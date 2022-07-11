Картофельные бунты в России

Крестьян в Российской империи нужно было буквально заставлять высаживать картофель. Изначально народ категорически отказывался употреблять пищу так называемые "дьявольские яблоки" и "собачьи яйца", а после массовой гибели зерновых крестьяне подняли бунт, отказываясь засаживать огромные площади невкусным, ядовитым овощем.



Историческая справка

Картофель родом из Южной Америки, где и сейчас растёт там в диком состоянии. После завоевания в 16 веке Южной Америки испанцами, культура картофеля не исчезла. Напротив, колонизаторы охотно покупали привычную для туземцев пищу для рабочих серебряных рудников Потоси. Постепенное и сами испанцы приучились к картофелю и даже начали брать его с собой, когда отправлялись в Европу. Так картофель попал на Канарские острова, а оттуда в Испанию. В середине 16 века картофель выращивали уже в самой Испании, как минимум на корм для скота. Индейское название растения и блюд из него "папа" звучало для католиков неудобно, поэтому её чаще называли" потата". Как провиант

в далекие путешествия картофель брали с собой баскские рыбаки, а поскольку их маршруты проходили вдоль побережья Ирландии, жители этого острова также познакомились с картофелем одними из первых в 1585 году или даже раньше. Оттуда картофель попал в Англию. Легенда, по которой с картофелем англичан познакомил Фрэнсис Дрейк, источниками не подтверждается, хотя последнему и был установлен символический памятник.

Картофель в России

В России картофель распространялся по крайней мере с 30 годов восемнадцатого столетия. Популярная легенда приписывает распространение картофеля Петру I, но историки эту версию не подтверждают. Современные названия этого овоща в русском языке происходит от немецкого " die Kartoffel", в свою очередь немецкое слово происходит от итальянского "tartuffolo" - "земляной клубень". В середине 19 века главными овощами на столах крестьян оставались репа и редька. К этому времени картофель уже был довольно распространенным продуктом, но большинство населения по-прежнему не знала как его правильно готовить. Крестьяне нередко ели ягоды картофеля, небольшие зеленые плоды, и недозрелые корнеплоды. Всё это, по итогу, приводило к многочисленным отравлениям. Крестьяне упорно не понимали, зачем вместо зерновых засаживают поля бесполезными корнеплодами.

Благодаря инициативе графа Павла Киселёва, площади под посев картофеля начали постепенно увеличиваться. Были подготовлены специальные наставления с правилами выращивания, хранения и приготовления картофеля, которые бесплатно распространялись среди населения, а также рассылали по всем уголкам Империи. Николай I даже предложил выделять премии для тех, кто добивался успехов в

культивации картофеля.



Активные действия правительства по увеличению площадей посева картошки привели к волне так называемых "картофельный бунтов", которые с грохотом прокатились по всем крупным губерниям и Поволжью. Интересно, что помимо невежественных крестьян, которые сжигали поля и дрались с чиновниками, называли картофель "плевком дьявола" и ни в какую не хотели сажать картошку, и тем более её есть, бунты также поддерживали аристократии. Авдотья Голицына, княгиня из Кузьминки, не раз порочила картофель и заявляла о том, что этот продукт ни что иное, как ущерб русской национальности.



Картофельные бунты разгорались и затухали на протяжении практически целого десятилетия с 1834 по 1844 гг., но уже в начале 20го века в России уже более миллиарда гектаров земли было засеяно картофелем и со временем он вошел в основной рацион питания граждан почти наравне с хлебом.

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А вы знали об этом?

Употреблением в пищу коров на Руси было запрещено, потому что они давали молоко, и каждый год рожали телят. До 19 века мясо в российских семьях появлялось только на праздники и обычно это было мясо самых старых животных, которые не приносили больше пользы. Убийство теленка было преступлением. Иностранные гости России говорили о том, что русские не едят телятину из-за убеждений и есть мясо теленка для них, как мясо человека. В свое время Иван Грозный приказал казнить трех рабочих, которые съели теленка.

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