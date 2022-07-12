Почему Екатерина II засекретила дело восстания Пугачева?

Сейчас мы уже привыкли к тому, что документы, касающиеся событий государственной важности, попадают в руки историков и обычных людей только после нескольких десятилетий секретного хранения. Однако для России XVIII века такое было в новинку. Казалось, Екатерине стоило бы наоборот широко освещать все преступления Пугачёва, равно как и наказание, чтобы неповадно было прочим. Однако государыня императрица выбрала другой путь.

Екатерины Великая

Мог ли Пугачёв и впрямь быть Петром III?

Первый и самый известный вердикт этой операции по засекречиванию данных о бунте дал ещё Александр Сергеевич Пушкин, который пытался собрать материал для своей «Истории Пугачёва». «Концов не сыскать», - будто бы сказал классик.

Существует версия (и, как ни странно, она до сих пор имеет своих сторонников), что засекречивать документы императрица решила, поскольку восстание и впрямь поднял её чудом уцелевший супруг. В этом случае легко объяснить её стремление предать всё забвению, но совершенно непонятно, почему Пётр III ждал больше 10 лет, прежде чем предъявить свои права на престол. Кроме того, очевидно, что при казни его наверняка опознало бы московское дворянство, собравшееся поглазеть на последние минуты жизни Пугачёва.

Казнь Пугачева. Картина Виктора Маторина. 2000 год

Чтобы обойти это препятствие, появилась гипотеза, что самого Петра III, на самом деле, убили ещё на допросах, а для казни выставили постороннего человека, которого и умертвили поскорее (четвертовали, начав с головы), чтобы он чего-доброго не рассказал всю правду. Однако это тоже маловероятно, ведь успел же этот лже-Пугачёв проговорить своё знаменитое: «Прости, народ православный!». Нет, настоящим императором он, конечно, не был.

Екатерина II скрывала обстоятельства расследования, чтобы не обидеть никого подозрениями?

Государыню, да и не её одну, в пугачёвском бунте удивляло другое: откуда такой размах у беглого казака? Как ему удалось снарядить такое широкое восстание? Откуда монеты с его профилем? Откуда взялись так качественно изданные «прелестные письма»? Ну и, конечно, кто надоумил беглого казака Емельку Пугачёва выдать себя за покойного императора?

На последний вопрос у Екатерины было два варианта ответа: либо зарубежный след, либо дворянский заговор. И в том, и в другом случае дознание нужно было проводить максимально тихо. Во-первых, чтобы раньше времени не спугнуть инициаторов бунта, а потом, застав врасплох, наказать по всей строгости. Во-вторых, чтобы не обидеть подозрениями невиновных и не испортить с ними отношений.

Судя по всему, круг подозреваемых у императрицы был весьма широк. Потому что уже первая следственная комиссия, сформированная в Казани ещё в ноябре 1773-го, сразу же стала «секретной», и её деятельность контролировалась напрямую Екатериной II.

По всей видимости, причина в том, что государыня рассчитывала найти конкретных изменников среди своих приближённых и нанести по ним неожиданный удар. Однако императрицу ждало разочарование: все применённые к Пугачёву и его сторонникам следственные действия не дали желанного результата. Не было обнаружено ни иностранного заговора, ни участия высокопоставленных дворян.

Кадр из фильма "Русский бунт"

От страха перед новыми пытками Пугачёв даже оговорил несколько человек из встреченных им в жизни старообрядцев, но среди них не было ни одной хоть сколь-нибудь значительной фигуры. К тому же очная ставка показала, что даже эти люди не были виновны в подготовке восстания. Приходилось признать, что все подозрения были беспочвенны, поэтому императрица сочла за благо не распространяться о подробностях следствия.

Екатерина II не хотела войти в историю «Кровавой»?

Ещё один комплекс причин, по которым «дело Пугачёва» постарались предать забвению, заключался в желании государыни поддерживать имидж просвещённой императрицы. Во-первых, сам факт восстания такой массы людей против её правления уже говорил о том, что в государстве не всё ладно. Неслучайно от иностранцев бунт скрывали, как могли, и даже будучи вынуждены признать его, всё равно серьёзно преуменьшали масштаб.

Во-вторых, подробности расправы над восставшими ставили правительство на одну ступень с заговорщиками, если не сказать хуже: Пугачёв и его люди убили около 3000 дворян, а в ходе «наведения порядка» было казнено и замучено до смерти как минимум в 10 раз больше.

Кадр из сериала Екатерина. Самозванцы

Особенно усердствовал руководивший следствием в Казани Павел Потёмкин. Местный архимандрит Платон сообщал своему знакомому: «Следственная комиссия совершает столько преступлений и днём, и ночью, что об этом ни говорить, ни писать нельзя». Вот, чтобы эти обстоятельства не будоражили страну ещё больше, а заодно не портили имидж просвещённой императрицы, «дело Пугачёва» и решено было поскорее «забыть».

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО! Мало кто знает, что восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему «Спящая красавица» подмигивает туристам, как это возможно https://otari.mirtesen.ru/blog/43985114848

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!