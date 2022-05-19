Виртуоз скальпеля Сергей Абрамович Воронов

Он принадлежал к людям, о которых говорят: «Такие рождаются один раз в сто лет!» Его талант хирурга опередил свое время. Жизнь его прошла взлет, нахождение на Олимпе славы, крах, забвение и снова мировое признание. В его венах текла русская кровь, но прожил он всю свою сознательную жизнь вдалеке от России. Там же стал знаменитым, принес славу другой стране, но при этом никогда не скрывал, что ростки его таланта взошли в стране, которую мало, кто любит и при этом — которой много, кто завидует.

Сергей Абрамович Воронов

Влюбленный в медицину

Сергей Абрамович Воронов (1866-1951) родился в деревне Шахмань Тамбовской губернии. После начальной школы и окончания училища в возрасте 18 лет переезжает жить во Францию. Еще будучи студентом Высшей медицинской школы Сергей понимает, что его призвание — хирургия.

Большую роль в становлении Воронова, как будущего врача, сыграл Алексис Каррель. Нужно отметить, что Алексис был несколько моложе Сергея, но уже тогда имел богатую практику сосудистого хирурга. Его именем в свое время был назван уникальный шов для сращивания артерий и вен. За выдающиеся достижения в области сосудистой хирургии он будет даже удостоен Нобелевской премии.

Но вернемся к Сергею Воронову. После завершения образования во Франции он оказывается в Египте, где устраивается на службу к местному султану. В данный период своей жизни доктор Воронов проявляет свои лучшие качества человека-гражданина. Так, при его активном участии на родине пирамид была открыта инфекционная клиника, а затем и школа медсестер. Параллельно Сергей Воронов начинает выпускать Египетский медицинский журнал, где публикуются новости, открытия, передовые статьи из мира мировой медицины. При этом он ни на день не прерывает свою врачебную практику. В частности, Сергей работает над проблемой зависимости процессов в человеческом организме от нарушений в половой системе. Забегая вперед, скажем, что именно это направление станет главным на всю его жизнь.

Сергей Абрамович Воронов

Виртуоз скальпеля

От многочисленных опытов и экспериментов в 1920 году Сергей Воронов переходит к операциям непосредственно на людях. К этому времени он возвращается в Париж, где открывает собственную клинику. И сразу же успех. Хирургическим путем, доктор восстанавливает пациентам работу щитовидных и половых желез. Число успешных операций исчисляется не десятками, а сотнями. При этом желающих почувствовать себя на 20-25 лет моложе чем есть, благодаря «волшебству» французского доктора из России — было не счесть. При этом никого не отпугивал факт того, что донорами пациентов выступали … обезьяны. В эти годы приходится и активный рост по всему миру последователей хирурга Воронова.

Была у виртуоза скальпеля, как не редко называли нашего хирурга, заветная мечта — создать условия, при которых человек сможет доживать до 130 лет и более. Для этого Воронов проводит многочисленные опыты в специально для этих целей приобретенном замке в Италии. Существует предположение, что в этом направлении он достиг определенных успехов. Подтверждением тому можно считать бесследное исчезновение архива доктора во время Второй мировой войны. Сергей Абрамович Воронов Как гаснут звезды на небосводе Сергей Абрамович Воронов Говоря поэтическим языком, скажем, что и звезды на небе не бессмертны. «Черный» день наступил для доктора Воронов, когда он находился на вершине своей славы. Случилось так, что на показательной операции у него умер пациент из Англии. Очень быстро светило медицины превратился в изгоя. Более того все его эксперименты были названы антинаучными, а сам хирург был прозван шарлатаном. Более того, пройдет не одно десятилетие и именно Воронову припишут статус человека, заразившего человечество обезьяньей инфекцией под названием СПИД. Понятно, что с такими «ярлыками» виртуозу скальпеля ничего не оставалось, как тихо и незаметно покинуть медицину. Пройдет сорок лет, прежде чем разработки Сергея Воронова назовут перспективными и его имя опять замелькает в публикациях медицинских журналов, но уже в положительном свете. Сегодня имя Самуила Абрамовича Воронова (имя он сменил, еще будучи студентом) значится в списке основоположников стратегии борьбы со старостью. Большую часть своей жизни он прожил во Франции, Египте, Алжире, Италии и Швейцарии. Имел славу волшебника, статус корифея хирургии, но при этом всегда осознавал, что своей настойчивостью, трудолюбием и талантом обязан все-таки Русской земле.