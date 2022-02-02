Удивительные факты обо всем на свете

Подборка коротких фактов из разных областей. А знаете ли вы что…

1. Однажды Альфред Нобель прочёл в газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мёртв», напечатанный по ошибке (умер его брат). Нобель задумался над тем, каким он останется в памяти потомков и решил учредить Нобелевскую премию.

2. Замок, который появляется в заставке диснеевских фильмов, был срисован с настоящего. Он находится в Германии, и действительно вдохновил Уолта Диснея на создание его «Волшебного королевства».

3. У берегов Техаса как-то раз перевернулось прогулочное судно. Это произошло из-за того, что несколько десятков пассажиров столпились у одного борта — поглазеть на нудистский пляж!

4. Украшать торт свечками придумали греки. Они втыкали их в круглые пироги, символизировавшие полную луну, и зажигали в честь богини луны Артемиды.

5. Гигиенические тампоны изначально были изобретены для того, чтобы останавливать кровь при огнестрельных ранениях.

6. Однажды Николь Кидман и Мишель Пфайфер поспорили с Джорджем Клуни на 10 тысяч долларов каждая, что к сорока годам он женится и обзаведётся детьми. После 40-летнего юбилея актёра обе проигравшие выслали ему по чеку. Клуни их вернул с предложением удвоить ставку и продлить спор до своего 50-летия.



Мишель Пфайфер

7. В Мавритании попытки запретить рабство производились трижды: в 1905, 1981 и последний раз — в августе 2007 года. До сих пор она остаётся последним рабовладельческим государством в мире.

8. Название конфет M&M’s расшифровывается как Марс и Мьюрри’с. Это фамилии двух основателей компании.

9. Китайцы, которые хотят продемонстрировать окружающим, что они богаты, пьют дорогое красное вино… смешивая его с Кока-колой или Спрайтом. По-другому им невкусно.

10. Только в двух регионах мира до сих пор не признают за женщинами право голосовать (и избираться на государственные посты) — это Саудовская Аравия и Ватикан.

11. С момента, когда первый самолёт поднялся в воздух, и до момента, когда с него была сброшена первая бомба, прошло всего восемь лет.

12. Трое американских актёров, снимавшихся в рекламе сигарет «Мальборо», скончались от рака лёгких.

13. В 1930 году по улице Детройта шёл человек по имени Джозеф Фиглок. В это же самый момент из окна на той же улице выпал маленький ребёнок — в аккурат на прогуливающегося Фиглока. В результате оба пострадавших отделались лёгким испугом. Прошёл год… Тот же Джозеф Фиглок проходил по тому же самому месту и из того же самого окна прямо на него опять свалился тот же малыш. И опять всё закончилось благополучно.

14. Королева Англии владеет ближайшим к Букингемскому дворцу Макдоналдсом.

15. 20 февраля в Швейцарии застрелили единственного дикого медведя страны. Это пришлось сделать, когда стало ясно, что его не удастся отвадить от человеческих поселений.

16. В 2007 году один профессор Стэнфорда дал своим студентам задание создать приложение для Facebook и дать людям возможность его опробовать. Результат был совершенно неожиданным: несколько студентов бросили университет и основали собственные компании.

17. Во время Второй мировой войны немцы, чтобы запутать противников, построили несколько фальшивых аэродромов с картонными самолётами. После того, как работа была закончена, союзники «разбомбили» фальшивые аэродромы картонными бомбами.