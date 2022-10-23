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Менее чем через два месяца США обещают представить самолет, который «изменит всё»

Менее чем через два месяца США обещают представить самолет, который «изменит всё»

Американский концерн Northtrop Grumman готовится представить первый образец стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Презентация самолета, который, по словам разработчика, «изменит всё», назначена на 2 декабря текущего года. Мероприятие пройдет на той же базе ВВС США в Калифорнии, где в 1988 году был впервые показан первый серийный малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit.

Характеристики «Рейдера» хранятся в строжайшем секрете. Визуально он схож с предшественником, но, по заявлениям Northtrop Grumman, в этом самолете применены совершенно новые технологии для преодоления систем ПВО противника. B-21 создан для доставки ядерного или классического ракетно-бомбового заряда без поражения самолета любыми средствами ПВО. При создании нового бомбардировщика компания учитывала возможности российских ЗРК С-400 и С-500, способных обнаруживать B-2 Spirit.

Пентагон планирует закупить для своих ВВС до 145 единиц новых самолетов в зависимости от конечной стоимости В-21. Ожидается, что новинка будет дешевле B-2, являющегося самым дорогим боевым самолетом в мире стоимостью 1,157 млрд долларов за единицу.

Несмотря на то что американские военные высокопарно называют новинку «кошмаром для России» и «самолетом, который изменит всё», недосягаемость B-21 для российских систем ПВО пока не доказана.
К тому же номенклатура вооружения, в том числе гиперзвукового, для нового бомбардировщика находится лишь на стадии разработки.

Использованы фотографии: US Air Force

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А вы знали об  этом?

В современных российских школьных учебниках можно обнаружить, что шестью восемь — двадцать восемь, а Марко Поло, судя по датам жизни, отправился в легендарное путешествие уже после смерти. Несмотря на то, что учебные пособия проходят несколько этапов проверки, внимательные родители находят в них массу фактических ошибок, не говоря уже о других претензиях к содержанию»!

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