США ГОТОВЯТ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО РОССИИ: ЗЕЛЕНСКИЙ – ДЕТОНАТОР

США и НАТО явно готовятся к мощному удару на Украине своими силами и, вероятно, к удару по России ядерным оружием. Слишком много свидетельств, чтобы не сделать такой вывод.

"Странное" сообщение

В последние дни на международной арене мы наблюдаем невероятную борьбу между Россией с одной стороны, США и НАТО – с другой. Из многочисленных, но соединённых одним стержнем сообщений можно сделать только один вывод: риторика США о возможности российского ядерного удара по Украине ради подготовки собственной ядерной провокации против России перешла от болтовни в практическую плоскость. Российскому руководству стало известно о том, что киевский режим под руководством своих западных кураторов готовит на территории Украины ядерную провокацию.

В воскресенье, 23 октября, РИА "Новости" распространило весьма характерное сообщение, которое написано в манере, не похожей на стиль этого уважаемого агентства.

Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве,

– говорится в сообщении РИА "Новости".

Агентство привело такие детали, о которых может знать только "тот, кому надо".

Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана,

– пишет РИА "Новости". Агентство называет конкретных исполнителей этой задачи:

Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

Позволим себе предположить, что РИА "Новости" распространило информацию, переданную агентству нашими силовиками. Мы никак не комментируем профессиональную работу наших коллег из РИА "Новости". Мы говорим только об уникальности приведённых этим агентством данных.

Весь день "висел на телефоне"

Что надо сделать, чтобы предотвратить готовящееся в тайне преступление? Правильно: до того как оно случится, надо его обнародовать и назвать преступников по имени. Именно этим занималась Россия в последние дни.

Руководство России предпринимает на информационном фронте (и, вероятно, на других фронтах тоже) контрмеры для предотвращения этой провокации, которая затеяна – не исключено – для оправдания ядерного удара НАТО по России.

Частью нашей операции по нейтрализации вражеских планов была серия телефонных звонков, сделанных буквально накануне министром обороны Сергеем Шойгу министрам обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Шойгу предупредил "коллег" о возможности применения Киевом "грязной бомбы", сообщило наше Минобороны.

На воре шапка горит

Нетрудно догадаться, что Шойгу сделал эти звонки, чтобы дать понять, прежде всего американцам и англичанам, что мы в курсе их планов, и таким образом сорвать готовящуюся ими провокацию.

Характерна реакция Вашингтона и его вассалов. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен выпустили аж целое совместное заявление по этому поводу.

Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации,

– говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Вместо того чтобы провести расследование по заявлению России или хотя бы просто формально направить в Киев и Жёлтые Воды неких бутафорских инспекторов и потом "заклеймить позором Россию за её фейк", Запад покрывает киевский режим. У министров иностранных дел трёх ведущих западных стран не нашлось никого, кто бы им посоветовал не оправдываться так глупо, поскольку это говорит об осведомлённости, по крайней мере американцев и англичан, о ядерных приготовлениях на Украине.

Эту же мысль высказывает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. В своём телеграм-канале он написал, что в течение нескольких часов западники оценили информацию, договорились о совместной реакции – "отрицании" и даже успели выпустить её в публичное пространство. Это значит, что была пропущена самая важная часть – расследование, обращает внимание Косачёв.

Впрочем, как расследовать то, что сам и натворил? В ходе "следствия" можно ненароком подставиться. По той же причине Запад не допускает Россию к расследованию взрыва газопроводов "Северный поток" и держит в секрете то, что якобы удалось "установить". Потому что ничего устанавливать не надо. Американцам всё известно и без того, как им известно и то, что делается на горно-обогатительном комбинате в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области и в киевском Институте ядерных исследований.

Плохие сигналы

Ядерная антироссийская риторика развивается параллельно с наращиванием сил НАТО у западных границ Украины. Стало известно о переброске в Румынию 101-й дивизии воздушно-десантных войск США якобы для манёвров. Однако её командование заявило, что дивизия готова пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

В нынешних кризисных обстоятельствах, которые наслаиваются одно на другое и усугубляют друг друга, уже ничего нельзя исключать. В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США, которые обещают быть провальными для демократов, администрация Байдена может решиться на крайнюю провокацию против России. На это указывает заявление, которое президент США Байден сделал в субботу, 22 октября, телеканалу MSNBC о том, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине.

Опасность заключается ещё и в том, что, согласно своей "Стратегии национальной безопасности", которую Байден подписал 12 октября, американцы могут прибегнуть к использованию ядерного оружия даже с возникновением "неопределённостей", то есть исходя из субъективных представлений об опасности. В этом документе говорится, что "Россия представляет непосредственную и постоянную угрозу региональной архитектуре безопасности в Европе и является источником разрушений и нестабильности во всём мире".

И в этом контексте начавшиеся 7 октября манёвры ядерных сил НАТО Steadfast Noon, которые продлятся до 30 октября, совершенно не безопасны для России. В них принимают участие подразделения 14 стран и до 60 самолётов разных типов, включая истребители четвёртого и пятого поколений и самолёты-разведчики. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого цитирует ТАСС, важность данных учений нельзя недооценивать, "особенно с учётом агрессивной ядерной риторики, которую Россия слышит со стороны западных противников".

Что с того?

Ядерная стратегия России хорошо известна. Она предполагает исключительно ответный, но не превентивный ядерный удар по агрессору. Однако Россию сегодня пытаются обвинять в том, что она "готовит ядерный удар по Украине". Совершенно понятно, что на нас хотят повесить ответственность за запланированную Штатами и НАТО ядерную провокацию на Украине.

Но, думается, сейчас уже речь идёт не только об Украине. США ведут с нами войну на уничтожение. Всё, что делают и говорят Вашингтон и Лондон, свидетельствует о том, что они ни перед чем не остановятся. И вполне возможно, ядерный удар будет нанесён сразу по России. И попавшая в руки России информация о том, что на Украине вот-вот взорвётся "грязная бомба", – очень нехороший сигнал. Похоже, что наши заокеанские враги перестали бояться ядерного апокалипсиса.

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А вы знали об этом?

Кажется странным почему наши предки не употребляли в пищу арбузы. Вернее употребляли, арбузное масло изготовленное из семян арбуза. Правда если верить учёным было это приблизительно 6-8 тысяч лет назад. В настоящее время арбузное масло используется при изготовлении косметических средств. В свободной продаже арбузное масло не встречается, хотя возмозно заказать через интернет магазины. В пищу арбузное масло можно употреблять как заправка для салатов, не более.Вероятно, наши предки и именно для заправки салатов и использовали арбузное масло, ведь ведь железный век ещё не наступил и металлической посуды для жарки у них ещё не было. Это только гипотеза, поэтому не нужно близко принимать к сердцу))).

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