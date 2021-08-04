Как советские солдаты в Афганистане обходились без женщин?

В начале 1970-х годов во главе Афганистана стоял король, который придерживался западного курса развития. Несмотря на крайне консервативное местное общество, он пытался поменять образ жизни на более современный и добился определенного успеха хотя бы в некоторых больших городах. В стране было много врачей-женщин, учителей-женщин и даже женщин-чиновниц.

Но буквально в десяти километрах от столицы и иных центров могли находиться забытые богом кишлаки, где не было воды и электричества, а нравы местных жителей были на уровне средневековья. А после введения советской армии началась еще более интенсивная гражданская война, гуманитарная ситуация сильно ухудшилась, и прежние вольности были забыты. Но буквально в десяти километрах от столицы и иных центров могли находиться забытые богом кишлаки, где не было воды и электричества, а нравы местных жителей были на уровне средневековья. А после введения советской армии началась еще более интенсивная гражданская война, гуманитарная ситуация сильно ухудшилась, и прежние вольности были забыты.

Тем не менее, СССР вводил сюда свои войска как друг, а не как враг и поставил себе цель построить в Афганистане справедливое коммунистическое общество. Как мы все помним, это было сделано по приглашению здешнего правительства. По этой причине замполиты и офицеры строго следили за моральным обликом своих подчиненных и старались пресекать плохое обращение с местными.

Тем не менее, когда на войне оказывается группа молодых мужчин, всегда возникает ряд проблем, связанных с их потаёнными желаниями. В условиях дефицита противоположного пола в собственных рядах, внимание поневоле переключается на женщин, находящихся на стороне противника.

Поэтому да, эксцессы были. Кое-что об этом написала небезызвестная белоруска Светлана Алексиевич в своей книге «Цинковые мальчики», кое-что добавили другие авторы. Но вообще, ветераны-афганцы по понятным причинам склонны умалчивать о том, как они справлялись с дефицитом женского внимания. Об этом не любят рассказывать и сами жители Афганистана, поскольку понятие личной чести и чести семьи ценится у них очень высоко.

Одним из самых известных случаев произошел в 1981-м году, когда разведбатальон 66-й мотострелковой бригады 40-й армии патрулировал аул неподалеку от Джелалабада. Советские солдаты не только забрали овец на шашлык, но и воспользовались доступными местными женщинами. Несмотря на то, что свой поступок они постарались скрыть, об этом стало известно, и одиннадцать воинов-интернационалистов отправились на Колыму.

Кроме того, я слышал о женщинах, которых забирали в расположение частей, а затем пользовались ими по необходимости. Некоторые сельские жители даже бежали в соседний Пакистан, не желая, чтобы шурави опозорили их жен и дочерей. Но вообще, такое поведение было скорее редкостью.

Чаще этим славились моджахеды и афганцы, воевавшие на стороне правительства. Дело в том, что советские люди не отличались религиозным консерватизмом и «посрамление женской чести» не представляло для них самоцель. Зато местные мусульмане были склонны не только победить врага на поле боя, но и воспользоваться затем захваченными в плен красотками как трофеями.

Иногда, впрочем, все было вполне добровольно. Находил в интернете признание, что кое-кому в Афганистане приходилось покупать женское внимание за сухпайки и патроны. Видимо, так могли поступать те афганки, которых война лишила их отцов и мужей. Иногда контакты происходили с коммунистически настроенными афганцами, которые имели почти европейские нравы и привычки. Это, как если бы в самом СССР славянин познакомился с таджичкой или узбечкой.

Некоторые мусульмане из рядов советской армии наводили контакты с местными, оставались в Афганистане и женились. Подобные поступки для этнических русских были, скорее, редкостью, и все они известны наперечет. Чаще всего, у них были иные мотивы, нежели желание найти приключения с афганками.

А вообще, восточные женщины уже в лет двадцать имели несколько детей и либо с утра до вечера впахивали на поле, либо жили дома очень изолированно. Едва ли даже самый умелый донжуан сумел установить с ними хоть какой-то контакт. Поэтому проблему недостатка женщин большинство солдат и офицеров решали обычно через сублимацию. С горячительными напитками в Афганистане было сложно, зато продукции местного сельского хозяйства там было навалом. И той, которую кyрить, и той, которую кoлoть)))

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