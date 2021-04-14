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15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука

Наш мир удивительно разнообразен и порой весьма загадочен. Некоторые природные явления вполне могут показаться почти мистическими, однако, как правило, им находится научное объяснение.

1. Мираж

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука

Несмотря на то что миражи выглядят как нечто таинственное, это всего лишь игра света, происходящая из-за разницы в плотности и температуре разных слоев воздуха. Мираж — своего рода отражение реально существующего объекта, правда, увеличенное и нередко искаженное.

2. Лунная радуга

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука

Лунная радуга — природное явление, которое невозможно увидеть невооруженным глазом, поскольку в темноте человеческое зрение не способно различать цвета. Однако если снимать при длительной экспозиции, то ночная радуга ничем не будет отличаться от привычной.

3. «Солнечные собаки»

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Солнечные собаки, или ложное солнце, — явление, аналогичное ложной луне. Возникает оно в зимнее время, поскольку ложные солнца — не что иное, как солнечные лучи, преломленные кристалликами льда.

4. Огненный торнадо

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Огненный смерч — атмосферное явление, образующееся при объединении множества очагов пожаров в один. Воздух над образовавшимся пожаром нагревается, плотность уменьшается и он поднимается вверх.

Снизу на место нагретого воздуха поступают холодные массы воздуха с периферии пожара. Прибывший воздух также нагревается, возникший механизм подсоса воздуха действует как непрерывно работающие кузнечные мехи. Образуются устойчивые центростремительные направленные потоки, ввинчивающиеся по спирали от земли на высоту до пяти километров. Возникает эффект дымовой трубы. Напор горячего воздуха достигает ураганных скоростей и температура в центре пожара поднимается до 1000˚С. При этом всё, что находится рядом с эпицентром огненного смерча, «всасывается» в огонь восходящим потоком воздуха. Так продолжается до тех пор, пока в районе пожара не сгорит всё, что может гореть.

5. Спираль в небе над Норвегией

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Странная спираль в небе над Норвегией, которую в одну из зимних ночей 2009 года наблюдали тысячи человек, вызвала массу домыслов — от пришествия инопланетян до черной дыры, образовавшейся из-за работы адронного коллайдера. Впрочем, явлению нашлось вполне «земное» объяснение — эксперты пришли к выводу, что виновником стал неудачный пуск баллистической ракеты.

6. Перламутровые облака

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Еще одно явление, вызванное преломлением солнечных лучей. Возникают такие облака на высоте не менее 15 км, а минимальная температура, необходимая для их образования, составляет -78 °C.

7. Ложная луна

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Ложная луна, или парселена — один из вариантов гало, при котором с двух сторон от настоящего спутника Земли видны его дубли. Это оптическое явление бывает очень редко, поскольку для его возникновения Луна должна быть полной и максимально яркой.

8. Дыра в облаках

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Дыры в облаках — еще одно явление, до конца не понятное ученым. Одна из самых распространенных теорий их образования гласит, что во время пролета самолета некоторые капли воды, из которых состоят облака, превращаются в тяжелые кристаллы и буквально падают на землю.

9. Солнечное затмение

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Полное солнечное затмение бывает довольно часто, а кольцевое, при котором остается видимым небольшое кольцо, происходит реже прочих. Так, например, в Москве последнее такое затмение случилось в 1827 году.

10. Облака Кельвина-Гельмгольца

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Механизм образования таких облаков, которые еще называют облачными завитками, практически такой же, как и у морских волн. Наблюдать их можно в любом уголке нашей планеты, однако явление это очень редкое, поэтому фото и видео с ним не так уж и много.

11. Торнадо

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Хоть торнадо и не самое редкое природное явление, но заснять его на камеру удается немногим. Однако к загадочным его можно отнести с легкостью, поскольку причины его возникновения ученым до конца не известны.

12. Лентикулярные облака

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Лентикулярные, или линзовидные облака — редкое и единственное в своем роде явление, поскольку они остаются «стоять» на одном месте при любой силе ветра. Возможно, благодаря именно этой особенности эти облака нередко принимают за неопознанные летающие объекты.

13. Огненная радуга

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Огненная радуга образуется так же, как обычная, — благодаря преломлению света. Однако из-за того, что для ее появления нужно совпадение нескольких условий, увидеть это «чудо света» можно очень редко.

14. Вымеобразные облака

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука


Редкие для средних широт вымеобразные облака появляются, как правило, после сильной грозы. Возникают они из-за движений масс воздуха, направленных в разные стороны и, несмотря на угрожающий вид, не таят в себе никакой опасности.

15. Вулканические молнии

15 "сверхъестественных" явлений, "сверхъестественность" которых объяснила наука

Вулканические молнии образуются во время извержения вулканов из-за столкновения пепла и газа, выбрасывающихся во время катаклизма. Явление это еще более редкое, чем просто извержение вулкана, а заснять его на камеру — и вовсе огромная удача.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2190655671469083117/

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