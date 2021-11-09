Святитель ИОАНН (МАКСИМОВИЧ), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский, чудотворец

Архиепископ Иоанн (в миру Михаил Борисович Максимо́вич) родился 4/17 июня 1896 года на юге России в селе Адамовка Харьковской губернии (ныне Донецкая область) в дворянской православной семье. Среди известных представителей его семьи был святитель Иоанн Тобольский (Максимович).

При святом крещении он был наречен Михаилом в честь Архистратига Небесных Сил Михаила Архангела.

С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его французскую гувернантку-католичку, и в результате она приняла православие.

В юности на Михаила большое впечатление произвел приезд в Харьков епископа Варнавы, впоследствии Патриарха Сербского. Первоначально он даже хотел поступить в Киевскую духовную академию, но по настоянию родителей пошёл в Университет.

В годы учебы в Харьковском университете (1914-1918), будучи студентом юридического факультета, Михаил обратил на себя внимание известного харьковского митрополита Антония (Храповицкого), который принял его под свое духовное окормление.

Эмиграция в Югославию

Во время гражданской войны, в 1921 году, когда большевики полностью оккупировали Украину, семья Максимовичей эмигрировала в Югославию в Белград (отец будущего святителя был сербского происхождения), где Михаил поступил в Белградский Университет на Богословский факультет (1921-1925).

Монашество

В 1920 году Русскую Православную Церковь Зарубежом (РПЦЗ) возглавил духовник будущего святителя митрополит Антоний (Храповицкий).

В 1926 году первоиерархом РПЦЗ митрополитом Антонием (Храповицким) Михаил был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего предка свт. Иоанна (Максимовича) Тобольского, и почти 10 лет посвятил преподаванию в Сербской государственной высшей школе и семинарии в честь апостола Иоанна Богослова в Битоле. Уже в то время епископ Николай (Велимирович), сербский Златоуст, давал такую характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну».

В 1929 году о.Иоанн был возведён в сан иеромонаха.

По свидетельству митрополита Антония (Храповицкого) епископ Иоанн был «зерцалом аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления».

Со дня свого иноческого пострига о.Иоанн больше никогда не спал лёжа на постели – если засыпал, то на кресле или на коленях под иконами. Он постоянно молился, строго постился (вкушает пищу раз в день) и ежедневно служил Божественную литургию и причащался. Это правило святой Иоанн сохранил до конца своей земной жизни. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах.

Епископ Шанхайский

В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа и направлен в Шанхай викарием Китайской и Пекинской епархии, где прослужил почти 20 лет.

Епископ Иоанн по прибытии в Шанхай (ноябрь 1934)

В 1937 году при епископе Иоанне в Шанхае было завершено строительство Кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» вместимостью около 2500 человек. Он являлся гордостью всех русских эмигрантов в Шанхае, называвших его «Кремлем китайского православия».

Кафедральный собор иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Шанхае

В годы культурной революции в Китае в 1965 году собор был закрыт для богослужений. Последующие 20 лет помещение Собора использовалось под склад. Затем в его пристройке появился ресторан, а само здание было передано в распоряжение фондовой биржи, позднее в здании Храма появился ресторан и ночной клуб.

Современный вид на собор иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Шанхае

В настоящее время в кафедральном соборе Шанхая в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» прекращено функционирование ночного клуба, интерьер клуба демонтирован. Проведены реставрационные работы, в ходе которых в куполе были раскрыты частично сохранившиеся фрески, здание превращено в выставочный зал. Это сооружение считается исторической достопримечательностью города и охраняется Шанхайским муниципалитетом как памятник истории и культуры.

Выставка в здании Собора

Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их Святых Тайн. Если состояние больного становилось критическим, Владыка приходил к нему в любой час дня или ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежно больных по молитвам святителя Иоанна.

Случаи исцелений, изгнания нечистых духов, помощи в тяжелых обстоятельствах, совершившиеся в Китае по молитвам владыки Иоанна, с годами составили значительную часть подробного жизнеописания, составленного братством преп. Германа Аляскинского.

В своем кабинете в Китае

В 1946 году владыка Иоанн был возведен в сан архиепископа. Под его окормлением оказались все русские, жившие в Китае.

Исход из Китая. Филиппины.

Для большинства почитателей владыки он и по сей день остается «Иоанном Шанхайским», однако «право на участие в его титуле» могли бы оспаривать, помимо Сан-Франциско, где прошли последние годы его служения, Франция и Голландия.

С приходом коммунистов в Китае владыка организовал эвакуацию своей паствы на Филиппины, а оттуда – в Америку. В 1949 году на острове Тубабао (Филиппины) в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5 тысяч русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку «ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон». Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и полностью уничтожил все строения.

Святитель Иоанн посещает лагерь русских беженцев на Тубабао

Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице Владыки крепкого ходатая пред Господом. Окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо! В американские законы были внесены поправки и большая часть лагеря, около 3 тысяч человек, перебрались в США, остальные в Австралию.

Архиепископ Брюссельский и Западноевропейский. Париж.

В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем Западно-Европейского экзархата Русской Зарубежной Церкви и направлен в Париж. Официальной резиденцией архиепископа Иоанна считался Брюссель (Бельгия). Он титуловался «архиепископ Брюссельский и Западноевропейский». Но значительную часть времени он проводил в окрестностях Парижа. На его плечи легли дела по управлению Русской Зарубежной Церковью и помощь православным церквям во Франции и в Нидерландах. Также за ним было сохранено управление оставшимися приходами Шанхайской епархии (в Гонконге, Сингапуре и др.).

Его облик мало соответствовал высокому сану: одежду он носил самую простую и в любую погоду обходился легкими сандалиями, а когда случалось, что и эта условная обувь переходила кому-нибудь из нищих, привычно оставался босиком. Спал всего пару часов, сидя или согнувшись на полу перед иконами. Кроватью не пользовался никогда. Пищу он принимал обычно лишь раз в день в самом ограниченном количестве. При этом бедным он помогал непрестанно, раздавая хлеб, деньги, и с тем же постоянством подбирал в переулках, среди трущоб, беспризорных детей, для которых им был основан приют в честь святителя Тихона Задонского.

В Европе архиепископа Иоанна признавали человеком святой жизни, так что и католические священники обращались к нему с просьбой помолиться за больных.Так, в одной из католических церквей Парижа местный священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой».

Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия «Русского Архиепископа». Во всех европейских больницах знали об этом Епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжело больного - будь он католик, протестант, православный или кто другой - потому что, когда он молился Бог был милостив.

На фотографиях владыка Иоанн часто выглядел невзрачно, то есть совершенно по-монашески: сутулая фигурка, беспорядочно распущенные по плечам темные волосы с проседью. При жизни он к тому же прихрамывал и имел дефект речи, затруднявший общение. Но все это не имело ровно никакого значения для тех, кому пришлось опытно удостовериться в том, что в духовном отношении он был явлением совершенно исключительным – подвижником по образу святых первых веков христианства.

В парижском госпитале лежала больная раба Божия Александра и Епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет и преподаст ей Святое Причастие. Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей Святые Дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая Вы счастливая, что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит Епископ Иоанн, и просит его благословить их. После получения благословения дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым».

Дети, несмотря на обычную строгость Владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной ребенок и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровения от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным.

Блаженный Владыка, святой Русского Зарубежья, и вместе с тем русский святой поминал на богослужениях Московского Патриарха наряду с Первоиерархом Синода Русской Зарубежной Церкви.

Архиепископ Сан-Франциский (США)

В 1962 году его перевели в самый крупный кафедральный приход Русской Зарубежной Церкви, в Сан-Франциско.

Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Сан-Франциско

Однако в Америке владыка Иоанн столкнулся с интригами со стороны некоторых церковных деятелей, способствовавших почти сразу же после его назначения на кафедру возбуждению против него дела по обвинению в финансовых нарушениях при строительстве кафедрального собора в Сан-Франциско. Активно против святителя Иоанна выступал Американский Союз Церквей, состоящий в основном из представителей протестантских деноминаций. Они не скупились и на клевету - они обвиняли святителя в том, что он «ведёт переговоры с Греческой и Сербской Церковью… чтобы перейти в одну из них… и для этой-то цели и стремится завладеть имуществом Скорбященского собора…», а также, что «вл. Иоанн окружил себя людьми с коммунистическим прошлым». На судебном процессе владыка Иоанн был поддержан частью архиереев РПЦЗ, среди которых были владыки Леонтий (Филиппович), Савва (Сарачевич), Нектарий (Концевич), а также архиепископ Аверкий (Таушев). Рассмотрение дела в суде Сан-Франциско закончилось в 1963 году полным оправданием владыки Иоанна.

Святитель Иоанн в своей келье в Сан-Франциско

Очень строго святитель Иоанн относился к нарушениям традиционного православного благочестия. Так, когда он узнал, что часть прихожан накануне воскресной всенощной развлекается на балу по случаю праздника Хэллоуин, то отправился на бал, молча обошёл зал и так же молча вышел. Утром следующего дня он обнародовал указ «О недопустимости участия в развеселениях в канун воскресных и праздничных служб».

В прозорливости владыки обычно убеждались тогда, когда он обнаруживал детальное знание обстоятельств людей, прежде с ним не знакомых, еще до того, как ему был задан вопрос, сам называл имена тех, о ком его собирались попросить помолиться, или без всякого смущения отвечал на обращение к нему в мыслях.

Обращаясь к истории и прозревая будущее, свт. Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди «измалодушествовали», ослабели и спасения ждали только от иностранцев, перед которыми заискивали. Гибель была неизбежна. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое, чудесное восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь. Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет так же, как она восстала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера. Когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его и вся сия приложатся вам». Россия восстанет, когда полюбит Веру и исповедание Православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников.

Кончина и почитание

Владыка Иоанн предвидел свою кончину. Он скончался в возрасте 71 года 2 июля/19 июня 1966 года во время молитвы в своей келье во время своего посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле перед Курско-Коренной чудотворной иконой Божьей Матери. Скорбь переполнила сердца многих людей во всем мире. После кончины Владыки голландский православный священник с сокрушенным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента и говорил: «Иди теперь спать. То, о чем ты молишься получишь». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, что при этом, храм наполняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что казалось, мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей новообретенного Святого. Тело 6 дней лежало в гробу в жару, при этом никакого запаха не ощущалось и, по свидетельствам очевидцев, рука почившего оставалась мягкой.

Мощи св. Иоанна Шанхайского

Святитель был погребен в усыпальнице под высторенным им собором. Останки свт. Иоанна (Максимовича) не подверглись тлению и находятся открыто. Комиссия по канонизации, осматривавшая мощи владыки Иоанна, нашла что они похожи на мощи Киево-Печерской Лавры и православного Востока.

Усыпальница святителя Иоанна - место первоначального пребывания его мощей. Сюда сразу после кончины владыки стали приходить люди с надеждой на его молитвы, служились панихиды по почившем, на мощи клались записки с просьбами о помощи к святителю

Вскоре и в усыпальнице Владыки стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах. Время показало, что святитель Иоанн Чудотворец — скорый помощник всех сущих в бедах, болезнях и скорбных обстояниях.

После прославления святителя Иоанна РПЦЗ его мощи перенесли в собор.

У раки с мощами Святителя и Чудотворца Иоанна Шанхайского

2 июля 1994 года Русская Православная Церковь за границей причислила к лику святых святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. А 24 июня 2008 года святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский прославлен и Архиерейским Собором Русской Православной Церковью.

Память совершается 19 июня (2 июля) — день кончины; 29 сентября (12 октября) — обретение мощей.

МОЛИТВА

О святителю отче Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих! Ныне у Престола Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси: аще и умрох, но жив есмь. Умоли Всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да бодренно воспрянем и Богу возопиим о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путех жизни нашея, яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земли быв, ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление. Услыши стенание смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призри на уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворнаго духа мира сего и томящихся в нерадении праздном, и ускори на молитву, слезно вопием ти, о теплый молитвиниче: посети нас, сирых, по всему лицу вселенныя резсеянных и во Отечествии сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабою любовию ко свету Христову влекущихся и ждущих твоего отеческаго наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небеснаго явимся, идеже ты пребываеши со всеми святыми, славяще Господа нашего Иисуса Христа, Емуже честь и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 5

Попечение твое о пастве в странствии ея,/ се прообраз и молитв твоих за весь мир присно возносимых;/ тако веруем, познав любовь твою, святителю и чудотворче Иоанне!/ Весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн,/ ими же присно укрепляем,/ поспешал еси ко страждущим,/ целителю отраднейший./ Поспеши и на помощь нам, всем сердцем чтущим тя.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2342163090822924410/

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