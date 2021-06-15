10 ошибочных гипотез об устройстве мира

Мы знаем,что тайны Вселенной безграничны,но продолжаем стремиться к их разгадке. Постоянно возникают новые теории,а старые развиваются,исчезают или меняются до неузнаваемости. Таково естественное развитие науки,в основе которой лежит в том числе умение признавать собственные ошибки.

Древние заблуждения, вроде Солнца, вращающегося вокруг Земли, или более современные — например, что Венера покрыта зеленью и пригодна для жизни — были опровергнуты с развитием астрономии и космонавтики. Какие же ещё известные научные гипотезы оказались ошибочными?

Планета Вулкан. Французский астроном XIX века Урбен Леверье никак не мог объяснить странную орбиту Меркурия, и сделал предположение, что рядом с Солнцем находится ещё одна планета — Вулкан. Были опубликованы даже несколько сообщений о наблюдении загадочной планеты, но все они противоречили друг другу. В XX веке теория относительности развеяла тайну орбиты Меркурия, а вместе с ней теорию о Вулкане.

Самозарождение — гипотеза, в которую верили на протяжение тысячелетий. Имеется в виду появление живых организмов не из других организмов, яиц или семян, а из неживой среды. Даже Аристотель считал, что личинки мух самозарождаются в трупах животных.

И хотя вопрос зарождения жизни на Земле остаётся открытым, в основном эта теория опровергнута.

Расширяющаяся Земля — на удивление популярная идея, существовавшая аж до середины XX века. Считалось, что движение материков происходило из-за того, что Земля постепенно увеличивается в объёме. Эту гипотезу всерьёз рассматривал Чарльз Дарвин. Изучение тектонических плит в 1960-х годах и позже доказало, что Земля не менялась в размерах как минимум 400 миллионов лет.

Флогистон — гипотетический элемент, наполняющий все горючие вещества. Химики XVII века предполагали, что именно он обеспечивает горение, а также отвечает за разнообразные процессы в металлах, например, за образование ржавчины. Теория флогистона была вытеснена кислородной теорией в 1770-х годах.

Марсианские каналы. В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли объявил, что смог разглядеть на Марсе загадочные прямые линии и назвал их «каналами». Позже была сформулирована теория о том, что каналы имеют искусственное происхождение и используются марсианами для орошения планеты. В XX веке гипотезу опровергли — линии оказались оптической иллюзией.

Эфир — загадочная среда, в существование которой верили многие великие учёные, например, Аристотель, Рене Декарт и Томас Юнг. Правда, все они понимали эфир по‑разному — как аналог вакуума, первородное вещество или «транспорт» для света. Эти теории были чрезвычайно популярны, но после длительных исследований получили опровержение.

Tabula rasa — теория о том, что человек рождается словно «чистый лист», без какого-либо умственного и чувственного содержания, получая его только во время взросления. Была сформулирована Аристотелем и широко распространена вплоть до конца XX века. Даже глубокое изучение генетических механизмов и передачи наследственных черт не смогло окончательно убедить сторонников этой гипотезы в её ошибочности.

Френология — одна из первых и самых известных псевдонаук, определяющая умственные качества человека по форме черепа и размеру мозга. Френологи утверждали, что чем больше у человека мозг, тем больше информации он может сохранить. Дальнейшее развитие нейрофизиологии опровергло данные тезисы.

Неподвижная Вселенная. Эйнштейн, безусловно, был одним из величайших учёных в истории человечества, но и ему случалось ошибаться. Он полагал, что Вселенная неподвижна, её размер остаётся неизменным, и его сдерживает мощное антигравитационное поле. После длительного спора с Эйнштейном эту гипотезу опроверг русский математик Александр Фридман.

Холодный ядерный синтез — «святой Грааль» химиков, теория об осуществлении ядерного синтеза без сверхвысоких температур. В 1989 году Мартин Флейшман и Стэнли Понс заявили, что успешно провели ХЯС, но их эксперимент не удалось повторить никому. На данный момент гипотеза так и не получила убедительных подтверждений.

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