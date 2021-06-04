6 любопытных фактов о полководце Наполеона - гасконце, который ненавидел монархию

Этот мальчик родился во французской провинции в семье обычного неродовитого нотариуса. Он не мог и мечтать о том, что не только сделает блестящую карьеру военного, но и станет основателем королевской династии! В конце концов Жан-Батист Жюль Бернадот стал королём. Кем он только не был! Пламенный революционер, гениальный полководец, маршал, князь, друг, а затем и враг самого Наполеона.

Конечно, столь головокружительная биография породила массу слухов и домыслов вокруг фигуры Бернадота. Далее самые интересные мифы и факты об этом поразительном человеке.

1. Как Париж узнал гасконца Жан-Батиста

Судьбе Жан-Батиста, который родился в городе По в 1763 году предопределено было сделать несколько крутых виражей. Почтенный отец прочил ему продолжение семейного дела и карьеру провинциального юриста. Бернадоту была уготована совершенно иная доля. Когда будущий маршал был совсем юным, отец умер. Горячая гасконская кровь не могла позволить молодому человеку сидеть на месте. В 1780 году он поступил на службу в королевскую пехоту.

Молодой Жан-Батист Бернадот в чине лейтенанта.

Юный Бернадот оказался отличным солдатом, искусным фехтовальщиком, был смел и заслужил безусловное уважение товарищей.

Несмотря на всё это, шансов дослужиться до звания выше сержантского у простолюдина не было. Никакого. В то время офицерами могли быть только дворяне. Тут Жану-Батисту сказочно повезло. Французская революция дала ему прекрасный шанс проявить себя. Бернадот воспользовался им на полную катушку.

После взятия Бастилии сержант получил чин младшего лейтенанта. Ещё через четыре года, которые он храбро сражался в рядах Рейнской армии с интервентами, Жан-Батист стал бригадным генералом. Подчинённые души не чаяли в Бернадоте. Он был строг, требователен, совершенно нетерпим к мародёрству, но справедлив и честен до мозга костей. Как вчерашний простой солдат он прекрасно понимал своих товарищей по оружию. За всё это они его безмерно уважали и любили. Приказы Жана-Батиста исполнялись всегда беспрекословно.

Солдаты любили Бернадота за справедливость и честность.

2. Бернадот женится на невете Наполеона

В 1797 году Жан-Батист познакомился с другим генералом революционной армии, Наполеоном Бонапартом. Вначале между столь похожими по духу молодыми людьми завязалась дружба. Но со временем отношения расстроились. Соперничество двух честолюбивых талантливых полководцев вылилось в настоящую вражду. Усугубило создавшуюся ситуацию то, что Бернадот влюбился в невесту Наполеона.

Молодой лейтенант Наполеон.

Дезире Клари была младшей сестрой жены Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона. Она была по уши влюблена в него и готовилась выйти за него замуж. Этому не суждено было статься. В Париже Наполеон познакомился с Жозефиной де Богарне, у них завязался бурный роман. На ней он в итоге и женился в 1796 году. Брошенная Дезире была просто в отчаянии. Тут на её горизонте и появился молодой и красивый генерал Бернадот. Он искренне полюбил девушку и в 1798 году состоялась их свадьба.

Наполеон выбрал Жозефину.

После этого события натянутые отношения между Бонапартом и Бернадотом были окончательно испорчены. Жан-Батист стал благодаря жтому браку дальним родственником Бонапартам. Наполеон считал, что его соперник женился на Дезире лишь из честолюбивых карьерных соображений. Это совсем не соответствовало истине. Бывшая невеста Наполеона и Бернадот прожили вместе долгую и счастливую жизнь.

Дезире Клари.

Ровно через год после свадьбы у пары родился первенец. Жан-Батист был поклонником скандинавских баллад и назвал наследника необычным для Франции именем Оскар. Бернадот являлся на то время военным министром. Он знал, что готовится военный переворот, который возглавляет Наполеон. Жан-Батист был против монархии, он был убеждённым республиканцем. Бонапарта он не поддержал. Но и мешать ему не стал тоже. Некоторые историки считают, что мужа уговорила любимая Дезире.

3. Честолюбивый, но благородный

Когда Наполеон стал первым консулом, он назначил своего нелюбимого родственника на высшие государственные и военные посты. Несмотря на личную неприязнь Бонапарт не мог не отметить гениального полководца, которым был Бернадот. Тот же считал Наполеона наглым узурпатором и оставался верен идеалам революции. Когда в 1802 году был разоблачён заговор против Бонапарта генерала заподозрили первым в его организации. Бернадота спасло то, что полиция не могла допустить даже мысли о том, что родственник первого консула может всерьёз желать его низложения.

Первый консул Наполеон Бонапарт.

Весной 1804 года Наполеон стал императором Франции. Бернадот, скрепя сердце, присягнул ему на верность. Вскоре Жан-Батист получил звание маршала. Бонапарт не мог более терпеть рядом нелюбимого родственника и отослал его от себя подальше, назначив наместником Ганновера.

Звезда полководческого таланта Бернадота сияла всё ярче и ярче. За блестящие заслуги в боях при Аустерлице, Ауэрштедте, Ульме и Йене маршалу был пожалован титул князя Понтекорво. Он был формальным, но сыграл некоторую роль в его дальнейшей судьбе.

Коронация Наполеона и Жозефины.

В 1806 году Бернадот взял в плен несколько сотен шведов, которые воевали на стороне Пруссии. Жан-Батист проявил благородство по отношению к ним. Солдаты были накормлены, получили необходимую медицинскую помощь и отправлены на родину. Слух о справедливом, благородном и добром французском военачальнике разнёсся по Швеции со скоростью лесного пожара. Его имя приобрело по всей стране ни с чем не сравнимую популярность.

Когда война была окончена, Бернадот стал управлять оккупированными германскими землями. Император Бонапарт стал относиться к своему маршалу со всё возрастающей холодностью. Этот лёд не в силах был растопить даже тот невероятный героизм, который проявил Жан-Батист в боях при Ваграме. Приближённые Наполеона постоянно убеждали его, что столь пламенному якобинцу рядом с троном не место. Более того, убеждённому противнику монархии не должно быть позволено занимать столь высокий руководящий военный пост. Всё изменилось во мгновение ока по воле капризной судьбы.

Наполеону постоянно нашёптывали о Бернадоте гадости.

4. Пламенный революционер становится королём

Управлял Швецией тогда король Карл XIII. В 1809 году он повредился в уме. Так как детей у монарха не было, страна оказалась в сложной ситуации. Нужно было избрать наследника. Претендент был лишь один — внучатый племянник Карла. Дело было даже не в том, что мальчику было всего десять. Просто его отец, король Густав IV, был настолько плохим правителем, что шведский риксдаг лишил его и всех его потомков права наследования престола.

Король Швеции Карл XIII.

В 1810 году риксдагом было принято единогласное решение пригласить популярного в народе Бернадота стать регентом. Французскому маршалу поставили только одно условие. Он должен был стать лютеранином. Жан-Батист не был религиозен, поэтому это не стало для него препятствием. Будущий король уволился со службы и приехал в Стокгольм. Там он был официально провозглашён кронпринцем Швеции. Полоумный король «усыновил» Бернадота. Он получил новое имя Карл Юхан, стал регентом и торжественно приступил к правлению.

Любимая жена Жана-Батиста была на седьмом небе от счастья. Она всегда немного завидовала Жюли, которая успела за столь короткое время побывать королевой даже дважды. Теперь же корона могла украсить голову Дезире. Она примчалась в Швецию на крыльях, её переполяняли самые трепетные надежды. Климат и сам город настолько разочаровали её! Всё было столь тусклым, серым и унылым, что принцесса сбежала из Стокгольма обратно во Францию всего несколько месяцев спустя.

Наполеон ожидал, что Бернадот будет его верным вассалом.

Наполеон считал, что его бывший военачальник будет верным вассалом. У Жана-Батиста, теперь уже ставшего Карлом Юханом были совсем другие планы. Он стал проводить совершенно независимую от Бонапарта политику. Когда Наполеон в 1812 году пошёл войной на Россию, Бернадот полностью разорвал с Францией отношения. Напротив, он заключил союз с царём Александром I. Тот даже предложил блестящему полководцу возглавить его армию, но кронпринц ответил вежливым отказом на это заманчивое предложение.

Историческая встреча Александра I и Карла Юхана в 1812 году.

Во время военной кампании 1813−1814 годов Карл Юхан был руководителем шведского корпуса. Он выступал на стороне антифранцузской коалиции. Таким образом, кронпринц Швеции стал одним из тех, кто решил судьбу постнаполеоновской Франции. Когда Карл XIII скончался, Жан-Батист стал королём. Он взошёл на шведский престол под именем Карла XIV Юхана. Голову бывшего французского маршала украсила не только шведская корона, но и норвежская. Дело в том, что за несколько лет до этого Бернадот отвоевал Норвегию у Дании и присоединил к Швеции.

Коронация Жана-Юатиста Бернадота.

5. Король дипломатии и любитель поспать, который ненавидел шведскую кухню

Несмотря на своё славное военное прошлое, Карл Юхан стал удивительно миролюбивым королём. Он принципиально не участвовал ни в каких конфликтах. Бернадот старался поддерживать дружеские отношения со всеми странами. За годы его правления шведский нейтралитет стал правилом, неукоснительно соблюдавшимся более двух сотен последующих лет. Эту практичную политику нейтралитета Швеция проводит и сегодня. Подданные любили и безмерно уважали Карла Юхана. Он провёл множество полезных реформ, которые улучшили жизнь народа.

Памятник французскому маршалу, ставшему королём Швеции в Стокгольме.

Шведы любили добродушно посмеиваться над любовью Бернадота поспать до полудня. Поговаривали, что он отдаёт судьбоносные приказы даже не отрывая голову от подушки. В Европе его прозвали за это «постельным монархом». Он на старости лет стал таким. До этого неторопливого важного монарха называли «буйным маршалом».

Дезире переехала в Швецию к мужу лишь в 1823 году. В это время в центре Стокгольма было завершено строительство нового королевского дворца Русендаль. Его возвели в лучших традициях французского ампира. Сын Бернадота Оскар был провозглашён наследником престола. Странное для Франции имя пришлось в Швеции весьма ко двору.

Король Карл Юхан с семьёй.

Горячий гасконец так и не смог привыкнуть к шведским блюдам. Из всего многообразия национальной кухни Швеции он ел только печёные яблоки и бульон. Всё остальное готовил для короля специально приглашённый парижский повар. Карл Юхан мог съесть за обедом целый багет. Для любимого монарха в Стокгольме наладили их выпечку.

Шведский язык Бернадот так и не освоил. Это никоим образом не мешало ему, так как все придворные прекрасно владели французским. Один раз в год Карл Юхан выступал с речью в риксдаге. Для этого ему писали шведский текст французскими буквами.

6. Родственник д’Артаньяна?

Скульптура д’Артаньяна на памятнике Дюма.

Жан-Батист Бернадот был гасконцем по происхождению. О подвигах бравого военачальника столь похожего на известного героя Дюма не шутил лишь ленивый. Между этими выходцами из Гаскони как оказалось существует весьма сложная и витиеватая связь.

Во времена написания своего прославленного шедевра, на создание образа д’Артаньяна писателя вдохновил именно Жан-Батист. У романа и неугомонного гасконца, ставшего королём в судьбе много совпадений. Первая часть «Трёх мушкетеров» вышла в свет 14 марта 1844 года, через неделю после смерти Карла XIV Юхана.

Александр Дюма старший.

Когда король был уже в преклонных летах он иногда признавался доверенным собеседникам, что является единственным республиканцем среди европейских монархов. Поговаривают, что когда он умер у него обнаружили татуировку «Смерть королям», которую он якобы сделал ещё в бурные революционные годы. Другие говорят, что надпись была более скромной и гласила: «Да здравствует республика». Правда никаких подтверждений этому нет. По иронии судьбы именно этот ярый ненавистник монархии стал основателем шведской королевской династии, представители которой правят страной по сей день.

Оскар I.

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