Рюрик был чеченцем: откуда взялась эта версия

Кем был Рюрик? Найдя ответ на этот вопрос, мы узнаем и "откуда есть пошла земля русская". Историки уже не один век спорят, приводя различные аргументы в пользу той или иной теории.

Датчанин

По первой версии «наш» Рюрик - это Рорик Ютландский, датский конунг из династии Скьёльдунгов, ведущей свою родословную от самого Одина. Упоминания о Рорике встречаются во франкских хрониках, где он называется правителем Дорестада и нескольких фризских земель в 841-873 годах. В Ксантенских анналах его также называют «язвой христианства».

Первым версию о тождественности «нашего» Рюрика и датского Рорика высказал пастор Х. Холлман в своей работе «Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его. Исторический опыт», опубликованной в 1816 году. Через 20 лет профессор Дерптского университета Фридрих Крузе также отождествил Рюрика с Рориком Ютландским.

Из российских ученых первым о тождестве этих исторических фигур написал Николай Тимофеевич Беляев в работе «Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи», изданной в Праге в 1929 году. В качестве доказательств верности теории ученый приводит временные пробелы в фризских хрониках (863-870 годы) и соответствующие упоминания о Рюрике Новгородском в русских летописях.

Также в качестве аргумента приводится близкое соответствие археологических слоёв ютландского города Рибе и Ладоги Рюрикова времени.

Из современных российских ученых датскую версию происхождения Рюрика поддерживали Борис Рыбаков, Глеб Лебедев, Дмитрий Мачинский и другие.

Швед

Вторая версия: Рюрик был шведом. Эта гипотеза имеет не больше доказательств, чем предыдущая. По ней Рюрик - это шведский конунг Эйрик Эмундарсон. Его упоминает исландский скальд Снорри Стурлусон в «Круге земном».

Скальд описывает тинг (всенародный сход) в 1018 году, проходивший в Упсалле. Один из его участников вспоминает об конунге Эйрике, говоря, что тот каждое лето ходил в походы и покорял разные земли: Финланд, Кирьялаланд, Эйстлайнд, Курланд и много земель в Аустрленд.

В сагах Финландом называлась Финляндия, Кирьялаландом — Карелия, Эйстландом — Эстония, Курландом — Курляндия, Аустрвегом — Восточный путь («из варяг в греки»), Аустрлендом назывались земли, позже ставшие русскими.

Однако по русским летописям Рюрик был призван править, а не пришел с завоевательным походом. Во-вторых, в «Повести временных лет» шведы не считаются варягами. «Варязи» и «Свеи» считаются разными народами: «Афетово бо и то колено: Варязи, Свеи, Урмане, Готе, Русь…».

В-третьих, Эйрик и Рюрик - это всё -таки разные имена. Они и переводятся по-разному. Эйрик (Eric, Erik) означает в переводе с древнегерманского «богатый честью», Рюрик (Ro/rik) — «славный знатностью».

Славянин

Согласно антинорманнской теории Рюрик — «из наших, из славян». Есть две версии славянского происхождения родоначальника русской государственности.

По первой версии, Рюрик были вождем славян-ободритов (полабские славяне), сыном Готлейба - ободритского князя, погибшего в 808 году. Эта гипотеза объясняет происхождение герба Рюрика - родовой тамги с пикирующим соколом, поскольку племенным символом славян-ободритов был именно сокол (по западнославянски - «ререг/рарог»).

По генеалогии Фридриха Хемница (XVII век), Рюрик и его братья также считались сыновьями уже упоминаемого Готлейба. Братьями Рюрика там названы Сивар и Труар. Что показательно, память о Рюрике, сыне Готлейба, сохранялась в тех местах (северо-восток Германии) еще долго. О князе Рюрике писал путешествующий в тех местах в середине XIX века француз Ксавье Мармье.

Вторая славянская версия говорит о происхождении Рюрика с балтийского острова Руян, который сегодня называется Руген. Происхождение Рюрика отсюда может объяснить само название «Русь» (версия с ободритами этого не объясняет). У того же Меркатора в «Космографии» остров Руян называется не иначе как «Русция».

Историк Николай Трухачев также отмечал, что в западных источниках жители Руяна неоднократно именуются русинами или рутенами.

Также типичным для острова Руян был культ белого коня, его следы сохранились в русском фольклоре, а также в традиции устанавливать на крыши изб «коньков».

Чеченец

В 2007 году в газете «Чеченское общество» вышла статья под авторством историка Муртазалиева. В ней рассказывается о том, что англосаксы, готы, норманны и русь - это один народ.

Дальше «доказывается», что поскольку русы также отождествляются с аланами, а аланы с чеченцами - значит

«Русы были не кем-нибудь, а чеченцами. Выходит, что Рюрик и его дружина, если они действительно из варяжского племени русь, то они чистокровные чеченцы, причем из царского рода и говорившие на родном чеченском языке».

Заканчивает статью Муртазалиев так: «Но все-таки хотелось бы, чтобы чеченские ученые не останавливались на достигнутом, а развивались в этом направлении, учитывая, что «погреть руки» на чеченской истории против логики хотят многие, игнорируя все моральные преграды. Все это отбрасывает наш народ год за годом, на десятилетия, а может и на сотни лет назад».

Кто же он?

Вопрос о том, кем был на самом деле Рюрик (и был ли он вообще) является одним из «вечных» вопросов русской историографии. Научная полемика норманистов и антинорманистов продолжается, но, по мнению историка Игоря Данилевского, по большему счету, она бессодержательна, поскольку Рюрик уже персонаж легендарный.

Вплоть до конца XV века никто из русских князей не называл себя «рюриковичем», а история научного диспута на тему установления личности Рюрика восходит уже к более позднему времени - к XVIII веку, когда немецкими историками во главе с Герардом Миллером, работавшими в России по приглашению правительства, была выдвинута так называемая «норманнская теория».

С резкой критикой этой теории выступил тогда Михаил Ломоносов. В 1761 году он написал записку в президиум Академии наук, где написал, что никаких доказательств того, что Рюрик со своей дружиной явился из Скандинавии, а не из других близлежащих к Новгороду регионов нет.

Народ-племя русь, по мнению Ломоносова, не могло произойти из Скандинавии под влиянием экспансии викингов-норманнов. В первую очередь, Ломоносов выступал против тезиса об отсталости славян и их неспособности самостоятельно образовать государство.

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