Разлад в семье: причины, способы налаживания отношений, советы психологов

Люди не могут жить без ссор. Различное воспитание, мировоззрение и интересы могут внести разлад в семью. Люди перестают друг друга понимать, начинают ссориться и скандалить. Нередко такие стычки приводят к разводу. Как избежать недопонимания и сохранить хорошие отношения на долгие годы? Читайте об этом ниже.

Бытовые проблемы

Главная причина всех конфликтов – это неумение жить вместе. Люди, которые были воспитаны в различных социальных условиях, плохо «притираются» друг к другу. Кому-то может показаться странным скандал из-за немытой посуды или из-за незакрытой зубной пасты. А теперь представьте, что посуда, которую вы всю жизнь привыкли видеть чистой, вдруг перестанет быть таковой. Или паста перестанет закрываться. Такие мелочи, к которым поначалу можно относиться снисходительно, постепенно начинают раздражать. Разлад в семье начинается с небольшой трещины. Один из партнеров просит другого, чтобы он сменил свои привычки. Если человек не слышит свою вторую половинку или же не хочет себя менять, то вскоре можно будет ждать крупную ссору. Нужно уметь меняться и подстраиваться под требования близкого человека. Да, это будет сложно, но зато вы сможете выиграть намного больше. Хорошее отношение второй половинки, которая заметит в вас положительные перемены, принесет свои дивиденды.

Скука

Что является второй по популярности причиной разладов в семьях? Если один из партнеров не смог реализовать себя, не нашел никакого хобби, он будет жить не своей жизнью, а жизнью своей второй половинки. В этом случае жизнь партнера, у которого есть свои интересы, станет невыносимой. Почему? Вечные звонки и СМС будут напрягать. Человек не сможет сосредоточиться на работе или на своем увлечении, так как второй половинке будет скучно дома, и она будет требовать внимания. Вечером, когда персоне захочется отдохнуть, неугомонный партнер будет ходить вокруг и гундеть о том, что нужно сходить в кино или же в ресторан. Человек, который не может самостоятельно найти себе занятие, невыносим. С ним скучно и неинтересно. Такая персона не сможет ничего рассказать, но зато будет требовать, чтобы все окружающие ее развлекали. Чаще всего такими индивидами являются женщины, но исключения из этого правила не так редки, как хотелось бы.

Расхождение интересов

Отчего происходит разлад в семье? Люди, которые в начале своего совместного жизненного пути имеют общие интересы, могут их со временем потерять. Человек меняется, он пересматривает свои взгляды на жизнь и на себя. Неудивительно, что порой какая-то часть его увлечений остается в прошлом. Люди, которые перестают проводить время вместе, начинают отдаляться друг от друга. Им не о чем поговорить. Они больше не понимают друг друга и не могут осознать, что же пошло не так в отношениях. Видимый фасад счастья может быть только красивой картинкой, за которой ничего нет. Такие отношения можно назвать мертвыми. Если человек больше не понимает свою вторую половинку, и ее присутствие рядом начинает раздражать, то следует искать в первую очередь перемены не в партнере, а в себе. Если вы действительно поменялись, поговорите со своим близким человеком. Холодность в отношениях всегда чувствуется двумя людьми. Если вы хотите сохранить хорошие и крепкие отношения надолго, то не стоит терять общих интересов. Даже в том случае, если какая-то деятельность вам больше неинтересна, найдите область, в которой все еще существуют точки соприкосновения.

Уделяйте друг другу внимание

У вас случился разлад в семье? Что делать и как восстановить отношения? Нужно постараться уделять друг другу как можно больше внимания. Люди, которые отдаляются друг от друга, начинают меньше времени проводить вместе. Вы заметили холодность со стороны партнера? Не обвиняйте человека в том, что он к вам потерял светлое чувство. Проявите инициативу. Организуйте любимому человеку романтический ужин, сделайте небольшой подарок или же купите билеты в кино или театр. Старайтесь уделять внимание всеми доступными вам средствами. Человек, который будет окружен заботой и любовью, не сможет вас покинуть. Отношения – это постоянная работа. Если вы не будете прилагать усилий, то и результат получите соответствующий. Не жалейте времени на то, чтобы вечером поговорить со своим партнером, вместо того чтобы посмотреть очередную серию любимого сериала. Если вы будете играть в жизни своей второй половинки главную роль, то отношение к вам будет наилучшим.

Больше доверия

Вы ревнивы? Ваше недоверие может внести разлад в семью. Что делать в такой ситуации? Вам нужно понять, что чем больше вы доверяете человеку, тем крепче у вас будут отношения. Что такое ревность? Это неуверенность в себе. Если вы ревнуете своего партнера к коллегам или к друзьям, значит, вы считаете, что окружающие вашу вторую половинку люди интереснее, чем вы. Так ли это на самом деле? Если это правда, то глупо обижаться на окружающих за то, что они умные и интересные личности. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы подняться до их уровня. Персона, которая уверена в себе, не будет ревновать партнера. Доверие – это самый драгоценный подарок, который можно презентовать другому человеку. Вторая половинка, которая вас искренне любит, будет стараться укрепить вашу уверенность. Если вы видите, что человек оправдывает раз за разом ваши ожидания, обязательно похвалите его. Второй половинке будет приятно, что она оправдывает доверие.

Не ставьте ультиматумы

Причины разлада в семье могут быть разные: недовольство партнером, завышенные ожидания или непомерные требования. В чем бы ни заключалась причина вашей ссоры, не будьте категоричны. Не зарекайтесь и не говорите, что вы что-то никогда не сделаете или же делать не намерены. Жизнь очень интересна. Пройдет некоторое время, и вы сможете с удовольствием заниматься делом, которым никак не планировали заниматься. Поэтому не загоняйте себя в рамки. Близкий человек потеряет к вам доверие, если вы раз за разом будете давать обещание что-то не делать, а спустя неделю жизнь будет вынуждать вас нарушить свое слово.

Также никогда не ставьте ультиматума. Глупа та женщина, которая заставляет мужчину выбирать между ней и еще чем-то или кем-то. Сегодня ваш благоверный выбрал вас, но сделает ли он такой выбор завтра? Чем меньше в ваших отношениях условностей, тем они будут проще и надежней.

Не выносите сор из избы

Вы верите в подклад на разлад в семье? Даже самые несуеверные люди могут считать, что их счастью помешали окружающие. Не нужно быть суеверным, чтобы понять, что в мире слишком много недоброжелателей. Кто-то может захотеть разрушить ваше счастье из зависти, а кто-то захочет на вас выместить свою злость. Как же сохранить отношения на долгие годы? Постарайтесь о них не распространяться. Не нужно рассказывать всем о ваших ссорах и недомолвках. Не нужно выносить сор из избы. Не следует делиться личными проблемами ни с подругами, ни с друзьями, ни даже с родителями. Сегодня вы поругались со второй половинкой, а завтра помиритесь. Вы забудете все нехорошие слова, которые вам наговорил дорогой человек. А вот близкие люди будут их помнить и втайне презирать вашу вторую половинку. Именно это недоверие и плохое отношение может внести разлад в семью. Как проще всего избавиться от сплетен и пересудов? Не давайте людям поводов для них - и в вашей жизни сразу уменьшится число завистников.

Не переходите на оскорбления

Как проще всего сделать разлад в семье? Ссоры и споры с этой задачей справляются быстро и качественно. Вы должны понимать, что мирно жить с человеком не получится. Ругаться все равно время от времени придется. Постарайтесь в ваших ссорах не поминать былое. Если вы ругаетесь по поводу того, что ваш благоверный не прибил полку, то ругайте его только из-за полки. Не нужно вспоминать, что на неделе он еще и мусор не вынес, а в прошлые выходные отказался идти с вами в кино. Сдерживайте себя и не уходите от темы первоначального конфликта. Не нужно создавать снежный ком, который потом невозможно будет остановить. Ведь в порыве гнева вы можете сказать очень обидные слова, за которые вам будет стыдно. Ваша вторая половинка может простить вас за нанесенное оскорбление, но шрам от вашей несдержанности навсегда останется в сердце близкого человека. Помните, что словом можно ранить очень сильно. Поэтому даже в пылу ссоры пытайтесь контролировать, что вы говорите.

Научитесь слушать друг друга

Пары, которые часто ссорятся, пытаются найти причины своих раздоров. Некоторые суеверные женщины искренне думают, что их главная проблема состоит в наведенной на семью порче. И вместо того чтобы решать проблемы, они тратят время на то, чтобы узнать, как снять порчу на разлад семьи. Если вы действительно суеверны, сходите к гадалке. Не пытайтесь заниматься черной магией дома. Но по сути, все проблемы, которые возникают у двух людей, связаны с тем, что они не умеют слушать друг друга. Люди очень любят говорить. А вот слушать то, что им отвечают, может не каждый. Подумайте: вы умеете слушать? Выяснить это очень легко. Вспомните свой последний диалог со второй половинкой и раскрутите его назад. Вспоминайте фразу за фразой. Вам это удалось? Скорее всего, у вас не получится. Это является показателем того, что вы думали над тем, что сказать человеку во время того, как он произносил свою фразу. Учитесь тому, чтобы вникать в суть каждого слова. Не бывает пустых диалогов. Слушайте все, что вам говорит вторая половинка. Тогда вам не придется ходить к гадалкам, чтобы наладить отношения в семье.

Всегда решайте проблемы сразу

Хотите, чтобы ваши ссоры не перерастали в грандиозные скандалы? Тогда не откладывайте решение проблем на потом. Если не решите проблему сразу, как только она появилась, не думайте, что она как-то урегулируется сама собой. Ситуация действительно может со временем выровняться, но причина разлада не устранится и напомнит о себе в самый неподходящий момент. Научитесь брать ответственность за проблемы семьи на себя. Не стоит думать, что серьезная ссора – это результат порчи на разлад в семье и развод, которую навела завистливая соседка. Вы поругались с мужем? Выясните, в чем была причина ссоры, и попытайтесь сразу ее устранить, придя к обоюдному согласию. Каждый скандал необходимо разрешить сразу. Если вы будете по мере того, как вас что-то вывело из себя, рассказывать об этом мужу и совместными силами попытаетесь устранить проблему, то ваши отношения станут более прочными.

Концентрируйтесь на достоинствах, а не на недостатках

Каждый человек уникален, и это нужно понимать. У каждого есть свои достоинства, но также есть и недостатки. Вам нужно принять свою вторую половинку такой, какая она есть. Переделывать взрослого человека сложно. Да, можно подкорректировать какие-то привычки, но в целом искоренить все недостатки вы не сможете. Придется принимать то, что персона может быть непунктуальной, неаккуратной или же безответственной. Не концентрируйтесь на этих недостатках. Достоинства, за которые вы полюбили человека, должны перекрывать отрицательные черты характера. Нет смысла обращаться за помощью к третьим лицам, чтобы изменить человека. Из-за недостатков вашей второй половинки пошла «трещина» и это сказалось на отношениях в семье? Как снять разлад и устранить его навсегда? Тут можно посоветовать только одно – быть терпимым. Нет смысла ругать человека или осуждать его. Вы полюбили человека за достоинства, постарайтесь принять и его недостатки.

Делайте больше, чем от вас ждут

Хотите сохранить хорошие отношения на долгие годы? Тогда делайте больше, чем от вас ждут. Вас любимый человек попросил сходить и купить продуктов? Помимо товаров первой необходимости, купите тортик или же мороженое. Даже такая мелочь будет приятна. Если вы знаете, что девушка любит цветы, то постарайтесь преподносить ей букеты не только по праздникам, но и без повода. Радуйте вторую половинку как можно чаще. Благодаря небольшим сюрпризам, которые преподносятся неожиданно, любовь будет подогреваться и не угаснет. Не стоит бояться порчи на разлад семье. Если вы будете трепетно и нежно относиться к своей второй половинке, то никакая черная магия не сможет вас разлучить.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2290583030608431642/

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