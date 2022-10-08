Самая массовая депортация народов в истории

Когда упоминаешь слово "депортация", тут же в памяти всплывают страницы из истории нашей страны. Великое сталинское принудительное переселение народов – это одно из самых трагичных событий прошлого. Поволжские немцы, крымские татары, калмыки, чеченцы с ингушами, корейцы и китайцы с Дальнего Востока — общее число депортированных уверенно перешагнуло цифру 2 миллиона человек.

Но при всей своей трагичности и масштабе это не самая большая депортация в мировой истории. Принудительное переселение немцев из Восточной Европы – вот самое массовое перемещение одного народа. 10 миллионов человек были выселены после окончания Второй мировой войны с территорий Чехословакии, Польши, Венгрии и Югославии. Великий исход продолжался 5 лет – с 1945-го по 1950 годы и проходил он отнюдь не мирно. Число погибших в результате высылки составило около 600 000 человек.

Немцы, выселяемые из Чехии. 1945 год/ © commons.wikimedia.org

Причины

10 миллионов этнических немцев на негерманских территориях – цифра громадная. Откуда они там взялись? Всё дело в имперском прошлом Германии. Как мы помним из истории, в Первую мировую войну Германская империя вступила наиболее развитой в промышленном и военном показателе страной мира.

А после поражения странами-победительницами от империи были отторгнуты значительные территории, разумеется, вместе с проживающими на них населением. Так в Польше оказалось 2 миллиона немцев, в Чехословакии 3 миллиона, а всего вне Германии после Первой мировой проживало около 7 миллионов этнических немцев.

Идеальной мирной жизни на этих землях не было. Но и до массовых погромов дело тоже не доходило. Стычки и конфликты происходили, но без массового исхода. Однако действительные и мнимые притеснения немцев стали прекрасным поводом к развязыванию Второй мировой. К началу нападения Германии на Советский Союз, в ее составе уже к тому времени была Судетская область Чехословакии, населенная преимущественно немцами и польская часть Западной Пруссии.

Карта Европы на 1 сентября 1939 года/ © labaved.ru Карта Европы на конец 1949 года/ © labaved.ru

Фольксдойче ("этнические германцы", жившие за пределами страны) отнюдь не были невинными овечками. Они встречали своих земляков цветами и выброшенной вверх рукой с криками "хайль!". А в годы оккупации стали надежной опорой рейха. Естественно коренное население их ненавидело. И когда Третий рейх оказался повергнут и оккупированные территории отошли обратно Польше, Чехословакии и другим странам, начался "великий исход" немцев.

Однако это была еще не депортация. Для нее нужно было политическое решение и не на уровне отдельно взятой страны. И такое решение было получено. В заключительном протоколе Потсдамского соглашения пункт XII предусматривал организованную массовую высылку всего немецкого населения из Польши, Чехословакии и Венгрии обратно в Германию. И вот это было уже началом настоящей депортации.

Чехословакия

Чехи начали мстить второму по численности народу в стране сразу после победы. На уровне правительства или местных администраций принимались правила и ограничения, которые касались всех проживающих немцев. Так, немецкое население было должно:

носить повязку с буквой "N" (немец);

посещать магазины в строго установленное время;

регулярно посещать полицейские участки для отметки;

сдать в добровольном порядке все движущие средства, вплоть до велосипедов.

Но куда больше было запретов. Причем некоторые из них поражают своей жестокостью и абсурдностью. Немцам запрещалось иметь радиоприемники и стационарные телефоны. Им нельзя было ездить на общественном транспорте и ходить по тротуарам! А уж про разговор на немецком в общественных местах и упоминать не стоит

Справедливости ради стоит сказать что большинство запретов принималось на уровне городских или сельских администраций и они не были массовыми, но имущества, сельхозугодий и всей собственности немцев лишали согласно декретам, принятым правительством Чехословакии.

Группа судетских немцев в ожидании отправки через границу в Германию, 1945 год/ © svoboda.org

История сохранила случаи резни и погромов в отношении немецкого населения. Такие события как Брюнский марш смерти, Устицкая резня или Пршеровский расстрел оставили за собой кровавый след и тысячи погибших женщин, детей и стариков.

После принятия Потсдамской декларации депортация немцев из Чехословакии приняла всеобщий характер. Страна была поделена на округа, в каждом из которых назначался свой ответственный за переселение немецкого населения. Тысячи людей, сопровождаемые вооруженным конвоем, шли пешком по дорогам, катя в тележках нехитрые пожитки. К декабрю 1947 года из страны было выселено 2 миллиона немцев, а полностью от второго по численности народа Чехословакия избавилась к 1950 году.

Польша

В Польше депортация проходила немного по иному сценарию. До войны на территории этой страны проживало около 4 миллионов немцев. Жили они компактно на территориях, которые ранее были частями немецких областей Саксония, Померания и Западная Пруссия. В мае 1945 года премьер-министр временного правительства Польши Болеслав Берут подписал указ, по которому вся брошенная немецкая собственность переходила в руки государства. В западные области страны потянулись поляки–переселенцы, которые стали рассматривать всю частную собственность немцев как брошенную. Они занимали дома и хутора, выгоняли немцев жить в коровники, свинарники и на чердаки.

Из страны потянулись колонны беженцев. Но массовой депортации на уровне государства первоначально не происходило. Дело в том, что Польша довольно активно стала использовать труд взрослого немецкого населения по восстановлению страны. Трудоспособные содержались в специальных лагерях и по воспоминаниям, жизнь там была ужасной, а процент смертности очень высок.

Исход немцев из Польши/ © pobedarf.ru

Лишь в 1949 году Польша решила избавиться от всего немецкого населения, и через год вопрос был закрыт – немцев в стране не осталось.

Венгрия и остальные страны

В годы войны Венгрия стала союзницей Германии. Быть немцем там в начале 40-х считалось очень выгодной партией. Многие венгры даже специально меняли себе фамилию на немецкую, чтоб стать как "элитная" раса. Вот они-то вместе с этническими немцами и попали первыми под депортацию. В декабре 1945-го венгерское правительство издало Указ "О депортации изменников народа". Из страны было выслано около 600 тысяч человек, а все их имущество конфисковано.

В Югославии немцев выселяли в основном из Словении, Хорватии, Воеводины и из Белграда. В Румынии – из Трансильвании, в Советском Союзе – из Калининградской области и из Клайпедского края Литовской ССР.

Итоги

Общий учет изгнанных в масштабах всей Европы никто не вел. Это позже немецкая общественная организация "Союз изгнанных", которая объединила всех депортированных и их потомков, обнародовала цифру в 12–14 миллионов человек. При этом число погибших составило около 2 миллионов человек. Оценка была сделана еще в 50-х годах.

Памятник изгнанию судетских немцев в Австрии на границе с Чехией/ © commons.wikimedia.org

Однако современные исследования позволяют говорить о цифре в 500–600 тысяч подтвержденных смертей. И это не только те люди, которые погибли в результате погромов и резни, а по большей степени те, кто умер от голода и лишений после переселения в Германию. Надо понимать, что страна в ту пору лежала в руинах, а на родину по большей части возвращались женщины, дети и пожилые, которые не имели возможности обустроиться на новом месте. Они были предоставлены сами себе и выживали кто как мог. Большое число было тех, кто кончал жизнь самоубийством.

О самой массовой депортации в мировой истории на Западе не принято вспоминать. В Германии "Союз изгнанных" так и не может создать музей и поставить памятник жертвам депортации. А правительства Чехословакии и Польши до сих пор считают свои действия не противоречащими закону и никаких извинений приносить не думают. Зато о сталинской депортации народов нам без устали напоминают как о чудовищном геноциде собственного народа.

У каждого народа, у каждой страны своя правда, свой взгляд на события прошлого. Выражается это не только в отношении к "неприятным" страницам своей истории, а и даже к событиям мирового масштаба.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Если эту депортацию можно считать самой массовой,то самой кровавой надо считать депортацию палачом народов Сталиным чеченцев и ингушей!Одним из самых трагичных дней в истории чеченцев и ингушей считается 23 февраля 1944 год, когда началась операция «Чечевица». В этот трагический день вооруженные солдаты стали врываться в дома людей, давая им два часа на сборы.

Накануне депортации сильный снег завалил дороги и люди не могли выбраться из горной местности, что сильно затягивало операцию, поэтому многих просто убивали на месте. Вблизи Галайн-Чожского озера в процессе депортации было расстреляно и брошено в озеро 600 детей, женщин и стариков. В больницах калек и больных на стационарном лечении нелюди в военных мундирах убивали прямо на месте, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков.Так в центральной урус-мартановской больнице, где в общей сложности набралось 72 больных, всех живьём сбросили в овраг и засыпали мусором. После сбора основной массы депортируемых, началась кровавая и беспощадная охота за оставшимися и прячущимися жителями.

Их находили везде: в опустевших домах, на дорогах, в окрестностях сёл, в оврагах и т.д.. Полностью озверевшие сталинские палачи подрывали депортируемых на минах, сжигали, топили, травили.Разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах,в котором по горькой иронии судьбы был колхоз имени Берия, и в котором

700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено.Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, больных, стариков, беременных женщин, хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы!

Физически уничтожался не только народ, но и его культурные ценности.Например, в Шатойском районе было подорвано 200 культурных объектов. В Грозный со всех концов республики свозились древние рукописи, религиозно-философские трактаты, древние манускрипты из библиотек, которые сжигались в центре города. В горах уничтожались этнографические памятники, кладбища, сотни тысяч надгробных стел.В лютые февральские морозы почти полмиллиона человек были выгнаны из своих домов, погружены в вагоны для скота и отправлены на смерть в степи Казахстана.В таких условиях депортируемым пришлось провести целый месяц в пути, в результате чего от голода, обморожения и разрыва мочевого пузыря(поезд останавливался редко и возможности сходить в туалет просто не было) в вагонах погибли полторы тысячи человек.

Тела умерших не позволяли хоронить, их просто выбрасывали прямо из вагонов, а некоторые обезумевшие родители везли тела своих погибших детей с собой. Железная дорога от Грозного до Казахстана в то время была усыпана трупами людей, которых палач народов и изувер Сталин решил образцово наказать!За время следования родились 60 детей. На новых местах переселенцы оказались без жилья, без средств к существованию и это также стало причиной высокой смертности. За весь период изгнания, погибло около 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей, что почти каждый второй чеченец или ингуш.

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если чеченцев и ингушей не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов!Об этом однозначно свидетельствует указ Президиума Верховного Совета СССР 7 марта 1944 года, согласно которому полностью ликвидирована Чечено-Ингушская АССР!И если бы не подох величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте! Однозначно подобного злодеяния еще не знала история человечества и именно поэтому лживые сталинские пропагандисты , не зная как назвать подобное чудовищное варварство , назвали это почему-то «депортацией»!

И после всего этого ужаса, у некоторых псевдоисториков и одурманенных сталинской пропагандой фанатиков поворачивается язык говорить о депортации? Нет господа! Это была не депортация, а обыкновенный геноцид чеченского и ингушского народов, который в 2004 году совершенно справедливо признал Европарламент! Продолжение в моей статье "Месть Сталина героическому чеченскому и ингушскому народам !" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43407661257/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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