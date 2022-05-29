Военные реформы Карла Великого. Как он создал самую мощную армию в западном мире

Карл Великий не смог бы завоевать Европу без своей большой, дисциплинированной армии. В последние годы правления императора начался процесс реформ, направленных на дальнейшее улучшение дисциплины и модернизацию деятельности. Это сильно повлияло на боеспособность и качество франков.

Вехой для истории франкских вооруженных сил оказались военные и социальные реформы Карла Великого, содержащиеся в пяти так называемых Capitulare (свод законов, или военных постановлений, которые были установлены и записаны во время съездов могущественных лиц империи): Capitulare Aquisgranense (805, 807, 813), Capitulare Bononiense (811).

Их публикация относится к последним десяти годам правления Карла Великого. Они оказали решающее влияние на военное развитие эпохи Каролингов. Поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

Capitulare de Exercitu Promovendo (803)

На смену народному движению пришла меньшая по численности, но лучше вооруженная сила. Вассалы были обязаны представить максимальное количество вотчин, осевших на их владениях.

Не были забыты и заботы, терзавшие ревнивых мужей в военных походах: каждый граф имел право оставить в своем поместье двух доверенных фьефов в качестве охраны для жены.

Обязанность службы каждого фьефа регулировалась в зависимости от имеющихся в его распоряжении участков земли (манси), что на первый взгляд кажется несколько сложным.

Обладатель четырех манси подчинялся приказам непосредственного вассального начальника или графа, если непосредственный начальник не участвовал в экспедиции.

Обладатель трех манси вместе с обладателем одного манси должен был выставить одного хорошо вооруженного воина. Если только тот, у кого было три манси, сам не отправлялся в экспедицию, в этом случае другой платил военного жалованья. Или наоборот: если более бедный вассал вступал в войну, более богатый должен был выплатить ему военного жалования.

В случае с обладателями двух манси, один из них отправлялся в экспедицию, а другой покрывал половину расходов. С другой стороны, обладатели одного манси объединялись в группы по четыре человека — один из них отправлялся на войну, а трое других делили вознаграждения.

Задача вассальных лордов, графов, аббатов и епископов состояла в том, чтобы каждый подданный их территории был зарегистрирован в соответствующем списке и зачислен в одну из соответствующих групп в зависимости от того, каким манси он обладал. Те, кто не поступал на службу, подвергались суровому наказанию за уклонение от военной службы.

Capitulare Aquisgranense (805)

Каждый крепостной, владеющий не менее чем двенадцатью манси, был обязан являться на службу в кольчуге. Невыполнение этого требования каралось суровыми штрафами, большими пошлинами и потерей до половины имущества. Были ужесточены запреты на торговлю оружием за пределами Каролингской монархии. В мирное время запрещалось носить оружие по месту жительства.

Армия Карла Великого

Capitulare Aquisgranense (807)

Интересны положения о военной службе для фризов и саксов (последние, недавно включенные в состав государства Каролингов, граничили со славянами в Полабской области).

Саксы были отнесены к самой бедной группе населения, в результате чего им приходилось отправлять в походы только пехоту: одного воина на каждые шесть жителей против сарацин или аваров, одного на каждые три жителя против славян из Богемии, или, возможно, всех мужчин, способных носить оружие, если начнется война против славян с Эльбы. Capitulare Bononiense (811) В нем содержались указы, касающиеся дисциплины в армии. Тому, кто опоздал к месту мобилизации, запрещалось есть мясо и пить вино в течение стольких дней, на сколько он опоздал. Чрезмерное употребление алкоголя в военном городке было строго запрещено. Трусость наказывалась потерей всего имущества правителя. Каждый прибывший в военный лагерь обязан был взять с собой провизию: муку, вино и бекон на три месяца. Транспортная телега, следующая за армией, должна была быть достаточно большой и прочной, чтобы перевозить как минимум: 12 единиц зерна или бочек вина, кожаный лист с отверстиями, который после сшивания превращался в понтон, кроме того, вооружение для кучера — копье, щит, лук и колчан, наполненный стрелами. Capitulare Aquisgranense (813) Он регулировал, в частности, вопрос вооружения. Граф должен был убедиться, что каждый из подчиненных ему воинов экипирован: копьем, щитом, луком, двумя запасными хордами и не менее 12 стрелами. Самые бедные, а значит, хуже всех вооруженные, должны иметь хотя бы лук. Все вооруженные люди из отрядов графов, епископов и аббатов должны были носить шлем и кольчугу.