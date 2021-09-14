Клиническая смерть: Иногда с того света возвращаются

Рассказ христианина о своем опыте клинической смерти

Совершаются ли чудеса в наше время? Одни их совсем не видят, другие замечают отдельные эпизоды со странными обстоятельствами, третьи же видят чудо во всем, и даже в самой жизни. Но бывают еще и откровения отдельным людям, когда что-то необычное показывается явно, не иносказательно. Это может служить свидетельством и напоминанием о вечности, о другом мире, о правде и справедливости, красоте, об ответственности человека. Главным мотивом в таких явлениях есть свидетельство о любви, о Боге и смысле всего существующего по Его Божественной воле.

В истории Церкви случались события, когда некоторые личности могли удостоиться знать нечто большее о жизни и смерти, чем это открыто всем остальным. Например, апостол Павел находился в другом мире, когда душа его вышла из тела «…(в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба» (2 Кор. 12:2). Случались людям и явления Спасителя, Девы Марии, Ангелов, святых. Все это составляет двухтысячелетний опыт Православной Церкви.

Разум человека скептически относится к тем странным вещам, которым не может найти объяснения. И это нормально, так как критическое сознание позволяет со вниманием воспринимать все то, что выходит за рамки общепринятого.

Безоговорочно доверять христианин может только Священному Писанию и самой Церкви в целом, свидетельства же отдельных личностей всегда анализируются, сравниваются со святоотеческим опытом и практикой, оцениваются сквозь призму авторитетности и репутации говорящего о горнем мире.

Рассказ человека, у которого мы взяли интервью, может представлять интерес для широких масс, для верующих и неверующих, для ученых и простых, для молодых и пожилых. Итак, наша беседа с Александром Гоголем, который служит пономарем в Андрее-Владимирском храме строящегося Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова в Киеве.

О клинической смерти и нахождении души вне тела

– Александр, нам стало известно, что в вашей жизни произошел необыкновенный случай. Очень хотелось бы услышать эту историю.

– Быть может, мой рассказ заставит неверующих и сомневающихся задуматься и обрести веру в Бога, а верующих укрепит в вере. Дабы всякий обрел веру в Господа нашего Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную.

– Вы пережили клиническую смерть. Когда это случилось, чем это было вызвано?

– Господь удостоил меня через состояние клинической смерти заглянуть за пределы нашего земного бытия. Я побывал вне своего тела и теперь более чем на 100% уверен в существовании жизни после смерти.

Многое из того, что я увидел, не поддается никакому сравнению. И не хватит никаких слов, чтобы передать все чувства от увиденного и услышанного мной. Как написано: «…Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).

Случилось это в начале 90-х годов, еще в советское время, точнее, в период распада Советского Союза. Мне было лет двенадцать. Воспитывался я в обычной советской семье, где все были крещены, хотя не воцерковлены. Крестили меня в младенчестве, в 1979 году. Тайно, как и большинство крестившихся того времени, чтобы избежать проблем на работе или хотя бы простых насмешек.

До случившегося события я уже верил в Господа Иисуса Христа, но в церковь не ходил, разве на Пасху чисто символически посещал храм. На телеэкранах вместе с мексиканскими сериалами стали появляться разного рода экстрасенсы и передачи религиозного содержания. В киевских кинотеатрах запустили в прокат американский фильм «Иисус», который, можно сказать, стал своего рода кинематографическим Евангелием. Евангелие так тронуло мою душу, что я всем сердцем уверовал в Бога и от души помолился. Дословно, конечно, не помню, что-то вроде: «Господи! Я в Тебя верю, но ведь нас учили, что Бога нет. Господи! Ты ведь все можешь, сделай так, чтобы у меня даже сомнений не возникало».

Компьютеров и интернета у детей тогда не было, и мы проводили время в подвижных играх – на улице или в школе. Мы с одноклассниками придумали такую игру: несколько участников берутся за руки и сильно кружатся, а потом неожиданно отпускают руки и разлетаются в разные стороны. Главное после этого – устоять на ногах. Вдруг, неожиданно для меня, все разжали ладони, и я полетел назад. Я успел только заметить, что направляюсь в сторону окна. Впоследствии почувствовал твердый, тупой удар в затылочной части. (Как оказалось потом, это была чугунная батарея под подоконником.) Наступила полная темнота и глухота. Как будто ушел в небытие.

Через короткий промежуток времени я почувствовал небольшой провал и после этого встал. Даже не встал, а воспарил, поднялся, при этом ощутив необычную, приятную легкость. Подумал: «Это же надо, после такого удара нет абсолютно никакой боли и чувствую себя намного лучше, чем до этого». Более того: так хорошо я себя не чувствовал никогда. Школьные товарищи стояли около меня с хмурыми лицами и, как во время траура, наклонив головы, смотрели куда-то вниз. Я пытался им что-то говорить, размахивать руками, делать какие-то движения, но они на меня и мои действия совершенно не реагировали. Все это очень странно выглядело… Далее заметил, что у меня под ногами валяются школьные портфели и какие-то вещи, похожие на мои, и обувь на ногах моя. Оказывается, это лежало мое тело, а я стоял поверх него, т. е. моя душа вышла из него. Как такое может быть?! Я здесь, и я там?! Я стал задумываться над всем происходящим и в какой-то момент осознал, что я умер, хотя все еще не мог смириться с этой мыслью. Мне стало даже смешно, ведь в этих стенах нас учили, что жизнь человека заканчивается с наступлением смерти и что Бога нет. Вспомнились и слова из фильма, где Господь говорил: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25).

Смерти нет

Как только я подумал о Господе, сразу услышал эти слова: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет». Через какое-то время в углу над потолком пространство разорвалось, образовалась черная дыра, и возник какой-то нарастающий, необычный монотонный звук.

Меня, как магнитом, начало туда всасывать, словно затягивать всего, но впереди изливался необыкновенный свет – очень яркий, но не слепящий. Я оказался в каком-то бесконечно длинном, трубообразном тоннеле и поднимался вверх с огромной скоростью. Свет меня всего пронизывал, и я был как бы частью этого света. Никакого страха не испытывал, чувствовал любовь, абсолютную любовь, неописуемое спокойствие, радость, блаженство… Такую любовь даже родители к детям не испытывают. Меня переполняли эмоции. Красок и цветов там намного больше, звуки более насыщенные, запахов больше. Я отчетливо чувствовал и осознавал в этом потоке света присутствие Самого Господа Иисуса Христа и испытывал Любовь Божию! Люди даже представить не могут, насколько сильна Любовь Божия к нам. Я иногда задумываюсь: если бы человек в своем физическом теле это испытал, то его сердце не выдержало бы. «Потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20), – сказано в Писании.

В этом свете я почувствовал, что сзади меня обняли, со мной присутствовало необыкновенно белое, светлое, очень доброе и любвеобильное Существо. Как потом выяснилось – это был Ангел. По внешнему описанию он чем-то похож на трех Ангелов, изображенных в образе «Троица» Андрея Рублева. Ангелы высокие, тела утонченные, и они как бы бесполые, но выглядят как юноши. Кстати, крыльев у них нет, а изображение их на иконах с крыльями являются символическими. Я с ними общался и пришел к выводу, что совершенно не хочу грешить, что мне хочется и нравится творить только добрые дела.

Во время общения была показана моя жизнь в деталях от рождения, добрые и хорошие моменты. Учился я в школе плохо и Ангелу говорил, что мне тяжело, по математике не успеваю. Ангел отвечал, что нет ничего тяжелого, и показал мне один из институтов, где математики решали какую-то глобальную проблему. Сейчас уже объяснить не смогу в деталях, а тогда это настолько было все открыто, ничего непонятного. Там я серьезную взрослую задачу за секунду решил для себя.

Оттуда каждого человека видно насквозь: что он из себя представляет, что у него в сердце, о чем думает, все его страсти, к чему стремится его душа.

Сто лет – как один миг

– Вы хотите сказать, что даже мысли видны всем?

– Мысли само собой, там все видно, и человек виден, как на ладони, но при этом ощущаются любовь и свет, которые от Бога исходят. Сверху смотришь и думаешь: зачем тебе, человек, так много надо, сколько у тебя времени осталось? Кстати, о времени. Нашего исчисления (год, два, три, сто, пятьсот лет) там нет, там это миг, секунда. Ты прожил 10 лет или прожил 100 лет – как вспышка, раз – и все, и нет. Там вечность. Время совсем не так ощущается, как на Земле. И ты отчетливо понимаешь, что время нашей земной жизни – это то время, когда человек может покаяться и обратиться к Богу.

Мне показали нашу Землю, я видел идущих по городам и улицам людей. Оттуда проглядывается внутренний мир каждого человека: ради чего он живет, все его мысли, стремления, страсти, расположение души и сердца. Я видел, что люди делают злое из-за стремления к богатству, стяжательству и удовольствиям, из-за карьеры, почета или славы. С одной стороны, противно смотреть на это, а с другой – мне было жаль всех этих людей. Я удивлялся и задавался вопросом: «Почему большинство людей, как слепые или безумные, идут совершенно иным путем?» Нам кажется, что земная жизнь в 100 лет – это приличный срок, а там ты понимаешь, что это всего лишь миг. Земная жизнь – это сон по сравнению с вечной жизнью. Ангел сказал, что Господь любит всех людей и желает всем спасения. У Господа нет ни одной забытой души.

Мы поднимались все выше и достигли какого-то места, даже не места, как я понимал, а другого измерения или уровня, возвращение из которого могло стать невозможным.

Ангел мне намекал остаться. Признаюсь, я испытывал огромную любовь, заботу, блаженство, меня переполняли эмоции. Мне было настолько хорошо, что совсем не хотелось возвращаться обратно в тело. Голос из Света спросил, нет ли у меня каких-то незавершенных дел, которые меня держат на Земле, и все ли я успел сделать. Я не беспокоился о том, что там лежит мое тело. Мне совершенно не хотелось возвращаться. Единственная мысль, которая меня тревожила, – о маме. Я осознавал ответственность выбора, но понимал, что она будет волноваться. Я знал, что умер, что душа вышла из тела. Но страшно было представить, что случится с мамой, когда ей скажут, что ее сын мертв. И еще преследовало чувство какой-то незавершенности, чувство долга.

Откуда-то свыше раздавалось невероятно прекрасное пение. Даже не пение, а величественное, торжественное ликование – хвала Всевышнему Творцу! Оно было похоже на Трисвятое «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Это ликование меня пронизывало, и я чувствовал, как каждая молекула, каждый атом моей души поет хвалу Богу! Моя душа пылала от счастья, испытывала невероятное блаженство, Божественную любовь и неземную радость. У меня было желание остаться там и вечно хвалить Господа.

Во время полета с Ангелом я ощутил сильную любовь и понял, что Бог любит каждого человека. Мы на Земле часто кого-то осуждаем, о ком-то плохо думаем, а Бог любит абсолютно всех. Даже, скажем так, самых паршивых негодяев в нашем представлении. Господь хочет всех спасти. Мы все для Него дети.

Увидел я также издалека Землю (вопросов я много не задавал, не додумался, может, если бы постарше был, то больше бы спрашивал). Там, повторюсь, запахи настолько необычайно приятные, что если собрать все благовония Земли, то все равно таких ароматов не получится. И все оркестры мира не сыграют музыку, подобную той, которую я слышал. Язык там тоже есть, он многофункциональный, многозначный, однако все его понимают. Мы на нем общались, я его назвал Ангельским.

Нам для общения нужно прилагать усилия. Вначале следует подумать, что ты хочешь сказать, далее подобрать нужные слова, сформулировать предложение, а потом его еще и произнести с нужной интонацией. Там все не так.

– То есть там общаются без слов?

– На том свете то, о чем думаешь, то и говоришь. Можно сказать, прямой эфир. И все исходит от души и с невероятной легкостью. Если здесь мы можем лицемерить, то там нет. Лексикон Ангельского языка содержит во много раз больше слов, чем наш, земной. Ангельский язык необычайно красив. Я сам разговаривал на нем и прекрасно его понимал. Когда звучит этот язык, то появляется ощущение, будто рядом шумит вода с необычайным множеством звуков, похожих на музыку. Там вообще всего больше – цветов, звуков, запахов. И нет такого вопроса, на который ты бы не получил ответ. Этот поток Божественного Света – источник любви, жизни и абсолютный источник знаний.

Каждый судит себя сам

– Но все-таки Вы вернулись?

– Я ощутил сверху какой-то необыкновенный Свет, еще больший, чем ранее. Он приблизился к нам. Ангел меня заслонил собой, как птица своего птенца, и сказал, чтобы я приклонил свою голову и не смотрел туда. Божественный Свет просветил мою душу. Я почувствовал трепет и страх, но страх не из-за боязни, а от неописуемого чувства величия и славы. Я не сомневался, что это Господь. Он сказал Ангелу, что я еще не готов. Было принято решение о моем возвращении на Землю. Я спросил: «А как попасть туда, выше?» И Ангел начал перечислять Заповеди. Я поинтересовался: «А что является самым главным, какая цель моей жизни?» Ангел ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. И возлюби ближнего твоего, как самого себя. Относись к каждому человеку так, как к самому себе, чего желаешь себе, того желай и другому человеку. Представляй, что каждый человек – это ты сам». Все так доходчиво говорилось, на понятном языке, на нужном уровне понимания. После этого Голос Божий трижды спросил меня: «Любишь ли ты Меня?» Я трижды ответил: «Люблю, Господи».

Возвращаясь обратно, я продолжал общаться со своим Спутником. Думаю про себя: «Грешить не буду никогда». Мне же говорят: «Грешит каждый. Даже помыслом можно грешить». «А как же вы тогда уследите за всеми? – спрашиваю я. – Как на суде оценивается конкретный случай греховного действия души?» И вот какой был ответ. Мы с Ангелом оказались в каком-то помещении, сверху смотрели на все происходящее: несколько человек о чем-то спорили, ругались, кто-то кого-то обвинял, кто-то врал, оправдывался… И я мог слышать мысли, переживать все чувства каждого из участников спора. Я даже ощущал запахи, физическое и эмоциональное состояние всех. Со стороны нетрудно было оценить, кто виноват. Там нет сокрытого, непонятного, там видно мысли каждого человека. И когда душа предстанет на суд, ей это все будут показывать. Душа сама будет видеть и оценивать себя и свои действия по каждой конкретной ситуации. Наша совесть нас же будет обличать. Вы окажетесь в том же месте, и перед вами как бы прокрутится пленка, при этом вы прослушаете и прочувствуете каждого человека, узнаете его мысли в тот момент. И даже его физическое и психическое состояние испытаете. Каждый человек сам себя осудит правильно! Вот что самое важное.

Нахождение мое в другом мире подошло к концу, и я вернулся в свое тело. Я почувствовал резкое падение, это и было возвращение. О, насколько тяжело пребывать в нашем теле по сравнению с тем, когда душа без него. Скованность, тяжесть, боль.

– Был ли показан ад или что-то подобное?

– Вот в аде я не был. Я знаю, что есть такие люди, которые находились там. Не знаю почему, может, не додумался тогда спросить об этом своего Спутника. Я даже в раю не был, только лишь до какого-то места мы долетели, и я внутренне осознавал, что если выше полететь, то уже возврата не будет.

– Все это очень удивительно. Нецерковные люди верят в это свидетельство? Если они скептически относились к Вашей истории, интерес рассказывать пропадал?

– Одни близкие, знакомые верят, другие задумываются, пытаются изменить свою жизнь. Сначала рассказывал одноклассникам, даже в медпункте, куда сразу попал после травмы. Мне врач выписала справку и сказала: «Иди домой, мол, отдыхай». В детстве и юности тоже делился этой историей. Воспринималась она по-разному. В зрелом возрасте на работе ее рассказывал, некоторые задумывались, но большая часть все равно не верит.

Я не знаю, многие ли что-то подобное видели, но в основном люди настороженно относятся к таким рассказам. Будучи не на Земле, я думал: «Расскажу это всем». Ангел же, видя мои мысли, сказал, что люди не поверят. Я вот теперь вспоминаю евангельскую притчу о богаче и бедном Лазаре, когда первый просит Бога послать праведного Лазаря к живым братьям, чтобы хоть они позаботились о своей душе и спасении. Но ему был ответ, что если и мертвые воскреснут – не поверят. Вот это точно. До сих пор многие люди говорят, что мне это приснилось, кто-то сначала задумывается, а потом через какое-то время утверждает, что это галлюцинации. Хочу сказать еще раз: это не галлюцинации, не сон, произошедшее настолько реально, что скорее сама наша земная жизнь по сравнению с тем местом, где я очутился, является сном.

– Не может ли это быть состоянием прелести, что означает дьявольское наваждение?

– Если бы это было прелестью, то я, может, был бы сейчас неверующим или сумасшедшим. Какой смысл бесам показывать потусторонний мир, мою жизнь для моей же пользы? Наоборот, дьяволу нужно продемонстрировать, что ничего не существует, его задача – отвернуть от Бога. Более того, есть же евангельские слова и проповеди в моей встрече. Только со временем, когда уже повзрослел и воцерковился, стал знакомиться с Евангелием, я вспоминал слова, которые слышал при общении с Ангелами. Многие из Евангелия. Какой был смысл дьяволу сделать меня церковным человеком, христианином? Ему нужно отвести от веры, от Церкви.

– Какое было состояние после смерти и сколько оно продолжалось?

– Возвращаясь назад по тому же светлому тоннелю, я ощутил резкое падение и через мгновение очнулся в своем теле. Очнувшись, я почувствовал боль, скованность, тяжесть. Я был узником собственного тела. Надо мной стояли дети и учительница. Увидев, что я ожил, все резко обрадовались. Одна девочка сказала: «Мы думали, что ты умер, ты уже был такого цвета, как мертвец». Я спросил: «А сколько меня не было?» Она ответила, что не засекала, но где-то пару минут. Я удивился, мне казалось, что меня не было как минимум пару часов.

Что еще вспомнилось… Когда мы летели, моя земная жизнь показывалась какими-то моментами. Один из них: нам выдали учебники по истории, где на первой странице был Ленин. Я взял черную ручку, пририсовал ему рожки, нарисовал зрачки глаз, как змеиные, зубы в виде клыков. Не знаю почему, но мне тогда захотелось разрисовать его. Учительница истории проходила и заметила это, и, естественно, был скандал. Говорили, что я не достоин носить пионерский галстук. Предполагалось, что на собрании поднимется вопрос о наказании. В тот момент я считал это очень постыдным поступком. Это сейчас мы знаем, что большевики-богоборцы творили в нашей стране и сколько принесли горя людям. Этот эпизод с моим «художеством» позабавил даже Ангелов, у них тоже есть что-то наподобие чувства юмора.

– На вашу духовную жизнь это событие сильно повлияло?

– Повлияло, конечно. Если у некоторых есть вера в иной мир, то у меня твердое убеждение. Меня уже никак не переубедишь в обратном. И если я слышу, как кто-то рассказывает, что нет загробной жизни, на меня такие атеистические лозунги никак не действуют.

– Что вы чувствуете при воспоминании об этом событии – страх, ответственность или радость?

– И радость, и страх. И обостренное чувство совестливости, если так можно сказать. Я еще тогда заметил: красота там такая, что даже если в земной жизни трудно, то это какая-то секунда, если судить относительно того мира. Ради вечного блаженства и той несказанной радости стоит жить, страдать, бороться. Вспоминаю также слова преподобного Серафима Саровского и его образное сравнение, что если нам здесь, на Земле, полагалось бы быть погруженными вместе с червями, то даже и в этом случае мы должны благодарить Господа ради того знания, что будем спасены.

– Что бы Вы хотели сказать людям, которые прочтут Ваше свидетельство?

– У меня многие спрашивали: «А может, тебе это приснилось?» Нет, не приснилось! Наша земная жизнь – это сон. А там реальность! Причем эта реальность очень близка каждому человеку. Там на любой вопрос есть ответ. Там ребенок может решить сложнейшую задачу за долю секунды. Там я понял, что человек не создан, чтобы делать зло. Люди! Проснитесь от греховного сна. Не отворачивайтесь от Бога. Христос с распростертыми объятиями ждет каждого человека, каждого, кто готов открыть для Него свое сердце. Человек! Остановись, открой двери своего сердца. «Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3:20), – говорит Господь. Иисус Христос омыл Своей Кровью от власти греха весь человеческий род. И только тот, кто откликнется на призыв Божественной проповеди, – спасается. А тот, кто ответит отказом, – не спасется. Он окажется в аду. В Православной Церкви есть все необходимые средства для спасения человека. И мы должны с благодарностью и с открытым сердцем двигаться навстречу Господу с желанием благодарить Его за дар спасения, зная, что нам и вечности не хватит, чтобы выразить признательность Ему.

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