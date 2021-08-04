Как Брежнев пытался дружить с советским народом, и что такое «вегетарианские времена»

Период развитого социализма (1964-1985 гг.), который после смены социально-общественного строя в 1991 году, объявили «брежневским застоем», характеризуется как ростом материального благосостояния людей, так и резким снижением числа арестованных диссидентов.

Именно при Л. И. Брежневе система массовых наказаний была заменена поощрительной системой награждений, которая ознаменовала ахматовские «вегетарианские времена».

Как происходило приспособление «брежневской» власти к народу? Little Deal между властью и народом

«Они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем».

Время правления Брежнева (1964-1982 гг.), так называемый «брежневский застой», можно расценивать как процесс взаимоприспособления власти и народа к новым условиям жизни. Американский политолог и экономист Дж. Роберт Миллар дал определение подобной коадаптации, назвав её «маленькой сделкой» (Little Deal). По его мнению, суть сделки состояла в том, что, гарантируя населению социальную безопасность и определённый уровень благосостояния, государство попустительствовало низкой производительности труда, скрытой экономике и наличию у колхозников частной собственности в виде личного хозяйства.

Советским народом, ещё до умозаключений Миллара, было выведено главное условие подобной сделки: «Пусть они будут делать вид, что нам платят, а мы будем делать вид, что работаем».

Эти слова наглядно показывали лояльность граждан к власти и говорили о принятии официальных правил взамен игнорирования государством несоблюдения некоторых социалистических устоев и норм.

Специфика этого периода состояла в отсутствии конфронтации между народом и властью, так как адаптация «верхов» и «низов» происходила в основном по обоюдному желанию. Масштабным политическим репрессиям власть предпочла идеологическую пропаганду, а также систему материального и морального поощрение за любую деятельность на благо страны. В свою очередь, народ якобы усвоил основные социалистические идеалы и ценности, приспособившись, по сути, просто жить в сложившейся внутриполитической обстановке.

«Вегетарианские времена»: или отказ от репрессий как эффективный инструмент для улучшения «взаимопонимания» между властью и народом

Брежнев отказался от массовых политических репрессий и сделал ставку на идеологию и моральные стимулы поощрения.

Несомненно, что успех Little Deal состоял, в первую очередь, в отказе государственной власти от применения массовых наказаний за политические убеждения. Так, в период правления Леонида Ильича Брежнева результаты деятельности КГБ характеризовались самыми низкими показателями за все время существования социалистического строя.

Для сравнения: во времена Хрущёва (1956-1965 годы) по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» к лишению свободы приговаривалось более 570 «политических» ежегодно. В годы «застоя», в 1966-1980 годах осуждалось в порядке 123 антисоветчика, а в период с 1981 по 1985 год – менее чем 120 человек в год.

Несмотря на то, что не все инакомыслящие отбывали тюремный срок – часть из них подвергали принудительному психиатрическому лечению – статистические показатели по количеству арестованных «врагов народа» резко снизились. Произошло это благодаря замене репрессивной практики на профилактическую «обработку» с идеологической составляющей.

Вспомнив слова Ахматовой, именно о периоде брежневского правления можно говорить, как о «вегетарианском времени» – когда вместо карающего «кнута», с заметным успехом стал использоваться «пряник» в виде системы наград и поощрений.

Неуклонный рост благосостояния русского народа – вторая составляющая курса Little Deal

Леонид Ильич лично инспектирует урожай в Алтайском крае.

Вторая основополагающая Little Deal – это направленность экономического курса на рост народного благосостояния. По словам самого Генерального секретаря, главными его заботами были «хлеб для народа и безопасность страны». Судя по рабочим записям, руководитель СССР говорил правду: в первую очередь его волновал уровень обеспеченности граждан продовольствием, и, как следствие, во вторую – развитие сельского хозяйства по всем направлениям.

В соответствии с этим, особое внимание стало уделяться состоянию личного хозяйства колхозников и реалистичности планирования сельскохозяйственного сектора. Выявив слабые стороны, тормозящие сельхозпроизводство, руководством Союза был выработан курс на повышение технической оснащённости и увеличение использования химических удобрений, установление конкретных задач на ближайшую пятилетку, самостоятельное планирование сельхозпредприятиями севооборота, введение хозрасчётных отношений.

Брежнев считал, что, укрепив экономическое положение колхозов и совхозов, можно добиться снижения себестоимости на всю сельскохозяйственную продукцию. Его расчёты оказались верны: экономический рост аграрного производства привёл к повышению ассортимента недорогих продовольственных товаров, а также бесперебойности их снабжения.

Как отразилась политика Little Deal на жизни советского населения и на самой власти

Брежневская эпоха стала уникальным периодом истории советского государства, в ходе которого его граждане стали как никогда сыты, одеты, обуты.

Результатом «маленькой сделки» стало реальное улучшение жизни советских граждан, к которому и стремилась верховная власть страны. Однако, следуя данным курсом, руководство КПСС попало в ловушку: удержание низких цен на продукты в совокупности с ростом оплаты труда при недостаточной его производительности со временем негативно сказалось на экономике народного хозяйства.

Вместе с удовлетворением продуктовых потребностей, у народа появлялись новые – материальные. Идею построения коммунизма, ради которой и создавался новый общественный строй, заменило стремление иметь символы «красивой» жизни – дорогую одежду, автомобиль, престижную бытовую технику… Получив вчера ещё недосягаемую вещь, люди хотели большего.

Как ни парадоксально, но именно брежневская забота о «неуклонном росте материального благосостояния народа», привела, в конце концов, к перестройке. Превратившись в словесную формальность, идея построения коммунизма ушла в небытие, освободив место исключительно товарно-денежным отношениям и безграничному потребительству.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

На мой взгляд , не логично называть брежневский период правления «застойным», поскольку однозначно лучше всего советскому народу , несмотря на утропический характер советского социализма, жилось именно в это время! Именно Брежнев первым понял эту утопию и что коммунисты никогда не смогут полностью сытно накормить, одеть и создать самые благоприятные условия для жизни своего народа!Именно поэтому он закрыл глаза на бытовую коррупцию и дал людям возможность зарабатывать, используя погрешности и слабые стороны советксого строя.

Что же касается развала СССР, то этот утопический строй рано или поздно все равно развалился бы. что, собственно, и произошло в девяностых годах!Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д. Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации.

Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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