский

Если призадуматься, то Федор Михайлович чертовски прав!

4. М. И. Цветаева

М. И. Цветаева

Великая поэтесса посвятила теме любви так много своих произведений, что сложно выбрать одно ее высказывание.

5. И. А. Бунин

И. А. Бунин

Как часто вы были настолько сильно влюблены в человека, что не замечали того, что он не испытывает к вам ничего.

6. А. С. Пушкин

А. С. Пушкин

Столь известное стихотворение, но до сих пор трогает душу, потому что во многом Александр Сергеевич был и остается прав.

7. М. А. Булгаков

М. А. Булгаков

А вы готовы отправиться за любимым человеком на край света?

8. С. А. Есенин

С. А. Есенин

Отдаться чувству полностью или все же сохранять трезвую голову?

9. М. Ю. Лермонтов

М. Ю. Лермонтов

Столь обыкновенная мысль, которая заставляет задуматься о своих отношениях.

10. И. С. Тургенев

И. С. Тургенев

Когда мы любим по-настоящему, перед нами не существует преград, и мы ничего не боимся.

11. В. В. Маяковский

В. В. Маяковский

Любовь это или уже одержимость?

Смотря с какой точки зрения взглянуть...

12. М. И. Цветаева

М. И. Цветаева

Гениальное просто!

13. И. А. Гончаров

И. А. Гончаров

Любовь - это то, что заставляет наши сердца биться сильнее и меняет нас к лучшему. Мы подобрали самые интересные цитаты русских классиков об этом замечательном чувстве.

1. Л. Н. Толстой

Л. Н. Толстой

2. А. И. Герцен

А. И. Герцен

Звучит так просто и кратко, что не хочется ничего добавлять. Но ведь краткость и есть сестра таланта...

3. Ф. М. Достоевский

Ф. М. Достоевский

Если призадуматься, то Федор Михайлович чертовски прав!

4. М. И. Цветаева

М. И. Цветаева

Великая поэтесса посвятила теме любви так много своих произведений, что сложно выбрать одно ее высказывание.

5. И. А. Бунин

И. А. Бунин

Как часто вы были настолько сильно влюблены в человека, что не замечали того, что он не испытывает к вам ничего.

6. А. С. Пушкин

А. С. Пушкин

Столь известное стихотворение, но до сих пор трогает душу, потому что во многом Александр Сергеевич был и остается прав.

7. М. А. Булгаков

М. А. Булгаков

А вы готовы отправиться за любимым человеком на край света?

8. С. А. Есенин

С. А. Есенин

Отдаться чувству полностью или все же сохранять трезвую голову?

9. М. Ю. Лермонтов

М. Ю. Лермонтов

Столь обыкновенная мысль, которая заставляет задуматься о своих отношениях.

10. И. С. Тургенев

И. С. Тургенев

Когда мы любим по-настоящему, перед нами не существует преград, и мы ничего не боимся.

11. В. В. Маяковский

В. В. Маяковский

Любовь это или уже одержимость? Смотря с какой точки зрения взглянуть...

12. М. И. Цветаева

М. И. Цветаева

Гениальное просто!

13. И. А. Гончаров

И. А. Гончаров

Почему мужчины так часто пытаются скрыть свои лучшие чувства?

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