Как появился обычай у новобрачных надевать кольца?

Обмен кольцами – самая распространенная свадебная традиция, объединяющая большинство культур мира. Обручальное кольцо непременно носят на безымянном пальце и, в традиционном варианте, оно выполнено в простом гладком дизайне. Как появился такой обычай? Почему на Западе обручальное кольцо носят на левой руке, а в бывшем СССР – на правой?

1.

Непростое украшение

Традиция обмениваться обручальными кольцами пришла к нам из Древнего Египта. Античные молодожены носили обручи из тростника или пеньки.

В Римской империи существовал обычай передавать перстень с печатью родителям невесты во время помолвки. Это означало, что девушка переходила в собственность будущего мужа, а он, в свою очередь, брал на себя ответственность за её поступки. В зависимости от достатка, кольцо могло быть металлическим, бронзовым или золотым.

Впервые объяснение традиции дал Плутарх в I веке н.э. Ссылаясь на сочинение Аппиана, грек утверждал, что обручальные кольца носили по всему Средиземноморью от Египта до Рима.

2.



Круглая форма украшения символизировала бесконечность и вечную любовь, а ношение перстня на безымянном пальце объяснялось анатомически. Считалось, от безымянного пальца до сердца шёл нерв. На других пальцах таких нервов не было.

Почему в России обручальные кольца принято носить на правой руке, а в Западной Европе – на левой?

С точки зрения католических священников, левая рука находится ближе к сердцу, и именно на безымянном пальце левой руки находится упоминавшийся Аппианом «нерв любви».

В Древней Руси нормы предписывали носить свадебные украшения на указательных пальцах. В эпоху Российской империи перстень переместился на безымянный палец, как у европейцев.

3.



Разница заключалась в том, что обручальное кольцо на левой руке означало, что человек – вдовец. Здесь влияние оказала славянская культура. Подразумевалось, что правая рука – правдивая и верная, а левая – ненадежная. Отсюда берут корни выражения «быть правым» и «пойти налево».

Поэтому в России, впрочем, как и в Речи Посполитой, свадебное украшение носили на правой руке. Позже через Россию традиция передалась в другие страны: Киргизию, Казахстан, Узбекистан и другие. В Новый Свет же обычай перешёл из Европы.

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А вы знали об этом?

Согласно библейским текстам, Царь Соломон был невероятно богат. Вот как об этом написано в Третьей Книге Царств:«в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых...»Судя по разнообразию драгоценных камней и металлов, царь Соломон получал свои богатства из различных уголков земли. О несметных богатствах Соломона рассказывают и египетские барельефы, на которых изображены сокровища, доставшиеся фараону Тутмосу III после смерти царицы Савской.Огромную ценность в те времена имели медь и бронза, которые добывались в пустыне Негев. Недавно при раскопках в этой местности была найдена египетская табличка времен все того же Тутмоса III. А называли такие места копи. Поэтому вполне логично предположить, что эти копи принадлежали Соломону.

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