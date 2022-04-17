Загадка кардинала Меццофанти - полиглот, который никогда не учил языков

Да, такое вот бывает и случается. Доподлинно известно, что такой человек жил в 18-19 веках, никогда и никуда не выезжал, но при этом знал почти все языки мира.

Как так может быть?

Джузеппе Меццофанти (1774-1849)

Джузеппе Гаспаро Меццофанти - один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества. Конечно, он был не простым крестьянином. Тогда его знание языков вообще было бы фантастикой.

Джузеппе - итальянский кардинал. А значит человек образованный и начитанный, у него было много возможностей узнать что-то новое и тем более получить знания в области языков.

И все же Меццофанти остается загадочной личностью спустя века для историков и исследователей.

Причина легендарности и интереса ученых к этой личности в том, что он бегло говорил на 60 языках и 50 диалектах. И почти на 50 из них писал эпиграммы и еще около 50 языков мог понимать, хотя никогда не покидал пределы родной Италии.

Невероятно! И это в те времена, когда на родном-то языке не все могли выражаться понятно для окружающих, а изучение всего одного иностранного языка считалось доступным только богатым и крайне одаренным.

Джузеппе был особенным. Языки сами словно появлялись в его голове и он мог общаться с любым иностранцем на родном для того не то что языке, а даже на местном диалекте.

Например, однажды Меццофанти выучил новый язык всего за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь от чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни. Как никак, Джузеппе был священником.

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