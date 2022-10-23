Менее чем через два месяца США обещают представить самолет, который «изменит всё»

Американский концерн Northtrop Grumman готовится представить первый образец стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Презентация самолета, который, по словам разработчика, «изменит всё», назначена на 2 декабря текущего года. Мероприятие пройдет на той же базе ВВС США в Калифорнии, где в 1988 году был впервые показан первый серийный малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit.
Характеристики «Рейдера» хранятся в строжайшем секрете. Визуально он схож с предшественником, но, по заявлениям Northtrop Grumman, в этом самолете применены совершенно новые технологии для преодоления систем ПВО противника. B-21 создан для доставки ядерного или классического ракетно-бомбового заряда без поражения самолета любыми средствами ПВО. При создании нового бомбардировщика компания учитывала возможности российских ЗРК С-400 и С-500, способных обнаруживать B-2 Spirit.
Пентагон планирует закупить для своих ВВС до 145 единиц новых самолетов в зависимости от конечной стоимости В-21. Ожидается, что новинка будет дешевле B-2, являющегося самым дорогим боевым самолетом в мире стоимостью 1,157 млрд долларов за единицу.
Использованы фотографии: US Air Force
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