Непростая судьба жены декабриста, которой муж запретил следовать за ним

Непростой оказалась жизнь дочери Василия Петровича Шереметева и его супруги Надежды Николаевны, в девичестве Тютчевой. В раннем возрасте Анастасия лишилась отца и ее воспитанием занималась исключительно мать. Именно она и настояла на свадьбе шестнадцатилетней дочери со своим тридцатилетним другом Иваном Дмитриевичем Якушкиным.

Этот союз был очень странным. Иван долгое время был безответно влюблен в Наталью Щербатову. После того, как она отказалась выйти за него замуж, он едва не покончил с собой. Несостоявшаяся невеста тогда написала ему письмо, в котором просила не совершать глупостей и найти в себе мужество жить.

"Неужели мне суждено быть виновником одних только Ваших беспокойств, между тем как я отдал бы жизнь свою за минуту Вашего покоя!.. Вы повелеваете, чтобы я продолжал влачить свое существование; Ваша воля будет исполнена. Я буду жить и даже по возможности без жалоб. Только бы Вы смогли быть спокойны и счастливы". В ответном письме писал Якушкин Щербатовой

Анастасия и Иван после заключения брака переехали жить в Покровское, где спустя 10 месяцев у них родился сын Вячеслав. А в тот день, когда декабриста Якушкина арестовали и бросили в Петропавловскую крепость, его супруга находилась в состоянии глубокой беременности.

Через 10 дней она подарила жизнь второму сыну Евгению.

Смертная казнь для Якушкина была заменена каторгой. Его теща Надежда Николаевна Шереметева, пользуясь своими связями, смогла выяснить, когда будут отправлять в Сибирь очередной эшелон с осужденными. К сожалению, узнать будет ли там Иван, не удавалось. Именно поэтому Анастасия с матерью и маленькими детьми три раза ездила в Ярославль, через который лежал путь в Сибирь.

В октябре 1827 года Анастасия Васильевна смогла последний раз увидеть супруга. Она собиралась отправиться вслед за ним, но Иван Дмитриевич категорически запретил ей оставлять детей одних. Он полагал, что супруга еще достаточно молода и способна дать детям нужное воспитание и проследить за их образованием.

«убедительно просил жену ни под каким предлогом не разлучаться с детьми».«только она одна могла дать истинное направление воспитанию наших сыновей».

Однако, жена ни на минуту не забывала о своем супруге: писала письма, полные страсти и любви, просила позволить ей все-таки отправиться к нему, как это сделали другие жены - Волконская, Муравьева, Давыдова и остальные. Ее дневники и письма были опубликованы спустя более чем сто лет.

"У меня к тебе все чувства любви, дружбы, уважения, энтузиазма, и я отдала бы все на свете, чтобы быть совершенной, для того, чтобы у тебя могло быть ко мне такое же исключительное чувство, какое я питаю к тебе. Ты можешь быть счастлив без меня, зная, что я нахожусь с нашими детьми, а я, даже находясь с ними, не могу быть счастливой".

Сын Анастасии и Ивана - Евгений Якушкин

Больше четырех лет Иван Дмитриевич стоял на своем и не позволял жене оставлять детей, а когда все-таки решился - император Николай I не дал своего дозволения. "По собранным частным сведениям оказалось, что Якушкина не искренно желает ехать в Сибирь, а принуждает ее к тому ее мать, женщина странная. Она выдала ее замуж за Якушкина… Если можно воспрепятствовать этой поездке, то оказала будет милость всему семейству". Доложил императору Бенкендорф Анастасии Васильевне пришлось смирится с тем, что мужа он больше не увидит. Иван оказался прав - она смогла вырастить сыновей образованными, умными и воспитанными молодыми людьми. К сожалению, ее жизнь оборвалась в возрасте 40 лет. В Сибири Иван открыл школу для девочек, когда узнал о том, что его замечательная супруга отошла в мир иной. Сына Евгения он впервые увидел двадцатисемилетним мужчиной, когда тот добился командировки по службе в Сибирь. ---------------------------------------------------------------------------------------------- P.S. Дмитрий Дмитриевич Яку́шкин - пресс-секрестарь Бориса Ельцина, в настоящее время преподаватель в "Высшей школе экономики", является прямым потомком Ивана Дмитриевича Якушкина (прапраправнук).