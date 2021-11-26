Какими бы ни были крепкими отношения, они всегда могут исчерпать себя. Только в сказках можно жить долго, счастливо и умереть в один день. Конечно, такие случаи тоже бывают, но они очень редкие. В большинстве случаев пресыщение партнером в браке наступает либо на первом году совместной жизни, либо гораздо позже. И тогда начинают возникать первые мысли о разрыве. Какой бы ни была причина расставания, она заставляет вас задуматься о сложностях дележа имущества, детях и их воспитании, прочих материальных аспектах. И тогда неизбежно возникает вопрос, а стоит ли разводиться с мужем?

Что подразумевает развод или разрыв отношений?

Для начала расшифруем само понятие развода. Оно подразумевает полноценный разрыв семейных отношений, осуществляемый в правовом поле. После подобного расставания супруги становятся бывшими. Они больше не имеют общего семейного бюджета.

После расставания происходит быстрый или длительный бракоразводный процесс, в результате которого все нажитое в браке имущество и материальные ценности делятся пополам. Также решаются вопросы, связанные с материальным обеспечением несовершеннолетних детей. Именно из-за них так часто жены задумываются над тем, стоит ли разводиться с мужем.

Слово предоставляется статистике

Гораздо проще расстаться, когда нет детей.

Как и в любой сфере деятельности, институт брака имеет свою статистику. Например, в России, США и большинстве стран Европы из 1000 браков примерно 500-600 заканчиваются разводом.

В Японии же на 1000 заключенных браков приходится всего 250 разводов. При этом на первом году совместной жизни расстаются около 4 % брачующихся. После двух лет чуть меньше 1 6%, после 3-4 – 18 %. Самый высокий процент разводов наблюдается у пар, которые прожили в браке в пределах от 5 и до 10 лет. Данный показатель соответствует 28 %.

Семейные пары, прожившие вместе более 10, но менее 20 лет, в 22 % случаев расстаются. А все, кто живут свыше 20 лет – всего в 12% случаях расстаются навсегда. Если собрать воедино статистику семейных отношений, можно сделать сразу несколько выводов. Например, о том, что ранее действующая концепция брака почти утратила свою былую популярность.

Все больше людей отдают предпочтение неофициальным бракам. Самый большой процент детей рождается именно в таких семьях. Возможно, для кого-то это вполне приемлемый вариант, позволяющий избежать раздела имущества и прочих проблем. Женщины, проживающие в гражданском браке, гораздо реже пытаются понять, стоит ли разводиться с мужем. А все потому, что они не состоят в официальных отношениях.

Мнения о разводе: сохранить семью любыми путями

Многие считают, что развод является крайней мерой. Решить наболевшие семейные проблемы, по их мнению, можно и без расставания с супругом. По этой же причине многие дамы ставят себе цель сохранить семью, во что бы то ни стало. И это является их самой большой ошибкой.

Из-за подобной «семейной слепоты» им приходится мириться с частыми перепадами настроения своего супруга. Нередки случаи откровенного насилия в семье, которое также легко стерпеть, если думать о сохранении семьи.

Такие женщины, по мнению большинства семейных психотерапевтов, называются «терпилами». Своему супругу они готовы прощать все, начиная от регулярных оскорблений и заканчивая рукоприкладством, изменами и частым нетрезвым состоянием. Но ведь существуют определенные признаки, что пора разводиться с мужем. Что это за признаки? И как их отличить от обычной обиды во время нередких семейных ссор?

Какие признаки могут стать сигналом к разводу

Многие пожилые люди говорят, что главный сигнал к разводу является некомфортное состояние, возникающее рядом с партнером. Причина подобного ощущения может быть связана с частыми ссорами, изменами, некорректным поведением супруга. Так, если мужчина часто поднимает на вас руку, это никогда не прекратиться само собой. Останется лишь смириться и жить, терпя ежедневные побои, или разводится.

Вас также могут не устраивать моральные устои супруга. Например, некоторые мужчины относятся к категории «лежебок». Они не любят работать. Даже если они и устраиваются на какую-либо работу, долго там не могут находиться. В итоге они часто находятся в поисках работы и все больше лежат на диване перед телевизором.

В таких семьях весь финансовый груз ложится на плечи жены. Некоторые женщины вынуждены даже работать на нескольких работах. Но стоит ли разводиться с мужем, который ничего не помогает по дому, только ест, спит, иногда выполняет мелкие поручения и супружеский долг? Если многолетние уговоры изменить ситуацию так и не удались, ответ – да. Однозначно, стоит. Зачем вам супруг, от которого толку, как от домашнего кота?

Одним словом, главный признак, ведущий к разводу, отсутствие комфорта рядом с супругом.

Тяжелое эмоциональное состояние и переживания

Развод – это сложно для обоих супругов. Прожив в браке некоторое время, супруги привыкают друг к другу. Для обоих это расставание переносится очень болезненно. Особенно это касается женщин. Какой бы не была причина, приведшая к разводу, она глубоко ранит бывшую супругу.

Как следствие наступает апатия, депрессия. Из такого состояния иногда очень сложно выйти самостоятельно. И хорошо, если в этом вам помогут подруги и близкие родственники. В противном случае это под силу только специалисту. Нередки случаи, когда разочарованные и убитые горем женщины кончают жизнь самоубийством.

Стоит ли разводиться с мужем, если он изменяет?

Часто одной из причин начала бракоразводного процесса становится измена мужа. Многие женщины воспринимают ее, как личную обиду, посягательство на свою собственность. Это задевает их самолюбие. Поэтому простить ее многие не в состоянии. Общий итог – полный разрыв таких отношений.

По мнению психологов, в данном вопросе стоит разобраться обоим. Проблема обычно не возникает на пустом месте. Нужно сесть за стол переговоров и все обсудить с изменщиком. А вот стоит ли разводиться с мужем из-за этого или нет, следует решить уже после завершения разговора.

Такой подход поможет узнать главную причину того, почему супруг решился на этот поступок. Например, нередки ситуации, когда женщина не уделяла ему много времени в силу обстоятельств. Она была полностью погружена в работу, увлечена самообразованием или воспитанием детей. А секс раз в неделю ее вполне устраивал. Муж же был в корне не согласен с таким порядком вещей. Ему хотелось большей и более частой близости с супругой. И если на его предложения у нее часто «болела голова» или она ссылалась на необыкновенную усталость, волей-неволей он вынужден был задуматься об измене.

От чего зависит реакция жены на измену мужа

Часто это импульсивное решение, связанное с обидой. Изменил, значит, нужно разводиться. Однако здесь нужно рассматривать каждый случай в отдельности. В большинстве случаев специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

Была ли измена случайной (иногда она происходит, например, во время какого-либо мероприятия, где сотрудники фирмы могут почувствовать себя более свободными). Произошла ли она в другом городе или стране (часто измены происходят во время командировок, когда мужчина находится на большой расстоянии от любимой). Как часто случались измены (например, это была случайная встреча или они происходили на регулярной основе и на протяжении долгих лет). Была ли это постоянная партнерша или они всегда менялись? Изменял ли супруг в открытую или все делалось в тайне (если речь идет о первом случае, это говорит о явном неуважении к жене; это значит, что пришло время, когда пора разводиться с мужем).

Даже если вы получите ответы на все эти вопросы, психологи рекомендует еще раз взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать поспешные выводы и соглашаться на расставание друг с другом.

Стоит ли удерживать мужа, если он не хочет

Представьте себе ситуацию: много лет муж изменял своей супруге. Он делал это скрытно, а жена даже и не догадывалась о существовании другой. У них рос ребенок или несколько детей. Все было хорошо. И вдруг в один из дней супруг подходит к своей благоверной и заявляет о том, что уходит от нее к другой женщине. Он говорит, что любит другую и требует официально его отпустить. Но нужно ли это делать? И стоит ли разводиться с мужем, если есть ребенок или несколько общих детей?

В данном случае многие дамы отреагируют по-разному. Кто-то закатит скандал и пойдет разбираться с разлучницей, трепать ее за волосы, позорить на весь дом и т. д. Другие же, напротив, молча соберут вещи своему супругу и выпроводят за дверь. Некоторые сделают то же самое, но отправят его в том, в чем он был, без предварительного сбора его вещей. Понятное дело, что те и другие потом будут горько рыдать в подушку и заниматься самоедством из-за нанесенной мужем обиды. Но все это будет после.

Однако встречаются и такие дамы, которые готовы простить измену мужа ради детей. Они в буквальном смысле падают в ноги благоверному, начинают рыдать и умолять его остаться. Некоторые прибегают к низкому шантажу детьми, самоубийством и т. д.

По мнению семейных психотерапевтов, необходимо отпустить своего изменщика туда, куда он хочет. В противном случае ваш брак станет в буквальном смысле фикцией и окончательно отравит жизнь вам обоим. Да и сможете ли вы жить в постоянных подозрениях? Задержался на работе – значит, у любовницы. Не взял трубку, когда звонили, у нее же и т. д. И сам супруг будет раздавлен. Ведь ему предстоит насильно жить с человеком, которого он уже давно не любит. В такой ситуации ответьте себе честно: а смогли ли бы вы жить рядом, если больше не хотели мужа? Стоит ли разводиться в таком случае? Однозначно, да.

Расставайтесь с сохранением своего лица

Даже расставаться с супругом необходимо с сохранением собственного лица и достоинства. Если вы все же на это решились, скорее всего, это не было безосновательно. Поэтому унижаться, просить, умолять, рыдать и ползать на коленях – это не ваше. Рыдать можно и после. Но этого уже ваш супруг не увидит.

Не стоит впадать в крайности. Если мужчина решил уйти, он все равно уйдет. При этом его решение никак не зависит от количества ваших детей. И вообще, отношения между супругами – это одно, а связь между отцом и его семейством – другое.

Он может очень любить своих детей, но полностью остыть к их матери. Следовательно, если ваш избранник только заикнулся о том, что любит другую, и планирует к ней уходить, это и является главным признаком того, что с мужем пора разводиться. Как понять, что он уходит навсегда? Все просто. Он заведет с вами разговор на эту тему.

Нужен ли разрыв, когда прошла страсть

Бывают случаи, когда женщина устала от однообразных семейных отношений, и подыскивает себе вариант на стороне. В любом браке отношения необходимо подпитывать. Над ними нужно работать. А когда кто-то не хочет или устает это делать, происходят измены. И это касается обоих супругов. Тогда-то на многих женских форумах и возникают темы что-то вроде «Не хочу мужа, стоит ли разводиться?»

Если ваши отношения действительно изжили свое, не терзайте своего партнера. Отпустите его и уйдите сама. И чем быстрее вы это осознаете и сделаете, тем скорее начнете новую жизнь с новым человеком. А так, вы будете мучить мужа и себя.

Помните, если вы не любите мужа, стоит ли разводиться, решать вам. Другое дело, что после развода вы сможете в буквальном смысле расправить крылья и вздохнуть свободно.

Могут ли постоянные оскорбления мужа стать причиной развода

Среди огромного количества причин, побуждающих супругов расстаться, стоит выделить проблему некорректного мужского поведения. Очень часто таких мужчин можно заметить в шумных компаниях. Во время разговоров они не упускают возможность, чтобы не оскорбить или унизить свою жену. Если это о вас, тогда вспомните наш совет о комфорте. Задумайтесь, неужели вам с этим человеком комфортно рядом?

И если многочисленных попыток пристыдить его и успокоить было предостаточно, но он так и не изменился, развода здесь не избежать. Можно, конечно, терпеть его и дальше, но стоит ли? Разводиться с мужем, если он оскорбляет, жизненно необходимо.

Ведь если слышать много негатива в свой адрес постоянно, поневоле станешь задумываться, а не прав ли ваш супруг?! А вдруг вы действительно никчемное создание, которое ничего не стоит в этой жизни? В итоге у вас резко снижается самооценка. Вы понимаете, что кроме него никому не будете нужны, ну и далее по списку. Вы – плохая, он – благодетель и т. д.

Такие отношения называются паразитическими. В них один человек самоутверждается за счет другого. Если до скончания своих дней вы не желаете слушать его оскорбления, не терпите, разводитесь.

Финансовое положение и развод: есть ли связь?

Некоторые семейные пары расстаются, как только в их браке возникают финансовые трудности. Например, ранее влиятельный и состоятельный муж банкротится. Стоит ли жене разводиться? Если вы были с ним ради денег, то да. Найдите кого-то побогаче и получше. Если же вы любите супруга, банкротство всегда можно пережить. Известны случаи, когда самые крупные бизнесмены трижды или четырежды теряли все, начинали с нуля и опять поднимались. Так что, решайте сами!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2355910862263814515/

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